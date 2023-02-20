Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала посещение Байденом и Зеленским православного собора в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит президента США Дж Байдена в Киев, задав вопрос, касающийся православия.
В своем Telegram-канале Захарова задала вопрос касательно опубликованной украинскими властями фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским и Байденом, стоящих на фоне православного Михайловского собора в Киеве после посещения храма. Представитель российского внешнеполитического ведомства спросила, кто из запечатленных на фотографии политических деятелей является православным...
О визите Байдена в Киев стало известно лишь после того, как тот появился на улицах украинской столицы вместе с Зеленским. Администрация Белого дома ранее отрицала саму возможность подобного визита, сообщая лишь о планах президента США посетить Польшу, чтобы провести там встречу с главами стран, входящих в восточноевропейский фланг НАТО.
В Киеве Байдена ждала уже ставшая стандартной программа "развлечений", включающая в себя обязательную воздушную тревогу по всей территории Украины, поездку в являющуюся одним из главных символов украинской пропаганды Бучу, а также возложение цветов к мемориалу в честь так называемой "небесной сотни".
Из-за приезда Байдена была практически парализована вся жизнь в Киеве. Улицы заполнили многочисленные отряды военных и полиции и было перекрыто дорожное движение, в результате чего образовались многокилометровые пробки на дорогах.
Байден на встрече с Зеленским похвалил того, что в феврале прошлого года Киев не был сдан российским войскам.