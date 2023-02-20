Сообщается о гибели шести солдат срочной службы в Суджанском районе Курской области

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Раздался взрыв, и вспыхнуло пламя. На улицу удалось выбежать только двоим военным

В Суджанском районе Курской области погибли шесть военнослужащих срочной службы. По данным ТГ-канала Mash, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.По имеющейся на данный момент информации, солдаты срочной службы находились в блиндаже, где грелись около растопленной печи. Один из военнослужащих решил добавить огня и плеснул в топку печи горючей жидкости, после чего раздался взрыв и начался пожар. Из блиндажа сумели выскочить всего два бойца, еще шесть остались в нем.- заявили в экстренных службах.Предварительно, погибли шесть срочников, их тела пытаются обнаружить на месте сгоревшего блиндажа, пока идет откачка воды из ямы, образовавшейся на месте пожара и залитой во время его тушения.Инцидент произошел в районе села Горналь Суджанского района Курской области. Другие подробности на данный момент отсутствуют, на месте работают правоохранители, представители военной прокуратуры и экстренные службы. О состоянии двух спасшихся солдат срочной службы тоже никакой информации, поэтому будем ждать официального сообщения от Минобороны, если оно последует.Напомним, что 15 января этого года в Доме культуры села Тоненькое в Белгородской области во время неосторожного обращения с гранатой погибли семь мобилизованных военнослужащих, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, сдетонировали боеприпасы и сгорел сам дом культуры.