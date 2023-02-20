Главы оборонных ведомств Великобритании, Италии и Японии планируют провести встречу в Токио на фоне «растущего напряжения» со стороны КНР

Главы оборонных ведомств Великобритании, Италии и Японии планируют в следующем месяце провести встречу в Токио на фоне «растущего напряжения» со стороны Китая. Помимо обсуждения вопроса сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе в связи с активизацией Китаем военных учений, стороны также коснутся и темы создания реактивного истребителя нового поколения.
Что же касается японской стороны, то данный совместный проект, который будет разрабатываться ею параллельно с двумя странами-членами НАТО, позволит Токио заполучить новое оружие, помимо того, которое она приобретает у своего ключевого союзника и стратегического партнёра – США.
В то же время, сообщает источник, в ходе встречи, министры обороны Бен Уоллес, Гвидо Крозетто и Ясукадзу Хамада обсудят и возможность поставок такой техники другим государствам. В этой связи японское правительство намерено существенно упростить экспорт вооружений в другие страны за счёт внесения поправок в свою новую Стратегию национальной безопасности. Претерпеть изменения документ может уже в апреле месяце.
Отдельно разговор идёт о совместной работе над перспективным истребителем.
В качестве фирм-подрядчиков для разработки истребителя будут отобраны ведущие военно-промышленные компании, среди которых: японская Mitsubishi Heavy Industries Ltd, британская BAE Systems Inc., итальянская Leonardo SpA.
Боевой самолёт, как ожидается, заменит не только порядка 90 F-2, стоящих в настоящее время на вооружении Воздушных сил самообороны Японии, срок эксплуатации которых подходит к концу, но и примерно 240 многоцелевых истребителей 4-го поколения Eurofighter Typhoon.
Напомним, что в декабре прошлого года лидеры трёх вышеупомянутых стран достигли консенсуса по вопросу совместного производства передового боевого самолёта приблизительно к 2035-му году. Свою позицию они аргументировали более напряжённой глобальной обстановкой в области безопасности, вызванной российским «вторжением» на Украину.