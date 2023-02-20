Президент США Байден в Киеве пообещал новую военную помощь украинскому режиму

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством

США создали целую коалицию государств с целью оказания Украине беспрецедентной военной и финансовой помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден, который в данное время находится в столице Украины Киеве.Глава Белого дома пообещал новую военную помощь украинскому режиму. Ее стоимость оценивается в 500 миллионов долларов. Информационное агентство Reuters сообщило, что в новый пакет поддержки ВСУ войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радиолокационное оборудование.- заявил Байден.По утверждению Байдена, он приехал в Киев накануне годовщины специальной военной операции ВС РФ именно с целью продемонстрировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому поддержку со стороны США и «приверженность демократии».Как подчеркнул Байден, Россия якобы ошибалась в оценке единства западного мира. В действительности США удалось сплотить весь Запад. Также Байден пообещал поддерживать Украину и далее.Впрочем, действия по поддержке Украины явно идут вразрез, во-первых, с реальными экономическими и политическими интересами Европы, а во-вторых – и с интересами рядовых граждан западных стран и даже многих компаний, за исключением военно-промышленных и ряда финансовых.После посещения Киева президент США поедет в Польшу для встречи с тамошним руководством. Напомним, что визит Байдена на Украину держался в тайне до последнего. Догадываться о нем украинцы начали только после того, как полиция перекрыла весь центр Киева, в городе начались колоссальные пробки. Кстати, Байден изначально прилетел именно в Варшаву, а уже затем поехал в Киев на поезде.