Пресса США: Администрация согласовывала визит Байдена в Киев с российской стороной

Незадолго до визита президента США в Киев произошёл неанонсированный разговор с российской стороной, который был направлен на обеспечение деконфликтности. Администрация связывалась с русскими, чтобы обсудить нюансы во избежание каких-либо проблем и нестыковок, способных привести к прямому вооружённому конфликту между ядерными державами.

Понятно теперь, почему Байден спокойно гулял по Киеву при звуках сирены.

Если американская делегация знала, что никаких ударов не будет, как расценивать объявленную Зеленским воздушную тревогу?

В американских СМИ комментируют сегодняшний визит президента США в Киев. Информационная служба Associated Press выходит со статьёй, в которой говорит, что американская администрация согласовывала визит Джо Байдена в украинскую столицу с Москвой.Из сообщения:Американские репортёры отмечают, что официально об этом разговоре с российской стороной не сообщалось, однако «коммуникацию с русскими по специальным каналам связи» подтвердили сразу несколько источников.Эта публикация вызвала обсуждение в самих США, где выразили недоумение включенной в Киеве сиреной воздушной тревоги в тот момент, когда Байден и Зеленский выходили из Михайловского собора.Несколько комментариев американских пользователей:К настоящему моменту кортеж с Байденом покинул украинскую столицы. Дальнейшей точкой его визита станет Польша.