Воздушные силы Украины потеряли один истребитель, наступление российских войск продолжается, в районе Артемовска под наш контроль перешла Парасковиевка. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.ВСУ потеряли очередной истребитель, на этот раз Су-27. Украинский самолет догнала ракета, выпущенная истребителем российских ВКС в ходе воздушного боя в районе города Изюм Харьковской области. Другие подробности отсутствуют.Военное ведомство признало переход Парасковиевки в районе Артемовска под наш контроль. В сводке говорится, что населенный пункт освобожден в ходе успешного наступления добровольцев штурмовых отрядов (ЧВК "Вагнер") во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.На этом направлении противник потерял свыше 115-и человек убитыми и ранеными, БМП, три броневика, две РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Купянском войска "Западной" группировки ведут бои и наносят удары в райнах Новоселовское ЛНР, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 50-и украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.На Красно-Лиманском в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР войска группировки "Центр" уничтожили до 100 всушников, два броневика, две гаубицы Д-30, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает бои в районах Угледар, Доброволье ДНР, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области. Потери противника: до 60-и военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. В районах Малиновка, Водяное и Угледар уничтожены три склада боеприпасов.На Херсонском направлении уничтожены САУ "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", САУ "Гвоздика" и три гаубицы Д-30. В районе Херсона поражён склад боеприпасов ВСУ.