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Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала посещение Байденом и Зеленским православного собора в Киеве

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Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала посещение Байденом и Зеленским православного собора в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит президента США Дж Байдена в Киев, задав вопрос, касающийся православия.


В своем Telegram-канале Захарова задала вопрос касательно опубликованной украинскими властями фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским и Байденом, стоящих на фоне православного Михайловского собора в Киеве после посещения храма. Представитель российского внешнеполитического ведомства спросила, кто из запечатленных на фотографии политических деятелей является православным...

О визите Байдена в Киев стало известно лишь после того, как тот появился на улицах украинской столицы вместе с Зеленским. Администрация Белого дома ранее отрицала саму возможность подобного визита, сообщая лишь о планах президента США посетить Польшу, чтобы провести там встречу с главами стран, входящих в восточноевропейский фланг НАТО.

В Киеве Байдена ждала уже ставшая стандартной программа "развлечений", включающая в себя обязательную воздушную тревогу по всей территории Украины, поездку в являющуюся одним из главных символов украинской пропаганды Бучу, а также возложение цветов к мемориалу в честь так называемой "небесной сотни".

Из-за приезда Байдена была практически парализована вся жизнь в Киеве. Улицы заполнили многочисленные отряды военных и полиции и было перекрыто дорожное движение, в результате чего образовались многокилометровые пробки на дорогах.

Байден на встрече с Зеленским похвалил того, что в феврале прошлого года Киев не был сдан российским войскам.
Автор:
Использованы фотографии:
МИД РФ
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59 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:47
    +10
    Еврей и католик в православном храме?Это что?Экскурсия или попытка опаганить святое место?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:49
      +6
      Осквернили храм, бесы в людском обличии! am
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 14:51
        +1
        Осквернили храм, бесы в людском обличии!

        два содомита
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:54
          -2
          Вы глядите ка..Какого то Вы содомита тут обидели.. wassat
    2. spirit
      spirit Сегодня, 14:57
      +10
      Вы меня конечно извините,а что в православный храм могут заходить только православные люди?Может ещё размер черепа нужно при входе измерять? Абсолютно не компетентное заявление, когда сказать нечего, нужно хоть что то сказав желательно уведя проблему в сторону.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 15:02
        +5
        В храм нужно и можно заходить всем, но со светлыми помыслами, а не с теми что у "этих" персон (дайте оружия и уничтожение России).
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:05
        -2
        Можно,не спорю.Но это больше политическая акция и попытка нагадить.
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Еврей и католик в православном храме?

      А это есть наше публичное унижение. Всё по классике. Для господства нужно уничтожить веру, культуру и навязать свои ценности. Немного достаёт очередной плачь Ярославны по этому поводу. Есть возможность наказать, а вместо этого, в голос рыдаем.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 15:26
        +1
        Вера уже давно роли не играет в обществе высокой.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:48
    +14
    Ну и заявление. Что то надо проблеять вот Маша и сказанула. Разве это можно считать заявлением МИДа серьезной страны??? Бред. Хоть бы Лавров матекнулся , все ж как то лучше было бы
    1. dauria
      dauria Сегодня, 14:56
      +7
      Что то надо проблеять вот Маша и сказанула.

      Ну, раз "Темнейший" язык проглотил , пусть хоть Маша пропищит . Зря что ль кормили ?
    2. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 14:56
      -3
      А зачем его вообще в Киев привезли? Стрелка с Зеленским? Видимо, банковскими переводами откаты не получает. Вот и приехал за налом.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:03
        +7
        Приехал показать, что для ударов по Киеву и верхушке укровермахта (у кого-то) Фаберже не той системы.
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 15:18
        +1
        Цитата: Офицер запаса
        Видимо, банковскими переводами откаты не получает. Вот и приехал за налом.

        Сынок занят или отказался?
    3. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 15:00
      -10
      Уважаемый , Вы можете отличить официальное заявление представителя МИД от простого коментария у себя на страничке в Теlegram-канале ?
      Так что расслабьтесь, это не больше чем просто троллинг очердной пиар компании устроеной Западным бомондом для своего электората.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 15:52
        +1
        Скорее это троллинг ВС РФ в частности и руководителей СВО в целом. А Западный электорат волнует больше бейсбол да ставки по кредитам.
    4. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 15:03
      +8
      Лучше бы вообще промолчала. Громыко наверное в гробе переворачивается от таких дипломатов . Советских дипломатов уважали им аплодировали в ооон , их слушали все и уважали , а это просто коричневая субстанция которая выходит с одного места. За Державу обидно.
    5. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 15:22
      +1
      Цитата: kaufman
      Что то надо проблеять вот Маша и сказанул

      Это не тот случай, чтобы Лавров слова тратил - пенсионер с наркоманом зашли в храм, один, чтобы о вечности помолиться, другой - закладку отыскать.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:49
    0
    Представитель российского внешнеполитического ведомства спросила, кто из запечатленных на фотографии политических деятелей является православным...

    вспоминаются строки из песни В.С.Высоцкого "Поездка нечисти в город": и леший поганил своими ногами...
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 14:50
    +1
    Бидон поставил свечку... Зеленскому? laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:11
      -2
      Цитата: lubesky
      Бидон поставил свечку... Зеленскому?

      Байден поставил эту свечку, иконе Распятия Господнего и дважды перекрестился.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 15:41
      0
      Не поставил, а вставил свечку Зеленскому
  5. Антоха
    Антоха Сегодня, 14:52
    0
    Оба сатанисты. Но Бог есть, и ответка обязательно будет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:04
      +1
      Бог есть и "ответка" будет, но не в этой жизни
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 15:22
        +1
        И уж точно не от Путина. Он не может ответить дорогим партнерам
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:54
    -5
    Ну , что оголтелые, ждите беды , если сам Сатана к вам пожаловал!
    negative
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:55
    +8
    О визите Байдена в Киев стало известно лишь после того, как тот появился на улицах украинской столицы вместе с Зеленским.

    То есть Киев сегодня не бомбят просто потому, что не бомбят. Не верю! А вот в договорняк верю.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      То есть Киев сегодня не бомбят просто потому, что не бомбят.

      Вы же не хотите деда до инфаркта довести.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 15:21
        +1
        Путин в обмороке от мощи и наглости США.
        Инфаркт у Лукашенко
        1. Lako
          Lako Сегодня, 15:41
          0
          Лукашенко предлагал деду в Минск заехать. Да старче видно очканул.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:55
    -3
    Прощальная встреча......только вот для кого из них?
  9. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 14:56
    +10
    Обосрались, так сидеть тихо и не чирикать, превращая Россию в полное посммешище, способное только говорить на бесконечных брех-шоу или через верхнее отверстие в туловище конащенкова
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:06
      +1
      зря вы так, мы все готовимся к важнейшему событию, которое будут завтра feel
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:31
        +1
        Цитата: Владимир80
        мы все готовимся к важнейшему событию, которое будут завтра

        Приготовили прозрачную плёнку закрыть экран?
  10. james
    james Сегодня, 15:00
    +5
    Обделались? Обтекайте. Что уж тут говорить!
  11. Комментарий был удален.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:03
    +2
    а что она ише может кроме как комментировать если РФ не че не может да и гарантии дает что бы приезжали и оружие анонсировали сколько и че передадут украмММММММ
    начёт гарантии по 60 мин сказал эксперт что РФ дает гаранти что бы приезжали в киев и не видят в этом не чего такого подумаешь приедут поднимут рейтинг свой в своих странах и анонсируют передачу оружия показывая своим избирателем что РФ не может от слова нечего сделать ! РФ же за свои умы не борется думает и так прокатит !ну посмотрим что скажет Путин завтра если не чего то ,,,,,,,,,,,,, ! это лично будет мое мнение !
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:04
    +2
    Байден на встрече с Зеленским похвалил того, что в феврале прошлого года Киев не был сдан российским войскам.

    Это для этого и приезжал Байден ? Мог бы и в Твиттере об этом написать, зачем кости трясти было за 8000 км.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:11
      +3
      зачем кости трясти было за 8000 км

      господин посещает своих вассалов, проводит ритуальное целование свой туфли подчиненными, вселяет надежду в холопов и дает знак недругам-соседям, чтоб они лопнули от зависти или злости у себя за забором...
  14. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:04
    +5
    Ну что же такое? Договорняк очевидный, чес слово. Просто неприлично с нашей стороны не дать повода для реальной воздушной тревоги.
  15. dandi
    dandi Сегодня, 15:05
    +5
    Да какая разница,куда они зашли - в храм,мечеть или синагогу! Это же настолько демонстративно и показательно,дескать,смотрите,куда идём мы с ,,пятачком,, ... И никто нам нам ничего,в принципе,сделать не сможет.Это же камень,каменюка,булыжник в наш огород.Типа,утритесь и наслаждайтесь.Я уже не могу новости спокойно смотреть,ожидая очередного сюрприза,хотя в глубине души,где-то очень глубоко,всё же теплится эфемерная надежда: а,может,сейчас,может,жахнут?..
  16. Бомба
    Бомба Сегодня, 15:05
    +9
    Кроме привычного мычания и соплей ничего нового.
  17. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:06
    -2
    Посетили моностырь. Это же не Ватикан с необъятными библиотеками и хранилищами
  18. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:07
    -6
    Стадо украинцев (и полезных идиотов) в комментах доставляет :) Да, да, унижение, договорняк, 300 миллиардов, что там еще забыл... Но повода начать третью мировую мы не дадим, а утилизация идет вполне себе темпами - так что эти покатушки только увеличивают итоговый счет. Хотят его увеличить - ну ради бога.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:12
      +11
      утилизация идет с двух сторон, так что не обижайтесь если вас скоро позовут в очередную мобилизацию....
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 15:18
        -7
        О, а вот и упомянутые мною кадры ^_^ Конечно-конечно, если Родина призовет - никаких вопросов. Бегать от повесток, как в 404, не буду :)
  19. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:19
    +2
    Это ПОЗОР нашей страны, позор всей России - наши враги целые и невредимые открыто глумятся на ТВД над русскими и лично над нашим немощным стариком Путиным.
    А МИД РФ что-то жалко мямлит в ответ.
    С каким лицом Путин будет смотреть в лицо народу 22 февраля 2023 года?
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:20
    +4
    Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала посещение Байденом и Зеленским православного собора в Киеве

    Чего там комментировать?

    Гитлер приехал в Киев, а у нас спички отсырели - нечем было запалить фитиль...
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:25
      +1
      Цитата: ROSS 42
      а у нас спички отсырели - нечем было запалить фитиль..

      Кокошки сморщились....
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:22
    -1
    Черти в Храме куражатся , праздновать победу зашли.
  22. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 15:22
    +4
    Утерлись уже ? Если бы "партнеры" приказали - вы бы там всем мидом ковровые дорожки расстилали , краснолинейные . Да мы тут , собственно, не против, пусть приезжают , как вы это совместите с сво и гибелью наших ребят ? Тысяч ребят !
  23. Зуек
    Зуек Сегодня, 15:28
    +2
    Ну, что ж, похоже, что это самый "официальный" комментарий на текущий момент (думаю, что более официально никто высказываться не будет). Какой вывод можно сделать? Приезд явно согласован - ну, не верю я, что президент США поедет в опасное место без соответствующих гарантий - а значит встаёт вопрос: какая выгода для России?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:43
      0
      не какой проста хозя сказал у меня выборы да и оружие анонсировать надо так наверное не точно ! выгоды для РФ проста нет не какой !
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:47
      0
      Приезд явно согласован

      не так, неделю-две назад была тема что кое-кто у нас дал гарантии неприкосновенности руководству окраены, бидон тоже руководитель окраины, а внешнеполитические обязательства наши умеют держать!
  24. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 15:35
    +6
    Я предпочел бы услышать от Захаровой заявление, что Россия по запросу из США не дала гарантий безопасности Байдену, поэтому визит не состоялся.
    Но я вижу лишь некие попытки скрыть унижение, неумело акцентируя внимание на несерьезных деталях демонстративного визита руководителя государства, фактически являющего участником военного конфликта с Россией.
  25. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 15:36
    +1
    Расстроило меня ПВО Украины...а я так надеялся,что они как с Малазийским лайнером поступят wassat ...Ан нет,все были трезвые
  26. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 15:44
    0
    Теперь надо ждать наступления.
    Либо уже всю вощможную технику поставили или опять зерграш пехотой. hi
  27. Lako
    Lako Сегодня, 15:45
    0
    Да вы что, здесь предлагаете?Деда на тот свет отправить? А оно, это кому то нужно. Вдруг выберут кого то путного,потом проблем не оберешься.
  28. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:50
    0
    Теперь ждём визита Байдена в Бахмут.
  29. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 15:59
    0
    Похоже, старичок Джо решил проехаться на поезде по Украине с генеральной инспекцией, посмотреть своими глазами на реальное состояние незалежной и возможность транспортировки железной дорогой на Украину западного оружия на сотни миллиардов долларов. Сотни западных танков старик Джо пообещал Зеленскому. Разоружение США и НАТО за счёт граждан США и ЕС, путём поставок западного оружия в незалежную, продолжает набирать обороты!