Сегодня в столице Украине Киеве – «день гостей». В страну приехал с визитом президент США Джо Байден, поездка которого до последнего момента держалась в тайне. Но кроме главы Белого дома, Киев встречает и других высокопоставленных гостей – как из США, так и из Израиля.Вместе с Байденом на Украину приехал Джейк Салливан – советник президента США по вопросам национальной безопасности. Этот человек играет очень важную роль в управлении военной помощью Украине и в целом в американской геополитике. Кстати, именно Салливана в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш назвал непосредственным куратором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».Салливан уже встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Нет сомнений, что советник Байдена обсуждает в Киеве вопросы дальнейших поставок вооружений, а также стратегии и тактики украинских формирований на поле боя. Нельзя исключать и то, что Салливан может обсудить с украинскими высокопоставленными лицами вопросы разведки и диверсий.Представляется, что как раз общение Салливана с украинскими руководителями будет иметь определяющее значение в содержательном, а не информационном аспекте сегодняшнего визита американской делегации в Киев. Если Байден своим присутствием продемонстрирует поддержку режима Зеленского, то Салливан и ряд других представителей администрации будут обсуждать более конкретные вопросы.Кроме американских высокопоставленных гостей, Киев встретил и парламентскую делегацию из Израиля. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Депутаты Кнессета также должны обсудить вопросы украинско-израильских отношений. Ранее в администрации США уже раскритиковали Израиль за недостаточный, по мнению американских чиновников, уровень поддержки киевского режима. То есть, невзирая на свастики украинских неонацистов, еврейское государство должно оказывать им всестороннюю помощь, считают в Белом доме.