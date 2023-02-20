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В ходе воздушного боя в районе Изюма истребитель российских ВКС сбил украинский Су-27 - Минобороны

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В ходе воздушного боя в районе Изюма истребитель российских ВКС сбил украинский Су-27 - Минобороны

Воздушные силы Украины потеряли один истребитель, наступление российских войск продолжается, в районе Артемовска под наш контроль перешла Парасковиевка. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


ВСУ потеряли очередной истребитель, на этот раз Су-27. Украинский самолет догнала ракета, выпущенная истребителем российских ВКС в ходе воздушного боя в районе города Изюм Харьковской области. Другие подробности отсутствуют.

Военное ведомство признало переход Парасковиевки в районе Артемовска под наш контроль. В сводке говорится, что населенный пункт освобожден в ходе успешного наступления добровольцев штурмовых отрядов (ЧВК "Вагнер") во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.

На этом направлении противник потерял свыше 115-и человек убитыми и ранеными, БМП, три броневика, две РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Купянском войска "Западной" группировки ведут бои и наносят удары в райнах Новоселовское ЛНР, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 50-и украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

На Красно-Лиманском в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР войска группировки "Центр" уничтожили до 100 всушников, два броневика, две гаубицы Д-30, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает бои в районах Угледар, Доброволье ДНР, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области. Потери противника: до 60-и военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. В районах Малиновка, Водяное и Угледар уничтожены три склада боеприпасов.

На Херсонском направлении уничтожены САУ "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", САУ "Гвоздика" и три гаубицы Д-30. В районе Херсона поражён склад боеприпасов ВСУ.

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13 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:34
    +4
    Командир боевой машины - молодец ! Все таки иметь в своем боевом списке сбитый вражеский самолет, - немалое достижение !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:49
      0
      Все таки иметь в своем боевом списке сбитый вражеский самолет, - немалое достижение !

      Су-27 мощная машина, а значит - хороший трофей
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:36
    +2
    Да вы что, сейчас ципсота месяц выть будет: да что там истребитель сам Бидон в куев приехала охо-ха все пропало! позор! позор ! перемо... тфу позор! ну приехал и че? опять медийная перемога? да плювать в России и на Киев и на бидона ясно? абсолютно всем -плювать! так что все эти зеленые пиарщики пусть утрутся и ципсота пусть рвет пупки в натужном вое! Мы воюем и побеждаем на фронтах. Настанет час и для и Киева и для бидона, хотя нет этот маразматик сдохнет раньше от деменции...
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:36
    -1
    С нетерпением жду сводку с данными о сожженных "Абрамсах" и "Леопардах"
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 15:40
      +1
      Так их пока нэма. Ну леопардов, Абрамсы вообще из серии ещё не на конвеере. Так что нечего пока уничтожать. Может и не приедут или их на запчасти по дороге в Папуасии продадут.
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 15:43
      0
      ПОка не торопятся свои леопарды отдавать, а абрамсов никто и не даст
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:39
    0
    На Запорожском направлении воюет коллега по работе.Удачи ему в ратном труде.А по сводке...Не утёк хохлолетун..
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 15:40
    0
    Да когда у них закончатся летаки!?....размножаются они по ночам в ангарах request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:45
      0
      Авиационной техники там было много.По сводкам в начале операции-порядка двузсот машин,не меньше.Но там в различном состоянии были еще сотни самолетов.Путем разборки-сборки вводили в строй,что то получали с бывших стран ОВД
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:45
    0
    Leider nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, der die
    Blamage mildert, diesem US-Drecksack zu erlauben ungefährdet
    seine Kriegshetze in Kiew zu verbreiten...! Schande!!!
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:48
    0
    Эх, слова Минобороны да Богу в уши! Столько всего наговорили......
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:00
    +1
    Иногда мне кажется что не наши войска перемалывают украинцев, а наоборот, украинцы перемалывают наши самые боеспособные части и чвк в Бахмуте и Угледаре. А свои боеспособные части где то концентрируют для наступления на другом направлении. Надеюсь я ошибаюсь.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:01
    0
    Очередной отлетался , если судить по численности уничтоженных самолетов 404 ой , то там уже воздушную армию ушатали . Так держать,парни !!!