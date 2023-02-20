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Бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ЛНР взяли опорник ВСУ на господствующей высоте в районе Белогоровки

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Бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ЛНР взяли опорник ВСУ на господствующей высоте в районе Белогоровки

Российские войска продолжают продвижение в направлении Северска, спецназ "Ахмат" совместно с подразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР взяли опорник ВСУ, расположенный на господствующей высоте в районе Белогоровки. Об этом в своем ТГ-канале сообщил Рамзан Кадыров.


Бойцы спецназа "Ахмат" и 3-го батальона 2-го АК ЛНР в ходе ожесточенных боев сумели овладеть стратегической высотой, одновременно взяв под контроль железную дорогу, ведущую в Северск. Кроме того, в ходе интенсивных боев подразделения чеченского спецназа и луганских бойцов, воюющие вместе с самого начала спецоперации, продвинулись с боями на пять километров.

Ожесточённые бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боёв под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск

- доложил командир одной из рот спецназа "Ахмат" Киргиз Мусиханов.

Сам Северск располагается в низине, этот город играет большую роль в развитии дальнейшего наступления на Красный Лиман. Для захвата Северска необходимо установить контроль над окружающими его высотами, чем сейчас и занимаются бойцы "Ахмата" и 2-го армейского корпуса ЛНР. С другой стороны к Северску приближаются штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер", движущиеся от Соледара. Еще с одной стороны, от Кременной, к городу идут десантники.

На окружающих Северск высотах размещены опорники ВСУ, причем украинцы окопались конкретно. Пока они не будут взяты и зачищены, говорить об окончательном освобождении города, даже если в него зайдут наши войска, будет рано.
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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:32
    -5
    На фоне приезда дедушки в куев и объявления беспрецедентной поддержки . Данная новость по взятию опорника на одном ИЗ направлений , звучит бледно
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:40
      0
      Мне вот интересно, какого года постройки этот опорник, до 2022 или свежий? Если они успевают натыкать опорников везде, где только можно -это сколько же времени и героических жертв понадобится на освобождение хотя бы той же ДНР?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:50
        0
        То,что сдали при "перегруппировке"сейчас кровью обходится.А другого выхода нет-только вперед
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 14:55
        -1
        Цитата: Peter1First
        Если они успевают натыкать опорников везде, где только можно -это сколько же времени и героических жертв понадобится на освобождение хотя бы той же ДНР?

        А вы куда то торопитесь? США достигли своих целей. Танки не дают, поддержка затухает, вместо обещанных 2 ярдов Бидон привез всего 500 лямов (это 1 патриот). Даже сам лично приехал уговаривать на переговоры. Так что не надо никуда торопиться.
        1. Зуек
          Зуек Сегодня, 15:25
          -1
          Дедушка Джо - это ширма. Реальные переговоры - а точнее озвучивал американские решения - были у Салливана, который там тоже был. Если вы серьёзно думаете, что Байден что-то решает и что-то реальное может - это печально. А вот у нас за два месяца расходы составили почти 5 трлн. рублей при доходах менее 1 трлн. (кто там говорил, что это только в январе такой всплеск?). Переход конфликта в затяжную фазу означает соревнование экономик - и я бы всё-таки поторопился, покуда у нас больше возможностей в плане обеспечения армии. Пока больше.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:45
      +2
      На фоне приезда дедушки в куев

      обнимашки на Крещатике конечно интереснее взятия опорников
    3. frruc
      frruc Сегодня, 14:50
      +4
      kaufman ....новость по взятию опорника на одном ИЗ направлений , звучит бледно

      Это не простой опорник. Спецназ "Ахмат" и 2-й армейский корпус ЛНР молодцы.
      ....одновременно взяв под контроль железную дорогу, ведущую в Северск.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: kaufman
      На фоне приезда дедушки в куев и объявления беспрецедентной поддержки . Данная новость по взятию опорника на одном ИЗ направлений , звучит бледно

      Ну да. Шутка о "сражении за избушку лесника" заиграла новым содержанием.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:53
    0
    На окружающих Северск высотах размещены опорники ВСУ, причем украинцы окопались конкретно.

    А что с наличием ПТРК «Корнет»? Его ТТХ достаточно хороши для уничтожения «опорников».
    Солдаты для России ценнее железа...
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:56
    +4
    Давно результатов работы Ахмата не было слышно. Надеюсь теперь будут на слуху почаще.