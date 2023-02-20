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Индия расширяет базу подготовки инженеров в полупроводниковой промышленности

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Индия расширяет базу подготовки инженеров в полупроводниковой промышленности

В Индии в рамках усилий по созданию кадрового резерва профессионалов в области полупроводников, принимая во внимание значимость отрасли, начал действовать учебный план, разработанный для двух новых программ.


Ожидается, что эти курсы предоставят индийским студентам различные рабочие места в крупнейших мировых и индийских компаниях.

Министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что премьер-министр Нарендра Моди одобрил программу Semicon India ещё в январе прошлого года.

После консультаций с полупроводниковой промышленностью и всеми экспертами была разработана учебная программа, и сегодня комиссия при Министерстве образования запустила две новые программы. Первая — это программа BTech по полупроводникам, вторая — дипломная программа по полупроводниковым технологиям. Эти две программы помогут нам подготовить очень хорошие кадры в области полупроводников во всей инженерной системе.

- сказал министр электроники и информационных технологий.

Всеиндийский совет по техническому образованию запустил учебную программу, разработанную для бакалавриата технических наук и получения диплома в области производства интегральных схем.

Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что полупроводники играют гораздо большую роль в мире, чем мы можем себе представить. В официальном сообщении говорится, что сектор производства полупроводников (крупномасштабная интеграция) является высокооплачиваемой отраслью в Индии и создаст среду для крупной полупроводниковой "экосистемы".



Наша общая цель — сделать Индию одним из ключевых партнеров в глобальных цепочках поставок полупроводников

— сказал премьер-министр Индии. Он также отметил, что страна вкладывает значительные средства в обучение и подготовку молодых специалистов.

В Индии имеется исключительный кадровый резерв разработчиков полупроводников, который составляет до 20 процентов инженеров-конструкторов полупроводников в мире. Почти все из 25 ведущих компаний по разработке полупроводников имеют свои центры проектирования или исследований и разработок именно в Индии.

Индийский премьер-министр выразил оптимизм после того, как в сентябре прошлого года правительство Гуджарата подписало Меморандум о взаимопонимании на сумму 1,54 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей) с группой Vedanta-Foxconn для производства полупроводников и дисплеев.

Премьер-министр также отметил, что инвестиции окажут значительное влияние на рост экономики и рабочих мест, а также помогут в создании огромной системы для вспомогательных отраслей.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:21
    -5
    Сейчас кроме полупроводников в мире имеет актуальность снаряды для гаубиц и дешевые танки производить. А Индия если так и будет со своим бывшими хозяевами-англичанами заигрывать и с американцами с этим их аукосом, сама не заметит как ее толкнут в мясорубку против Китая где-нибудь в горах Тибета.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:53
      +1
      Голос, да как же тебе, ид..оту, объяснить, что в нашей стране, если только это твоя страна, мы деградировали в результате западных атак на наше образование. Разве ты не в курсе, что мы, также как Китай в 80-х, разбирали м\с Intel и AMD на составляющие и копировали топологию?
      Да, такие как ты затесались в высшем руководстве и вместо того, чтобы развивать свою науку и производство, решили КУПИТЬ импортное "говно".
      Отныне и навсегда ты мой враг, недоумок.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:38
    +1
    Индия расширяет базу подготовки инженеров в полупроводниковой промышленности

    раньше физики были против лириков, сейчас - инженеры VS менеджеры
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:59
      +2
      физики были против лириков

      не было такого противостояния, это глупость.
  3. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 16:44
    0
    Странно что руководство нашей страны это за 30 лет не поняли и готовили одних юристов, бухгалтеров и менеджеров...
    Или это намеренно делалось? Так может найти виновных-предателей и к ответственности привлечь?
  4. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 16:49
    +1
    Почитал в Википедии в нашей стране могут делать микросхемы 90 нм, это технологии 2002 года.... Вот так мы отстали от всего мира ... на 21 год.... А техническом прогрессе это просто столетие... так как сейчас уже идёт разработки 1 нм
    Получается, что после перестройки и Горбачева мы вообще не развивались....
    Кто же в этом виноват?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:05
      +2
      Скажите спасибо Чубайсу и его "реформаторам" ... мы всё купим...)
      Купили?
      1. Зуек
        Зуек Сегодня, 17:25
        +3
        Чубайс с 1999-го года на зарплате у ВВП. Чего вы его обвиняете? За что ему платили - то он и делал
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:07
      0
      в нашей стране могут делать микросхемы 90 нм
      И этого вполне достаточно для всего, кроме носимой электроники, т.е гаджетов.
      1. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 17:33
        +2
        Ну так то и из луков можно врагов убивать... Или копьём...
        Действительно, зачем нашей стране вообще нужен это научно-технический прогресс .....
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:53
        +1
        Могут, да только где они на гражданском рынке то? Молчу про резисторы и прочую комплектуху с разьемами. Работы конь не валялся.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:50
    0
    Меморандум о взаимопонимании на сумму 1,54 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей)
    Подозрительно дешевое взаимопонимание sad .
  6. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:36
    0
    Цитата: Egeny
    Скажите спасибо Чубайсу и его "реформаторам" ... мы всё купим...)
    Купили?

    На самом деле Чубайс был все время в команде ВВП и он был явно не её руководителем.....
    И кстати эта фраза "мы все купим" прозвучала из уст Медведева ДА
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:52
    0
    Индусы упоротые исполнители, дадут команду и будут до дыр учить матчасть. Шаг в предверье закрытия обмена опыта и обучения у конкурентов вполне себе здавый. Прогнозируется закрытие стран по национальным архитектурам в процессорах и несовместимости друг с другом. А по сему свое ближе к телу.
  8. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:58
    0
    Я вот одного не могу понять, неужели руководство нашей страны все 30 лет думало, что нашу страну в мировые лидеры экономического развития выведут юристы и бухгалтера.....?
    Это же какой изощрённой, необъяснимой нормальному человеку логикой нужно обладать, чтобы так думать....