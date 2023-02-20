Возле границ Польши и Украины зафиксировано присутствие американских самолетов-разведчиков

В непосредственной близости от границ Польши и Украины зафиксировано появление трех стратегических самолетов-разведчиков Военно-воздушных сил США.По данным портала Flightradar, предназначенного для отслеживания авиаперелетов, с расположенной в Великобритании базы ВВС НАТО Милденхолл вылетел Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11, который пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши и направился к границам Украины.Авиалайнер сделал несколько кругов над польскими населенными пунктами Люблин и Замосць, расположенных к западу от украинской границы, а также над городом Седельце, находящимся на расстоянии около 60 километров от границы с Белоруссией. Сообщается, что самолет передвигался на высоте около 10 километров.Одновременно с этим еще один самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry с позывным NOVA01, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения, пролетел в воздушном пространстве Польши, после чего сделал несколько кругов над городами Люблин и Замосць. Также в районе этих населенных пунктов был замечен еще один аналогичный американский самолет, пролетевший над польским городом Цешанув, расположенный в шести километрах от украинской границы.Ранее в акватории Черного моря был замечен американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, появившийся там сразу после прозвучавших в Киеве призывов нанести удары по территории России.Появление самолётов, возможно, связано с визитом Байдена в Киев и далее - в Польшу.