«В тяжелых и сложных условиях войны с Россией

речь уже не шла о безупречной в техническом отношении

и впечатляющей конструкции транспортных средств,

здесь важны были простота и большой запас прочности».

В. Освальд

Что такое джип?



Жители отвоеванного у фашистов города радуются, а их освободители – вусмерть умотавшиеся бойцы Красной Армии, спят непробудным сном в американском «Виллисе». Вечная им память – вечная слава!

О конструктивных особенностях джипов Второй мировой войны

Послевоенные немецкие джипы

Первый джип Германской демократической республики

Итоговый вывод