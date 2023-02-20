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Пресса США: Администрация согласовывала визит Байдена в Киев с российской стороной

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Пресса США: Администрация согласовывала визит Байдена в Киев с российской стороной

В американских СМИ комментируют сегодняшний визит президента США в Киев. Информационная служба Associated Press выходит со статьёй, в которой говорит, что американская администрация согласовывала визит Джо Байдена в украинскую столицу с Москвой.


Из сообщения:

Незадолго до визита президента США в Киев произошёл неанонсированный разговор с российской стороной, который был направлен на обеспечение деконфликтности. Администрация связывалась с русскими, чтобы обсудить нюансы во избежание каких-либо проблем и нестыковок, способных привести к прямому вооружённому конфликту между ядерными державами.

Американские репортёры отмечают, что официально об этом разговоре с российской стороной не сообщалось, однако «коммуникацию с русскими по специальным каналам связи» подтвердили сразу несколько источников.

Эта публикация вызвала обсуждение в самих США, где выразили недоумение включенной в Киеве сиреной воздушной тревоги в тот момент, когда Байден и Зеленский выходили из Михайловского собора.

Несколько комментариев американских пользователей:

Понятно теперь, почему Байден спокойно гулял по Киеву при звуках сирены.

Если американская делегация знала, что никаких ударов не будет, как расценивать объявленную Зеленским воздушную тревогу?

К настоящему моменту кортеж с Байденом покинул украинскую столицы. Дальнейшей точкой его визита станет Польша.
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10 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:51
    +4
    Понятно.
    Всё СВО - договорняк с дорогими нацистскими и западными партнёрами с самого начала.
    Затеяно только потому что олигархи РФ, США и Украины не смогли мирно поделить зерно, аммиакопроводы, транзит нефти и газа.
    Жаль только что что десятки тысяч наших героев России погибли зря.
    И мы глупые люди в массе своей поверили, что наша армия на Украине сражается за безопасность и национальные интересы России.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:51
    +3
    Очень жаль такое слышать, это признак слабости.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 15:56
      +1
      Не только. Это признак продажности компрадорской власти РФ.
      Кому война, а кому мать родна.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:52
    +3
    Хм, ну теперь жду комментариев про позор согласования с Россией этого визита. Давайте уже быть последовательными, господа 8)
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:52
    -1
    Видимо прощальный визит. Только для кого, для Бидона или для Зели? Интригу матрасники однако подвесили.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 15:53
    +2
    А вообще могли бы сказать, что ничего обещать не можем. Езжайте на свой страх и риск. Сколько можно под них прорибаться?
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:53
    +1
    И тут вдруг украинская зенитная ракета.
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:55
    +2
    Я не удивлюсь, если лет через... дцать узнаем, что подрыв Северного потока Штатами был согласован с Москвой...
  8. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:56
    -2
    Цитата: Alien From
    Очень жаль такое слышать, это признак слабости.

    Признаки слабости у кого, у вас? Байден просил разрешение на посещение 404, контролируемой Россией, ну ему позволили. На Тайвань они летали и никто у Пекина разрешения не спрашивал.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Strannik96
      На Тайвань они летали и никто у Пекина разрешения не спрашивал

      Может потому, что на Тайване не ведутся боевые действия? У вас проблемы с началом анализа или вы просто провокатор?