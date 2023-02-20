Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киев приехал советник президента США по безопасности Салливан

55
В Киев приехал советник президента США по безопасности Салливан

Сегодня в столице Украине Киеве – «день гостей». В страну приехал с визитом президент США Джо Байден, поездка которого до последнего момента держалась в тайне. Но кроме главы Белого дома, Киев встречает и других высокопоставленных гостей – как из США, так и из Израиля.


Вместе с Байденом на Украину приехал Джейк Салливан – советник президента США по вопросам национальной безопасности. Этот человек играет очень важную роль в управлении военной помощью Украине и в целом в американской геополитике. Кстати, именно Салливана в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш назвал непосредственным куратором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Салливан уже встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Нет сомнений, что советник Байдена обсуждает в Киеве вопросы дальнейших поставок вооружений, а также стратегии и тактики украинских формирований на поле боя. Нельзя исключать и то, что Салливан может обсудить с украинскими высокопоставленными лицами вопросы разведки и диверсий.

Представляется, что как раз общение Салливана с украинскими руководителями будет иметь определяющее значение в содержательном, а не информационном аспекте сегодняшнего визита американской делегации в Киев. Если Байден своим присутствием продемонстрирует поддержку режима Зеленского, то Салливан и ряд других представителей администрации будут обсуждать более конкретные вопросы.

Кроме американских высокопоставленных гостей, Киев встретил и парламентскую делегацию из Израиля. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Депутаты Кнессета также должны обсудить вопросы украинско-израильских отношений. Ранее в администрации США уже раскритиковали Израиль за недостаточный, по мнению американских чиновников, уровень поддержки киевского режима. То есть, невзирая на свастики украинских неонацистов, еврейское государство должно оказывать им всестороннюю помощь, считают в Белом доме.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Андрея Ермака
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
55 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI
    BAI Сегодня, 13:54
    +13
    Ну вот зачем людей выбешивать демонстрацией таких договорняков? Зачем вообще эту СВО начинали? Чтобы лишний раз показать, что все на корню куплено и продано?
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:56
      -10
      Будет просить гражданство Украины и политического убежища, когда ему республиканцы на родине бейцы прижмут за северный поток))
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:57
      -10
      Не несите ерунды. Невозможно пока по-другому. Как и невозможно провести ковровые бомбардировки. Это пока сво, а не война. Ждём завтра...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:00
        +3
        А почему в Киеве не объявлена воздушная тревога? Где Калибры? Где Герани?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 14:07
          +9
          Цитата: Бородач
          А почему в Киеве не объявлена воздушная тревога? Где Калибры? Где Герани?

          Банковая так и продолжает оставаться самым безопасным местом Украины, наряду с зоной вдоль нефтегазопроводов.
          И кроме как предательством это назвать трудно.
          1. ivan1979nkl
            ivan1979nkl Сегодня, 14:14
            0
            И кроме как предательством это назвать трудно

            слетелись стервятники, пользуясь нашим попустительством
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 14:21
              +4
              Цитата: ivan1979nkl
              пользуясь нашим попустительством

              О том, что это попустительство, я говорил ещё лет пять назад. И я не являюсь пророком, это очевидные всем истины. А вот то, что те люди, отвечающие за это ничего не исправили за это время, попустительством сейчас уже не назвать.
            2. HAM
              HAM Сегодня, 14:25
              0
              Если ещё прилетели и евреи,то там уже идёт делёжка.....эти на дохлятину падки...
          2. topol717
            topol717 Сегодня, 14:21
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Банковая так и продолжает оставаться самым безопасным местом Украины, наряду с зоной вдоль нефтегазопроводов.

            А расскажите по каким именно гражданским объектам на территории Украины было нанесено поражение, не считая С-300 и С-75. Где люди себя чувствуют в опасности?
            Ибо заявление - все жилые дома на Украине очень безопасное место. точно так же как и ваше имеет право и пока нашими не оспаривается.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 14:42
              0
              Цитата: topol717
              Ибо заявление - все жилые дома на Украине очень безопасное место. точно так же как и ваше имеет право и пока нашими не оспаривается.

              Вы о чем? Объекты государственного управления априори считаются самыми приоритетными целями для ударов. В отличии от гражданских жилых домов. Но почему-то в жилые дома периодически прилетает, а вот по Банковой нет.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:00
        0
        Думаю, никакой секретности в приезде этого старого пердуна & Co сегодня в куев не было. Теперь надо ждать активизации боевых действий. Не даром завтра будет послание ВВП, все спланировано заранее.
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:40
      0
      Ну вот зачем людей выбешивать демонстрацией таких договорняков? Зачем вообще эту СВО начинали? Чтобы лишний раз показать, что все на корню куплено и продано?

      Нет никаких договорняков кроме личной безопасности высоких лиц, да и то действует только в одну сторону. sad
      1. dauria
        dauria Сегодня, 14:49
        +4
        Нет никаких договорняков

        Вы в самом деле ослепли , или прикидываетесь ?. Транзит газа и нефти по территории "противника" это ,конечно, не "договорняк" . Точно также нельзя трогать энергосистему , иначе как качать ? И за транзит платим .
        1. frruc
          frruc Сегодня, 15:08
          +1
          dauria...Транзит газа и нефти по территории "противника" это ,конечно, не "договорняк" . Точно также нельзя трогать энергосистему , иначе как качать ? И за транзит платим .

          Вы что не понимаете ? Это же чтобы нашим западным "партнерам" легче жилось.
    4. Старый сержант
      Старый сержант Сегодня, 15:16
      +1
      Не понял, как приехал?
      Из Польши на поезде?
      Или на самолёте прям до Киева?
    5. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 15:16
      +4
      Обтекаем..............................
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +7
    Всё для меня это красная черта, если 21 февраля не услышу что то радикальное - проголосую как надо.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:59
      +8
      Андрей, не будет к сожалению не чего радикального. К нам китайский гонец прибывает, как бы к ,,миру,, всё не идёт.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:44
        +2
        Похоже на то. Очень похоже. Максимально тяжелую дипломатию применяют.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:08
      +11
      Цитата: tralflot1832
      проголосую как надо.

      Но вы же знаете, что посчитают так, как надо им? wink
    3. Зуек
      Зуек Сегодня, 14:14
      +7
      Ваш голос что-то мог решить на вторых выборах Путина. Теперь - увы. Хорошо хоть сейчас до многих дошло осознание - кто такой Путин для России. Если бы в 2003-м после того, как он посадил Ходорковского и... никого больше поняли, что он печётся о своей власти и не более - до такого фарса бы не дошло
      1. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 14:22
        -1
        Так и гнал бы Ходор нефть за три копейки под видом технической жидкости, сажать не надо было. Расстрелять?
        1. Зуек
          Зуек Сегодня, 14:45
          +3
          Вы сути не поняли. Сесть должен был не только Ходорковский. Тогда бы это было во благо России. Но Путин сделал из Ходорковского пугало, а олигархат, как был, так и остался. Позже к ним добавились новые Тимченки и Роттенберги.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 14:26
        -6
        Цитата: Зуек
        кто такой Путин для России

        Ну расскажите нам вашу методичку из ЦИПСО. или пентагона. или откуда там у вас методичка, она свежая? Надеюсь Благодаря санкциям Россия все таки слезет с нефтяной иглы, и нефть будет добывать исключительно для своих нужд. Хотя вам такой вариант, конечно очень не нравится.
        1. Зуек
          Зуек Сегодня, 14:50
          +2
          Вы считаете, что за 30 лет, что были относительно благоприятны, этого никто из политического руководства не сделал, а теперь вдруг сделают? "Кадры рещюшают всё" - это не я сказал, но подпишусь под каждой буквой. И покуда кадры те же самые, действовать они будут так же, как и раньше. А по поводу ЦИПСО, Пентагона и пр. отхожих мест - это скорее к вам.
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:16
      +2
      типа голосование на что то может повлиять
    5. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 14:22
      +5
      не услышу что то радикальное - проголосую как надо.

      Мнение народа на результат голосования не повлияет. как всегда.
      Так что голосуй, не голосуй - всё равно получишь ... Ну вы меня поняли.....
    6. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 14:58
      +5
      hi
      Давайте сократим срок ожидания, вот вам предполагаемые тезисы, ИМХО:
      1. Россия и Запад - "экзистенциальные противники".
      2. Мы правы, это доказал прошедший год.
      3. Объем западных вооружений для ВСУ доказывает, что мы упредили.
      4. Спасибо всем за поддержку, особенно - военнослужащим.
      5. Решение развернутся в строну от нехорошего Запада и его ценностей - правильное, поддержка общества необычайная.
      6. Наша экономика устояла, есть рост, дальше будет лучше.
      7. Соц. гарантии и соц. защита для отдельных групп населения.

      Потом концерт и митинг, ИМХО:
      Ура! Клава Кока! Шаман! Гагарина! Есаул Газманов АКА "чтож мы братцы наделали, пусть свобода воссияет"!

      Возможно, будут использованы следующие слова и выражения в разных контекстах:
      1. "Субстантивный"
      2. "Как раб на галерах"
      3. "Мочить в сортире"
      4. "С Россией навсегда"
      5. "Интеграция"
      6. "Уровень жизни"
      7. "Единство народа"

      Мне кажется - все это достаточно радикально. Особенно если Газманов сальто опять крутанет.

      PS. Если будет произнесено "неоколониализм, наркоманы, неонацизм, неофашизм, коллективный Запад, США и вассалы, многополярный мир, времени на раскачку нет, это был нелегкий год, СВО идет в строгом соответствии с графиком, по плану" - лично я удивлюсь.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:55
    +3
    А могло быть иначе?
    Так кто ж не знает, что с дедкой завсегда бабка, внучка, Жучка... и пр. официальные лица к Репке ездят?!..
    Не. Реально обидно.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:55
    -2
    Вся свора собралась! Где наши ракеты??? am
    1. GeorgeSev85
      GeorgeSev85 Сегодня, 14:01
      -1
      Согласен с Вами, но если трезво посмотреть на эту ситуацию ... вот трезво ... То что изменит удар по Байдену и Зелени? Это реально куклы, устрани Бидона - сразу жди 3МВ с взаимными ударами ЯО, устрани Зельца - из него слепят мученика и будут для западного обывателя показывать как героя павшего от руки агрессора. Их ликвидация ничего в сути не даст, американцы только и ждут такого от нас.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 14:10
        +4
        С каких пор уничтожение военно-политического руководства является безсмысленным? belay
      2. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 14:10
        +4
        Трезво надо было смотреть на ситуацию 24.02.22 года, а не сейчас, когда уже сунулись с головой в "омут".
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 14:35
          0
          Цитата: Сангвиний
          Трезво надо было смотреть на ситуацию 24.02.22 года

          Я бы вас немного дополнил. Хорошо хоть 24.02.22 смогли посмотреть, а так да надо было еще в 14 году все это закончить, в крайнем случае при подписании Минска указать срок в 3 года. и в 18 начать. глядишь и пандемии бы не было.
          Хорошо хоть к началу 22 года прозрели.
      3. uralex
        uralex Сегодня, 14:15
        +1
        Их ликвидация ничего в сути не даст, американцы только и ждут такого от нас.

        Как бы сами америкосы провокации на этом не устроили... ликвидируют Байдена и Зеленского, как отработанный материал (да и тему с Северными потоками удобно под это замять) и обвинят в этом Россию.
      4. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 14:25
        +1
        Цитата: GeorgeSev85
        Согласен с Вами, но если трезво посмотреть на эту ситуацию ... вот трезво ... То что изменит удар по Байдену и Зелени? Это реально куклы, устрани Бидона - сразу жди 3МВ с взаимными ударами ЯО, устрани Зельца - из него слепят мученика и будут для западного обывателя показывать как героя павшего от руки агрессора. Их ликвидация ничего в сути не даст, американцы только и ждут такого от нас.

        Да я и не призывал убить Байдена, просто пугнуть, чтобы забыл дорогу не только в окраину и пшекию, а вообще на евразийский континент! Он же ссыкливый.. laughing
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:51
      +2
      Вся свора собралась! Где наши ракеты???
      , боюсь , если тронут байдена , все детки наших чинуш которые за карбоном станут , как бы мертвыми , а ну ещё и все рукодство России сможет стать мертвым , и т.д. завтра будет представление посмотрим , что нам будут обещать
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:55
    -4
    Вообще по понедельникам хорошо налёты проходят. Пусть побегают там, попрячутся по подвалам, галстуки пожуют...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:00
    0
    Если бы с бидоном притащилась ведьма Нуланд, то ладно, больше чем на раздачу кондитерки не сподручна, а вот этот типок - опасная штучка....., явно привез планы очередных масштабных провокаций.....
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:51
      0
      А ещё , сто процентов генералов с собой привезли и это афишировать не будут.
  7. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 14:00
    +1
    Безнаказанный демонстативный приезд бидона и саливона в Киев на празднование расстрела "небесной сотни" - издевательский плевок!

    В полной уверенности, что стало обычно: россияне утрутся-оближутся...

    Руководство всей российской разведки, авиации, спецназа и ВДВ - публично повесить за яйца за полную профнепригодность, опозорившую Россию, сделав её всемирным посмешищем.

    Глядишь, после сегодняшненй наглости, 23 или 24 февраля жахнут по Севастополю и по Москве.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:17
      +1
      зачем одни и теже комментарии скопированы в каждой теме?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:36
        -3
        Цитата: Nastia Makarova
        зачем одни и теже комментарии скопированы в каждой теме?

        Уплочено - вот и працюе)))
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 14:42
      -1
      Цитата: RoTTor
      Безнаказанный демонстативный приезд бидона и саливона в Киев на празднование расстрела "небесной сотни" - издевательский плевок!

      А что РФ давала повод для обратного? Расскажите сколько было обстрелов гражданских строений даже не в Киеве, а по всей Украине?. Давайте посчитаем, только даты пожалуйста укажите. Вроде как заявлений о войне с Украиной не было, точно так же не заявляли о вмешательстве в политическую жизнь Украины.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:04
    +3
    Это, блин, не третья мировая, это, блин, первая коммерческая!!! В норме - в любви и на войне правил НЕТ!!! И если весь коллективный запад класть хотел на все наши красные линии, то просто необходимо нам перейти всего одну И ВЫБОМБИТЬ КИЕВ В ЩЕБЕНЬ!!! Если этого не произойдёт, то испарятся последние крохи моей лояльности к текущей власти.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:06
    +8
    а че им боятся РФ же не че сделать не может
  10. beybender
    beybender Сегодня, 14:10
    +6
    Смех да и только !!! Байден даже свой лимузин в Киев приволок !!! И это по ж.д. !!!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 14:25
      +2
      Байден в Киеве? Не стрелять, никаких ударов по инфраструктуре, не дай Бог заденет!
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:12
    0
    Вообще просто сам бог велел им сейчас малину обгадить, причем даже не надо долбать по делегации - просто по целям в Киеве чтоб побегали по норам обдристаными тараканами под сказки про непрошибаемость ПВО)
  12. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 14:17
    +6
    Байден лично привез план контрнаступления. Салливан растолковал детали. Похоже, в СВО наступает переломный момент.
  13. spirit
    spirit Сегодня, 14:32
    +7
    Ну что? где все ястребы "паркетные"?
    Где боевой Димон с его ядерными угрозами?Где Кадыров который там говорил о кукловодах из белого дома?Где Пригожин с его "отобьем морзяночку"?Вот они все господа! И кукловоды И куклы в одной корзине, в одном месте.Но как дело дошло,то все языки засунули в одно известное место и ждут распоряжений что можно говорить а что нельзя. А вот бидон уедет, вся эта братия будет трясти кулаком в два раза сильнее.Вот увидите hi
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:54
      +2
      А после драки кулаками не машут . Знаете все наши чудики , в лице Димона и прочих ,похожи на моську которая лает на слона . А так же на караван , который идёт и идёт .
  14. cadaver
    cadaver Сегодня, 14:37
    +1
    "Мы дали Байдену гарантии безопасности для визита в Киев. Но можно было угрохать Байдена!", - Зато Скабеева уже осудила его приезд.
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 15:31
      -1
      Доведут страну до 1905 года , а потом , не дай Бог , какую-нибудь новую станцию метро украшать уже новыми статуями-обелисками .
  15. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 15:35
    0
    Perfect time to destroy Kiev area where these criminals are congregating...