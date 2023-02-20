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Главы оборонных ведомств Великобритании, Италии и Японии планируют провести встречу в Токио на фоне «растущего напряжения» со стороны КНР

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Главы оборонных ведомств Великобритании, Италии и Японии планируют провести встречу в Токио на фоне «растущего напряжения» со стороны КНР

Главы оборонных ведомств Великобритании, Италии и Японии планируют в следующем месяце провести встречу в Токио на фоне «растущего напряжения» со стороны Китая. Помимо обсуждения вопроса сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе в связи с активизацией Китаем военных учений, стороны также коснутся и темы создания реактивного истребителя нового поколения.


Что же касается японской стороны, то данный совместный проект, который будет разрабатываться ею параллельно с двумя странами-членами НАТО, позволит Токио заполучить новое оружие, помимо того, которое она приобретает у своего ключевого союзника и стратегического партнёра – США.

В то же время, сообщает источник, в ходе встречи, министры обороны Бен Уоллес, Гвидо Крозетто и Ясукадзу Хамада обсудят и возможность поставок такой техники другим государствам. В этой связи японское правительство намерено существенно упростить экспорт вооружений в другие страны за счёт внесения поправок в свою новую Стратегию национальной безопасности. Претерпеть изменения документ может уже в апреле месяце.

Отдельно разговор идёт о совместной работе над перспективным истребителем.

В качестве фирм-подрядчиков для разработки истребителя будут отобраны ведущие военно-промышленные компании, среди которых: японская Mitsubishi Heavy Industries Ltd, британская BAE Systems Inc., итальянская Leonardo SpA.

Боевой самолёт, как ожидается, заменит не только порядка 90 F-2, стоящих в настоящее время на вооружении Воздушных сил самообороны Японии, срок эксплуатации которых подходит к концу, но и примерно 240 многоцелевых истребителей 4-го поколения Eurofighter Typhoon.

Напомним, что в декабре прошлого года лидеры трёх вышеупомянутых стран достигли консенсуса по вопросу совместного производства передового боевого самолёта приблизительно к 2035-му году. Свою позицию они аргументировали более напряжённой глобальной обстановкой в области безопасности, вызванной российским «вторжением» на Украину.
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5 комментариев
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  1. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 21:18
    0
    Достигли консенсуса по вопросу совместного производства передового боевого самолёта приблизительно к 2035-му году.

    2035 год !!! А до 35 года на чём летать будут ? Современные технологии позволяют перевооружать парк военных самолётов в течении 10 лет . У китайцев уже действующий истребитель 6 поколения , что будет дальше ?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:26
      0
      Технологии позволяют, финансы нет. Будут на вооружении Еврофайтеры, F-2(16)/15/35. Воюют не поколения истребителей, а вооруженные силы. Если количественно китайские ВС наращиваются, то качественно им еще далеко до «западной» техники.
    2. lubesky
      lubesky Сегодня, 21:30
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      У китайцев уже действующий истребитель 6 поколения

      А??? wassat
      На самом деле у вас устаревшая инфа, китайцы уже юзают истребитель типа TIE Fighter производства китайской корпорации Sienar Fleet Systems.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 21:44
        0
        Как Италию напрягает Китай? Может я что-то в географии пропустил? Ладно Великобритания, у нее колонии по всему миру были. А Италия? Макаронники дальше Средиземноморской лужи и Сомали нигде не бывали. Как их может напрягать Китай? Они ещё какую-нибудь итальянскую галеру пошлют патрулировать Китайское море.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 21:18
    +1
    Ооо, ну если макаронники разбушевались, считай Китаю хана! Новый дуче уже подготовлен?

    Осталось выяснить, кто в силу традиций будет спасать итальянцев от их амбиций на сей раз?