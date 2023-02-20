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Сообщается о гибели шести солдат срочной службы в Суджанском районе Курской области

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Сообщается о гибели шести солдат срочной службы в Суджанском районе Курской области

Фото иллюстрационное


В Суджанском районе Курской области погибли шесть военнослужащих срочной службы. По данным ТГ-канала Mash, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

По имеющейся на данный момент информации, солдаты срочной службы находились в блиндаже, где грелись около растопленной печи. Один из военнослужащих решил добавить огня и плеснул в топку печи горючей жидкости, после чего раздался взрыв и начался пожар. Из блиндажа сумели выскочить всего два бойца, еще шесть остались в нем.

Раздался взрыв, и вспыхнуло пламя. На улицу удалось выбежать только двоим военным

- заявили в экстренных службах.

Предварительно, погибли шесть срочников, их тела пытаются обнаружить на месте сгоревшего блиндажа, пока идет откачка воды из ямы, образовавшейся на месте пожара и залитой во время его тушения.

Инцидент произошел в районе села Горналь Суджанского района Курской области. Другие подробности на данный момент отсутствуют, на месте работают правоохранители, представители военной прокуратуры и экстренные службы. О состоянии двух спасшихся солдат срочной службы тоже никакой информации, поэтому будем ждать официального сообщения от Минобороны, если оно последует.

Напомним, что 15 января этого года в Доме культуры села Тоненькое в Белгородской области во время неосторожного обращения с гранатой погибли семь мобилизованных военнослужащих, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, сдетонировали боеприпасы и сгорел сам дом культуры.
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41 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    +13
    Горе какое родителям....Не в бою..А тупо по глупости...Если причина в этом..
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:15
      -1
      Не в бою

      не уследили отцы-командиры
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:19
        +10
        Понимаете,можно свалить все на отцов-командиров.Так и будет...Правила безопасности написаны кровью.Зачастую кровью самих глупцов
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 15:52
          0
          Правила безопасности написаны кровью

          хоть чем их пиши.. Не имели дело с 20-ти летними балбесами, похоже, которые большую часть времени находятся без старшего
      2. Cap
        Cap Сегодня, 15:21
        +17
        А это, как обычно, родители в мозг ни чего не вложили за 18 - 20 лет, а "отец-командир" за несколько месяцев должен сотворить маленькое генетическое чудо...
        1. insafufa
          insafufa Сегодня, 16:00
          0
          Цитата: Cap
          А это, как обычно, родители в мозг ни чего не вложили за 18 - 20 лет, а "отец-командир" за несколько месяцев должен сотворить маленькое генетическое чудо...

          Ну пвы себя вспомните в этом возрасте или сразу гением дяди васи родились? wassat
          Родители вверяют свое чадо командованию, а оно отвечать не хочет за свое упущение. Надо работать, а не штаты просиживать кто халтурит у него обычно процветает дедовщина и разгильдяйство если не можешь то иди в штурмовики рядовым. По этому своего взводного с учебки с уважением вспоминаю он с нами жил в казарме и в палатке. Поэтому всегда пресекал мудачества личного состава.
          Наглядно показывал на плацу, что бывает когда прислонить автомат с холостым патроном к телу и нажать на курок. Или показывал, что бывает когда засунуть в кирзачи взрыв пакет. На полигоне показал как палатка сгорает за 3 минуты если в печь раскаленную плеснуть дизеля. После такого ликбеза мы сразу стали шелковые.
      3. mann
        mann Сегодня, 16:02
        +1
        не уследили отцы-командиры
        Положим в данном прискорбном случае не уследили не командиры,а родители и учителя начальных классов...
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:35
      0
      .Не в бою..А тупо по глупости...
      Этих орлов еще предлагают на войну отправлять...
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:08
    +6
    Как комфортно у нас и обтекаемо придумано: неосторожное обращение... ненадлежащее обслуживание....человеческий фактор.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:16
      +7
      Похожий случай был когда в поле зимовал, хитрый воин в палатке поставил цинк с соляркой над буржуйкой и с трубки капало, в итоге толи пары собрались, толи ещё что, жмакнуло, в трубу вылетели угли с горящей соляркой и на палатку, никто не пострадал, успели все выбежать, но вот оружие, броники и прочее имущество сгорело всё, представляю, сколько под это дело списали, 93-й год, а кушать хочется
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:22
        +2
        Зима 83-84.Учения.В палатках буржуйки,назначен ответственный истопник.Топливо-только дрова(не помню,кажется и уголь еще был).И не дай бог что то иное.Нет,и тогда всякого чуда хватало...
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:01
          0
          У нас валенки пытались тлеть... До возгорания не доходило, успевали убрать. wink
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:02
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Зима 83-84.Учения.В палатках буржуйки,назначен ответственный истопник.Топливо-только дрова(не помню,кажется и уголь еще был).И не дай бог что то иное.Нет,и тогда всякого чуда хватало...

          !974 год, лето Лас Пальмас. Четверо "умельцев" распивали спирт, опрокинули литровую бутыль на палубу, чтобы убрать его, ничего лучшего не придумали, как поджечь. Подожгли, но спирт перетек в соседнюю каяюту и естественно загорелся. Пожар был страшный.
    2. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 15:17
      +3
      Цитата: zloybond
      Как комфортно у нас и обтекаемо придумано

      Вы в это не верите? А я вполне готов это допустить: "Что-то плохо разгорается, плесну-ка бензину...", тем более, срочники, ума и жизненного опыта не так много.
      1. Cap
        Cap Сегодня, 15:20
        -1
        и он ведро бензина плеснул?..... сколько нужно того бензина, что бы сгорели 6 человек?!
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 15:24
          0
          Цитата: Cap
          и он ведро бензина плеснул?

          Вполне возможно. То есть он не собирался этого делать, но немного не рассчитал сил и все.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 15:25
          0
          Цитата: Cap
          и он ведро бензина плеснул?..... сколько нужно того бензина, что бы сгорели 6 человек?!

          А вы попробуйте жидкость для розжига в грамм 5-6. на мангал, когда он горит. пламя на 2 метра поднимается. А если была солярка, то её могло раскидать по всем сторонам. обычно так происходит когда масло водой тушат.
        3. KCA
          KCA Сегодня, 15:40
          0
          Стакана хватит, мог плеснуть не В печку, а НА печку
      2. KCA
        KCA Сегодня, 15:39
        0
        То да, той зимой, ещё до сгоревшей палатки рядом в палатке далеко дореволюционного образца, у которой выкапывается яма под деревянный каркас и сверху брезент натягивается, кроватей нет, сами нары делали, и вот один татарин, не в смысле как-то на национальность упор сделать, просто татарин был, сельский житель, умудрился с нар слезая посреди ночи ляжку себе прострелить, автомат прислонённый к нарам стоял, повезло, в мясо попал, а если-б в соседа и в голову...
      3. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:05
        0
        На службе возможны случаи самого сказочного долбодятлизма. Мой школьный дружок решился не запускавшийся дизель -генератор от баллона с кислородом провернуть, т.к. воздух кончился. Не срослось - баллон только пшикнул чуть-чуть. А прапорщика чуть инфаркт не хватил.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 15:26
      +1
      Один из военнослужащих решил добавить огня и плеснул в топку печи горючей жидкости......

      По своему развитию эти бойцы тянут на 10-летних подростков. У меня был случай такой, когда один боец решил посмотреть сколько топлива осталось в бензовозе. Залез, открыл крышку, чиркнул зажигалкой, подсветил и улетел от взрыва метров на 30. Итог- труп. Соболезную родителям.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:47
        0
        По своему развитию эти бойцы тянут на 10-летних подростков. У меня был случай такой, когда один боец решил посмотреть сколько топлива осталось в бензовозе.
        Такими 10 летними интернет завален, причем некоторым с виду далеко за 40 лет
    4. Cap
      Cap Сегодня, 15:29
      +1
      А в армии везде "человеческий фактор", нынешнее поколение, за редким исключением,не умеет пилить дрова, колоть их, знает, как выложить поленницу в палатке, что б высохли, но не загорелись....
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:39
      0
      Жаль ребят конечно, все спишут на них самих. Как всегда, всё шито крыто.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:15
    +3
    Правила пожарной безопасности как и Устав Вооружённых Сил, написаны кровью.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:15
    +7
    Царствия небесного погибшим. Искренние соболезнования родным и близким.
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:15
    +3
    плеснул в топку печи горючей жидкости, после чего раздался взрыв и начался пожар

    Это какой бидончик был с горючим , что так жахнуло ? Это не глупость , а тупость .
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: Vyacheslav57
      Это какой бидончик был с горючим , что так жахнуло ? Это не глупость , а тупость .
      грамм 20 бензина вполне достаточно что бы буржуйку разнесло.
      Но там хлопцы из сопредельного государства вполне могли с квадрокоптера и гранту в трубу закинуть
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 16:05
        0
        Вполне могли. Вчера, по этому селу- стреляли.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:16
    +2
    А у нас была инструкция истопника...А ещё старшина показывал, как мотать портянки и растопить буржуйку...
  7. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 15:18
    +2
    Соболезнование родным и близких погибших! Правила пожарной безопасности надо соблюдать, даже если холодно и решил быстро согреться, они написаны кровью.
  8. kamakama
    kamakama Сегодня, 15:19
    +6
    Угу. Печка. В километре от границы
    Текст Вашего комментария слишком короткий
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:23
    +2
    Бытовуха неистребима... Это хорошо еще нормальных печей нет - как представлю, сколько бы угорало от того, что заслонку не открыли...
  10. Cap
    Cap Сегодня, 15:26
    +3
    Какая "горючая жидкость" может быть у солдата в армии? Бутылка с "розжигом" для шашлыка? Даже бензин в армии достать, не так легко, потому, что большинство техники на ДТ. Если 6 человек погибло, похоже, что дело не в жидкости.... как бы не граната.....
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:33
    -1
    По имеющейся на данный момент информации, солдаты срочной службы находились в блиндаже, где грелись около растопленной печи. Один из военнослужащих решил добавить огня и плеснул в топку печи горючей жидкости, после чего раздался взрыв и начался пожар.

    Люди погибли. Молодые люди. Это непроходящее горе. Но, скажите мне, какой уровень военной подготовки и человеческого взросления может быть в данном случае? Кто учил и инструктировал солдат по элементарным правилам пожарной безопасности? Если их не научили обращаться с простой печкой, то как можно давать им оружие и посылать в бой? Не понимаю...
  12. Владимир Журавлев
    Владимир Журавлев Сегодня, 15:43
    +1
    Воинский эшелон, октябрь м-ц,кругом тайга, вагон-телятник, двухэтажные нары, в вагоне взвод, посредине печка чугунная, назначен ответственный истопник, он набил полную печку угля,заснул, эшелон несётся, вагон качается, дверка открывется, горящий уголь на пол, пол загорелся, кто то завопил - пожар, все вскочили заметались. Сержант скомандовал - печку из вагона выкинули и дружно зассали горящий пол ....вот так бывает.
  13. dunkan
    dunkan Сегодня, 15:44
    0
    Судя по разбросанной земле на фото, " жидкости плеснули" килограмм пять в тнт эквиваленте.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 16:03
      0
      для тех кто на бронетранспортере - надписи неплохо бы читать под фото...
  14. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:45
    0
    Да уж, дети малолетние. У меня тоже случай был в 1994 году - молодого матроса заглумили старики, что у него нет звездочки на пилотке. Он ничего лучше не придумал, как вырубить звездочку из крышки от банки воблы топором для рубки мяса на колоде. Итог - отрубленный большой палец. Хирург сказал, чтот если бы он себе кое-что другое отрубил, он может быть и пришил.....
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    0
    Армия, где нет пап и мам - суровая школа, и там нужно учиться выживать. В войсках чего только не было. В соседнем полку в карауле боец пошутил - типа приотстегул магазин на АК и передергнул затвор - направил АК на другого бойца и выстрел, потому как сначала передергул, а потом приотстегнул. Довели этот случай в нашем полку - в итоге в течении недели два аналогичных "самострела", благо, что никто не пострадал. Прим. - часовой по охране караульного помещения у входа, начкар в одном случае на проверке постов был, во втором отдыхал днем. Вот и такая "школа" бывает.
  16. Гурьев
    Гурьев Сегодня, 15:55
    0
    Скорее всего баллон газовый отогревали.... Он и бабахнул... Был бы "дед",,, был бы контроль....