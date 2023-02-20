Военное обозрение
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Президент США Байден в Киеве пообещал новую военную помощь украинскому режиму

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Президент США Байден в Киеве пообещал новую военную помощь украинскому режиму

США создали целую коалицию государств с целью оказания Украине беспрецедентной военной и финансовой помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден, который в данное время находится в столице Украины Киеве.


Глава Белого дома пообещал новую военную помощь украинскому режиму. Ее стоимость оценивается в 500 миллионов долларов. Информационное агентство Reuters сообщило, что в новый пакет поддержки ВСУ войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радиолокационное оборудование.

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством

- заявил Байден.

По утверждению Байдена, он приехал в Киев накануне годовщины специальной военной операции ВС РФ именно с целью продемонстрировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому поддержку со стороны США и «приверженность демократии».

Как подчеркнул Байден, Россия якобы ошибалась в оценке единства западного мира. В действительности США удалось сплотить весь Запад. Также Байден пообещал поддерживать Украину и далее.

Впрочем, действия по поддержке Украины явно идут вразрез, во-первых, с реальными экономическими и политическими интересами Европы, а во-вторых – и с интересами рядовых граждан западных стран и даже многих компаний, за исключением военно-промышленных и ряда финансовых.

После посещения Киева президент США поедет в Польшу для встречи с тамошним руководством. Напомним, что визит Байдена на Украину держался в тайне до последнего. Догадываться о нем украинцы начали только после того, как полиция перекрыла весь центр Киева, в городе начались колоссальные пробки. Кстати, Байден изначально прилетел именно в Варшаву, а уже затем поехал в Киев на поезде.
Автор:
Использованы фотографии:
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84 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:34
    -9
    Глядя на фотку...
    Господин назначил меня любимой женой! (с)
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:38
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Глядя на фотку...
      Господин назначил меня любимой женой!

      Там и до брачной ночи уже недалеко...
      1. bars042
        bars042 Сегодня, 13:53
        -2
        Щас булки протестирует:

        и уперёд!!
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 14:20
          -4
          Щас булки протестирует

          подняли уровень либидо друг у друга - первая леди благословила
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:08
        +1
        Штаты и сбежавшему год назад "президенту" Афганистана много чего "обещали". Но сбылось, однако, обещание талибов. Обещавших дать Дяде Сэму и его марионеткам пинка под зад...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:14
          0
          Кстати...

          Будет любопытно поглазеть, какую "перетасовку колоды" после этого визита забугорного хозяина, проведут в команде клоунов киевского шапито...
      3. dauria
        dauria Сегодня, 14:20
        +5
        Там и до брачной ночи уже недалеко...


        Только "поимели" по полной не Зелю , а Кремлёвских страдальцев. Плевок в харю зачётный. Тряпка.
        1. Серж9901
          Серж9901 Сегодня, 15:06
          +3
          Не говори . Макнули целиком . Неужели нельзя было на запрос о гарантиях бидону в этой поездке ответить - "мы не можем дать вам гарантий" и встреча была бы в польше как планировалась ранее ? Мы-то поворчим на диванах и утремся , что кремли скажут мужикам на передовой ? Что "все по плану" ?
      4. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 14:22
        +7
        Байден в Киеве? Не стрелять, никаких ударов по инфраструктуре, не дай Бог заденет!
        1. ZIF122
          ZIF122 Сегодня, 14:56
          +2
          Да,капец спокойно приезжает в Киев ничего не боясь,явно зная что ничего с ним не случится!
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:47
      -4
      Можно сказать, что это историческая закольцовочка наглосаксонских танцев с бубнами вокруг окраины с окончанием на зелебобино лицо)
      В июне 2000го Билл Клинтон уже выступал на Михайловской площади «боритесь-поборите» обещал местным аборигенам)
      Теперь теми же тропами дед Бидон приехал закончить историю с ритуальными танцами вокруг 404 территории ) очень все символично) до чего доборолись и на что напоролись обнищавшие и голодные аборигены уже видно всем) но «кукловоды еще дергают конечностями клиента и чревовещанием показывают, что он вроде бы даже жив и говорит самостоятельно»))
      Но))) Как пел «православный духовник» боксера Усика Мерилин Менсон о проекте 404… «is deader than dead…”))
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:58
        +16
        Вот к чему приводит отсутствие ракетных ударов по Банковой улице: в начале СВО Зеля из подвала не вылазил, а сейчас по улице шляются все кому ни лень. Осталось только военный парад на Крещатике устроить в честь приезда Бидона.
        А по железной дороге удары не наносят, чтобы деда маразматика по ней катать.
        1. stels_07
          stels_07 Сегодня, 14:25
          +4
          Не подсказывает, а то и правда парад проведут
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 14:26
          -2
          Ни в коем случае ни мощного старика - отца демократии, ни шута с носом в порошке, мочить не надо. Это надо поискать таких могучих лидеров, все профекалили, что могли, каждый на своем уровне, конечно.
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 14:46
            -1
            Цитата: хрыч
            Ни в коем случае ни мощного старика - отца демократии, ни шута с носом в порошке, мочить не надо. Это надо поискать таких могучих лидеров, все профекалили, что могли, каждый на своем уровне, конечно.

            Таки евреям , пообещали еврея зелю не трогать , а теперь значит Ротшильду-Соросу, пообещали Байдена не трогать .. Наверное не стоит их мочить в сортирах на самом деле . Зачем гадить в ценре матери городов Русских .. Дерьмо потом отмывать .... Пускай и дальше немощный старик , и кокаиновый паяц занимаются дефекацией западного мира ... Ну да, это дела сильных мира сего . Там всё сложно . Тона , полутона . . Как по мне , я , человек простой и прямой грохнул бы их прямо во время объятий .. Прямо в бункере кокаинового клоуна .. Ну так это моё мнение , носившего кирзовые сапоги в армии СССР .. drinks Мнение простонародья .. , народа России .
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 15:28
              +1
              Давайте логически. Крякнет Байден, будет Камала Харрис, она не опозорилась с выводом из Афгана, она не сбивала шарик, у нее нет сына - малыша Хантера, у нее нет прогаженных секретных документов в гараже. Да, кто ж ей доверит laughing Т.е. неоконы только укрепят позиции во внутриамериканской борьбе. Опять же зеленый поппель, меняется на главу Рады, а это Руслан Стефанчук. Он профессор и академик. Ну, видимо котелок варит. А умный враг нам зачем? У Стефанчука по декларации (до того) главным активом была библиотека в 5 тысяч книг. Пусть балбес, шут и наркоман, чем профессор. Не нужен нам этот умник. wassat
              1. 30 вис
                30 вис Сегодня, 15:59
                +1
                Цитата: хрыч
                Пусть балбес, шут и наркоман, чем профессор. Не нужен нам этот умник.

                Да согласен я со всем Вами , выше сказанным . Холодным рассудком согласен . Так и только так . А вот сгоряча, отключая рассудок , хочется их прибить . Я же ни за , что не отвечаю . Только за своих близких и себя . Потому , как хочется побыстрее закончить эту войну . А сильные мира сего , сгоряча решений не имеют права принимать . Слишком много жизней за ними . drinks
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:59
      -1
      Глядя на фотку...
      Господин назначил меня любимой женой!

      Нет, это только фаворитка. А любимая жена в другом месте терпеливо ждёт, с фломастерами развлекается.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 15:32
      0
      Байден изначально прилетел именно в Варшаву, а уже затем поехал в Киев на поезде.

      Отвезите этого старого пердуна в Бучу на экскурсию, он бодр и активен. Пора переизбераться на следующий срок.
  2. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:37
    +16
    По утверждению Байдена, он приехал в Киев накануне годовщины специальной военной операции ВС РФ
    Даже не попугали старичка, Саакашвили в свое время хоть галстук пожевал. А в прочем что панам делить, чубы не у них трещат.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:01
      -4
      Цитата: Alex66
      Даже не попугали старичка, Саакашвили в свое время хоть галстук пожевал.

      Пугнешь, а он окачурится, всю вину возложат на Путина.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:01
      +5
      Первый кто узнал о приезде Байдена в Киев - Москва. С Москвой согласовали все детали циркового представления... Москва дала гарантии - визит состоялся. Что американцы могли предложить в замен ?... да хоть бы вернут наших пленных.. коих кстати вернули на днях...Это конечно не точно, мои предположения.. если вернули наших пленных, на то чтобы дедушка посетил Киев... - я за! За то что с Москвой все согласовали говорит и то что Израильская внушительная делегация там же в Киеве - точно значит согласовали с Москвой..
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 14:54
        +2
        Первый кто узнал о приезде Байдена в Киев - Москва. С Москвой согласовали все детали циркового представления... Москва дала гарантии - визит состоялся. Что американцы могли предложить в замен ?... да хоть бы вернут наших пленных.. коих кстати вернули на днях...Это конечно не точно, мои предположения.. если вернули наших пленных, на то чтобы дедушка посетил Киев... - я за! За то что с Москвой все согласовали говорит и то что Израильская внушительная делегация там же в Киеве - точно значит согласовали с Москвой..

        Конечно согласовали. Только насчет какого-то встречного положительного шага от США или гарантий безопасности при аналогичном визите , вы глубоко ошибаетесь. У англосаксов врожденный комплекс полноценности (беспредельная наглость), который конечно излечим, но не словами, а только силой.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:39
    -8
    У него все химические заводы взорвались, а он пиарится по примеру Бориски джонсона. В общем на западе теперь так, если не знаешь что делать, заврался, проворовался, проявил некомпетентность-сгоняй в украину, объяви о поддержке. Проворовавшаяся гинекология Урсула , накосячивший алкоголик Джонсон, маразматик Бидон, тупоголовая ударившаяся головой при падении с батута Аня-лена, некомпетентный Борель, у всех рецепт один.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:39
    +5
    Вот сейчас самое время жахнуть по аэропорту с железкой; пускай в Киеве задержится дедушка :)
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 13:43
      +5
      Нельзя, а то быстренько конфискуют 300млрд. $ и привет, все что нажито непосильным трудом, пропало =)
      1. stels_07
        stels_07 Сегодня, 14:27
        +3
        Скорее всего ярды уже не видать, понимаш
    2. Million
      Million Сегодня, 13:46
      +3
      а толку то:ни один,ни другой ничего не решают.
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 14:23
      +2
      Байден в Киеве? Не стрелять, никаких ударов по инфраструктуре, не дай Бог заденет!
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:40
    +18
    Прямо перед выступлением нашего Гаранта непринужденная прогулка Суверена к своему вассалу. Мол не сцы, мы рядом поддержим. Мало ли у них там склады "нет аналогов" - а видишь приехал, никто пальцем не тронул.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:02
      +8
      ВОт-вот, поэтому смешны разговоры типа "не нужно нам армии/территории", у нас ЯО есть. Как показала реальность - мы даже с обычным осторожничаем.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:52
        +1
        Цитата: ИванИванов
        ВОт-вот, поэтому смешны разговоры типа "не нужно нам армии/территории", у нас ЯО есть. Как показала реальность - мы даже с обычным осторожничаем.

        Хуженетович во главе обороны России !
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    +11
    Пока я вижу колоссальный удар по имиджу России У нас что ,Президент России находится под ударом на своей территории ?
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 14:39
      0
      Почему под ударом ? Это называется народная любовь ! А это страшная вещь!
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:42
    +17
    Кто там кричал центр принятия решений в Вашингтоне!Ну вот он этот самый цент сам приехал и свободно гуляет.Я не говорю что нужно бомбить бидона,но малую провокацию ,там недалеко упавшей ракеты можно было бы сделать.Но уверен! что сегодня Киевляне как никогда на протяжении всей СВО могут спать спокойно ни один снаряд или ракета даже близко не пролетит рядом с Киевом.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:49
      +8
      Мужикам на передовой ,пусть объяснят что Байден в Киеве делал?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:04
      +3
      Может ему на ЛБС заехать.. и сразу начнется "рождественское перемирие". Визит в Куев, яркий пиар ход, вдохновение для свинорейха и разочарование нашим бойцам. Как этого кремль не догоняет.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:09
        +3
        Самое смешное что точно начнется,хотя совершенно не до смеха.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:26
          +2
          В этой ситуации радует что не один мы такие. Наш партнер, "твердый как скала", тоже вовсю скачет на двух стульях:
          Китай ответил на заявления США о военной помощи России

          Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

          Чем-то напоминает Захарову.
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 14:39
            +1
            Китай сейчас реализует план Ван И. Он челночит.

            18-19 февраля ряд встреч с главами НАТО, Блинкеном, Кулебой.



            Сегодня Ван И в Москве. Основной месседж - заканчивать все это и поднимать мировую экономику. Си толкает речь на эту тему 24 февраля лично.

            Китай явно подустал от всего этого + ему Ковид экономику погрыз, а вернутся мешает стагнация мировой, рывок которой сейчас невозможен из-за конфликта. Поэтому, усилия Китая прогнозируются довольно энергичными в этот раунд, а не как всегда, "давайте жить дружно", не хотите - как хотите.
            1. ИванИванов
              ИванИванов Сегодня, 14:48
              +1
              Китай думает что он - марсианский арбитр? Так-то он следующий под разбор, "заканчивайте и давайте торговать" явно не его текст. Типа "плюньте на свой цели"? Для сша - новая колонизация, для РФ - без малого вопрос жизни. Ув. дипломат как себе это представляет? если конечно его мотивы действительно таковы.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:42
    +7
    Ну теперь зачастят, как по расписанию, в Киев главы Европы, Канады, Австралии. Будут как на вахту, сменяя друг друга ездить.
    Мы то обещали не наносить удары, пока визиты идут.

    Может и нам, пригласить в Донецк какого нибудь лидера, чтобы Укрорейх перестал бомбить мирняк?
    Но, что- то мне подсказывает, что будь даже Папа римский с визитом в Донецке, бандеровцы отстрелляли все имеющиеся в наличии пакеты Градов и Химер.
  9. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:42
    +3
    Необязательно "жахнуть имено по ним", но налёт по энергетической и стратегической инфраструктуре можно было бы организовать. Перебзделись они бы конкретно!
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:43
    +6
    Kann mir mal einer mit einem Funken Rest-Hirn erklären,
    warum Moskau garantiert, dass es während des Besuchs
    dieser US-Bestie keine vollkommen legitimen ANGRIFFE
    auf diese Biden-Ratten geben wird, während diese Kriegshetzer
    das orthodoxe Christentum durch einen Besuch in einer Kirche
    verhöhnen und gleichzeitig öffentlich die Lieferung weiterer
    Waffen für Kiew und womöglich Kampfjets besprechen...!?!

    Ich spucke auf diese Kriegsverbrecher und hoffe, dass ein
    Patriot doch noch einen befehlsverweigernden SCHLAG
    gegen dieses Pack ausführt...!!!! Kadyrow help...!!!!!
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 14:08
      +7
      Перевод текста: "Может ли кто-нибудь с остатком здравого смысла объяснить мне,
      почему Москва гарантирует, что во время визита
      этого американского зверя не будет совершенно законных НАПАДЕНИЙ на этих крыс Байдена, в то время как эти разжигатели
      войны насмехаются над православным христианством, посещая церковь, и в то же время публично запрещают поставку большего
      количества оружия Киеву и США? возможно, обсудим истребители...!?!
      Я плюю на этих военных преступников и надеюсь, что какой
      -нибудь патриот нанесет еще один сокрушительный УДАР
      по этой своре ... в конце концов!!!! Кадыров помоги...!!!!!" Даже иностранцы понимают, что в Москве сидят предатели. Danke Genosse!
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: V.B.
        Перевод текста: "Может ли кто-нибудь с остатком здравого смысла объяснить мне,

        Он на это давно ответил

        Все мозги разбил на части,
        Все извилины заплёл.
        И Канатчиковы власти
        Колют нам второй укол! (с)
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:44
    -1
    Для Байдена сейчас главное -это пиар перед выборами. Зеля даже ему воздушную тревогу включил, не удивлюсь если пресуху они замутят в бункере.
  12. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:48
    0
    уже затем поехал в Киев на поезде.

    И наша разведка не знала? Не верю!
    А по поезду или рядышком просто необходимо было ударить!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:56
      +4
      возможно РФ и гарантии дает всем кто туда приежяет я этому не удивлюсь сами себя закапывают
      1. V.B.
        V.B. Сегодня, 14:13
        +7
        Извините, не РФ гарантии даёт, а Путин и его МИД в России.
  13. Александр Назаров
    Александр Назаров Сегодня, 13:48
    -13
    Вот и встретились два одиночества! Один слабоумный, второй наркуша!
  14. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 13:48
    +1
    Почему случайный калибр не прилетел в место радостных оргий этих маразматиков? Или наши не охотятся за главарями противников?
    Например они бы за нашим главными с радостью бы охотились... А наши что молчат и бездействуют ?
    А может наших руководов надо проверить на причастность к бездействию к противнику, ведь если нет действий против противника (который на расстоянии выстрела) , это ОБЯЗАНО расцениваться как пособничество? И под трибунал таких руководов? Или я не прав?
  15. V.B.
    V.B. Сегодня, 13:50
    +7
    Как Путин ковровую дорожку байдену выстелил? А потом говорят, что Россия не под внешним управлением. Когда на фото и Путина вместе с ними увидим? "Уважаемые партнёры" как никак. Кроме позора и предательства для русского народа, эта власть ничего не несёт.
  16. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:50
    +5
    Знаете я допустим не удивлюсь если на днях объявят о наличии ядерного оружия у 404. Ракеты и самолёты им точно дадут.
  17. BAI
    BAI Сегодня, 13:51
    +9
    Охренеть. Байден в Киеве и никаких обстрелов. Договорняки даже не пытаются скрывать
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:31
      +3
      Это не договорняк, это уведомление нижестоящих.
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:54
    +6
    мда политический они нагнули РФ кто бы что не говорил показали что хотят то и делают а РФ не че сделать не может показывают импотентность РФ в украинец уже почти как год ((((( что печально ! за умы своего народа РФ ваше не борется ! приезжают в киев и про санкции говорят и про оружие !
  19. kit88
    kit88 Сегодня, 13:54
    +17
    Если 25.02.2022 кто бы сказал, что через год в Киев к Зеленскому приедет в гости президент США, то никто бы не поверил, потому что это значило бы, что Россия проиграла. Тогда на взятие Киева с последующей капитуляцией отводили неделю, ну две.
    А сейчас мы считаем, что все идёт по плану. То ли мы не умные, ничего не шарим, то ли кто то просчитался...
  20. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:55
    -13
    Если такой крутой бидон, то чё на поезде приехал? Махновщины боится, опыт у орков есть стрельбы по гражданским самолётам. Мне нравиться как можно одни и те же каврижки несколько раз дарить, сначало выделили 40 миллиардов, а теперь из этого мешка кулёк достают и все радуются. Единство в бла бла бла, танки уже показали стройные ряды поставщиков, помимо того что в закулисье америкосам приходится идти на всякие уступки и денежные вливания. В 91 году Асад много чего поимел от США за участие в коалиции против Хусейна.
  21. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:55
    -4
    Нисколько не удивило, что в новый пакет войдут химарсы...... Значит наше МО не далеко от истины - выбивают..... Это так, для любителей селфи....
  22. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 13:58
    +9
    Безнаказанный демонстративный приезд бидона и саливона в Киев на празднование расстркела "небесной сотни" по заданию цру - издевательский плевок!
    В полной уверенности, что стало обычно: россияне утрутся-оближутся и ничего не сделают...

    Руководство всей российской разведки, авиации, спецназа и ВДВ - публично повесить за яйца за полную профнепригодность, опозорившую Россию, сделавшую её всемирным посмешищем.

    Глядишь, после сегодняшненй наглости, 23 или 24 февраля демонстративно жахнут по Севастополю и по Москве
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:13
      +7
      Да при чём здесь разведка!? Наше руководство знало когда приедет Байден, и гарантировало неприкосновенность.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:15
      -4
      убийство президента это начало третей мировой
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 15:18
        -1
        Она уже давно идёт, если вы не заметили.
  23. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:08
    +3
    Это просто плевок США лично в Путина и во всю Российскую Федерацию в целом.
    Ну что наши кремлёвские ждуны "мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий" утерлись?
    Никакого вам мира - война до последнего украинца.
    После такого публичного унижения Путин будет мямлить 22 февраля 2023 года как оплеванный.
    Почему не угрохали их Кинжалом?!
  24. Комментарий был удален.
  25. Fisher
    Fisher Сегодня, 14:13
    +5
    Хороший показатель разбитой в хлам критический инфраструктуры. В Киеве всё есть и всё работает. Осталось только балы проводить. Я бы ещё понял если бы во Львове, но в Киеве. Из пиарщики наших вчистую обыгрывают
  26. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:13
    -1
    Ich hoffe, Putin verkündet Morgen die uneingeschränkte, militärische
    Zusammenarbeit mit Nordkorea und die baldige Ankunft von bis zu
    500.000 tausend Nord-Koreanischen Militärs als "Berater" und als
    humanitäre Unterstützer für den Donbass...!!!!! laughing am

    Nur SO könnte man die Schmach des heutigen, völlig unbehelligten
    Besuchs dieser US-Ratte und seiner Berater-Brut wieder ausgleichen...!!!
  27. beybender
    beybender Сегодня, 14:15
    +5
    Вот это я понимаю , мощный старик Байден , да ещё и на своем лимузине , да по Киеву !!! А где там Несокрушимая и Легендарная ?!?
  28. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:20
    -1
    Ну что, одного "туземца" проинструктировал и "благословил" на битву до последнего украинца, затем другого, в Варшаве - до последнего поляка, а сам обратно за океан, пить вискарик и наблюдать как славяне убивают друг-друга. Вот и вся "хитрая" англо-американская политика.
  29. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 14:20
    +6
    Дедушка Джо сейчас так утер нос Путину, интересно, что Путин завтра скажет
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 14:25
      +4
      а что Путин может сделать ? да по ходу не чего год прошол а толку 0
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 14:35
        +2
        Это удар по имиджу Кремля похлеще чем отступление с Херсона . Кто там кричал год назад мы всех сотрем в труху , если будут помогать Украине, а далее кричали про центры принятий решений , не нато и не Украина, а Российское рук-во.
        Для Путина , как человека , который любил заниматься внешней политикой это станет ударом .
        А потом последует весною военный удар по Мелитополю и в Джанкой и будет нам : Здравствуй Вова новый год
        Ну а еще на закуску: Новый премьер Молдавии: Российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 14:52
      +2
      Цитата: Mol_18
      интересно, что Путин завтра скажет

      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 14:57
        +4
        Мои аплодисменты , вам . Путин скорее всего это и скажет . А он ещё скажет про многополярный мир , и то , скоро победим , а вообще мы ещё не начинали
  30. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 14:26
    -1
    Если это реальное фото встречи, то походу пацан и сам не знал о приезде делегации. В мятых штанах с раскладушки....
  31. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:29
    -1
    Pour une fois Biden ne serre pas la main à un fantôme, mais peut être juste à un futur fantôme ?

    На этот раз Байден не пожимает руку призраку, но, может быть, просто будущему призраку ?
  32. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:32
    -3
    Это всё, что надо знать о "самостийности" и "незалежности" Украины и про клоуна, которого называют президентом 404ой.
  33. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:32
    0
    Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством

    - заявил Байден.
    Жители Восточной Палестины штата Огайо не ошиблись в своём выборе президента. Кстати более чем уверен в том что авария с участием железнодорожного состава явилась следствием не какого-нибудь разгильдяйства, а целенапрвленного акта собатажа при контроле лиц осуществляющих негласный государственный надзор за транспортом США.
    После посещения Киева президент США поедет в Польшу для встречи с тамошним руководством. Напомним, что визит Байдена на Украину держался в тайне до последнего. Догадываться о нем украинцы начали только после того, как полиция перекрыла весь центр Киева, в городе начались колоссальные пробки. Кстати, Байден изначально прилетел именно в Варшаву, а уже затем поехал в Киев на поезде.
    В минусе остались только те кто оказался в автомобильных пробках Киева. Украинцы Байдену пробки в Киеве точно не простят. Кстати, Украина в войне вся, а тем временем в Киеве пробки автомобильные?! Возникает несколько риторических вопросов: 1.Откуда горючее на АЗС 2.Откуда у жителей Киева деньги на ГСМ для личного автотранспорта 3.Куда они в таком количестве едут... request
  34. stels_07
    stels_07 Сегодня, 14:42
    +5
    Сейчас Скабеева объяснит, что дед просто самолёты перепутал
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 15:10
      +2
      Уже спарвилась, только чтов прямом эфире - "Мы дали Байдену гарантии безопасности для визита в Киев. Но можно было угрохать Байдена!"
  35. Flyter
    Flyter Сегодня, 14:46
    +2
    А нужно ли что-то согласовывать с Москвой? Гражданская инфраструктура восстанавливается за пару дней, ЖД-узлы все также поставляют технику и снаряды как и поставляли, по Банковой били? Нет, вот и смысл отчитываться?
  36. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:00
    +1
    Есть вопрос. Байден покинет Киев до выступления Путина или после? Оба исхода имеют неоднозначную трактовку качеств Байдена.
  37. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 15:08
    +1
    Где-то в параллельной Вселенной всё могло закончится разрушением одного неукрепленного Киева, и давно бы уже был мир, а не много городов... В Киев шастают все кому не лень, а войска долбятся об укрепрайоны. С-стратегия
  38. alexandr_vd
    alexandr_vd Сегодня, 15:12
    -2
    А что бы их там вместе и не ЗАМОЧИТЬ??
    Хотя, подозреваю, что они с Путиным все согласовали...