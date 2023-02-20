Бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ЛНР взяли опорник ВСУ на господствующей высоте в районе Белогоровки

Ожесточённые бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боёв под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск

Российские войска продолжают продвижение в направлении Северска, спецназ "Ахмат" совместно с подразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР взяли опорник ВСУ, расположенный на господствующей высоте в районе Белогоровки. Об этом в своем ТГ-канале сообщил Рамзан Кадыров.Бойцы спецназа "Ахмат" и 3-го батальона 2-го АК ЛНР в ходе ожесточенных боев сумели овладеть стратегической высотой, одновременно взяв под контроль железную дорогу, ведущую в Северск. Кроме того, в ходе интенсивных боев подразделения чеченского спецназа и луганских бойцов, воюющие вместе с самого начала спецоперации, продвинулись с боями на пять километров.- доложил командир одной из рот спецназа "Ахмат" Киргиз Мусиханов.Сам Северск располагается в низине, этот город играет большую роль в развитии дальнейшего наступления на Красный Лиман. Для захвата Северска необходимо установить контроль над окружающими его высотами, чем сейчас и занимаются бойцы "Ахмата" и 2-го армейского корпуса ЛНР. С другой стороны к Северску приближаются штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер", движущиеся от Соледара. Еще с одной стороны, от Кременной, к городу идут десантники.На окружающих Северск высотах размещены опорники ВСУ, причем украинцы окопались конкретно. Пока они не будут взяты и зачищены, говорить об окончательном освобождении города, даже если в него зайдут наши войска, будет рано.