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Bloomberg: США встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай

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Bloomberg: США встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай

Американские власти встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.


Как отмечают авторы публикации, минеральные удобрения теперь стали инструментом влияния на мировом рынке, в то время как ведущие страны в этом направлении – Россия и Китай, умело этим пользуются. Хотя сельхозпродукция из РФ не подпадает под действие ограничительных мер, её поставки сильно урезаны, поскольку по-прежнему не решены проблемы с судоходством и разблокировкой портов, проведением денежных транзакций из-за того, что российские банки остаются под санкциями. Также сохраняются препятствия и по вопросам страхования.

Отметим, что в период с марта по сентябрь 2022-го года экспорт российских удобрений снизился на 38 процентов по сравнению с 2021-м. Всё это вызвано препятствованием в страховке и фрахтовании судов, занимающихся перевозкой данной продукции, наряду с осуществлением банковских платежей.

Неудивительно, что в этой связи РФ ничего не оставалось, как ввести с 1 января нынешнего года экспортные пошлины на все виды минеральных удобрений в размере 23,5%. Отныне она будет взиматься в том случае, если мировые цены превысят 450 долларов/т (примерно 33,6 тыс рублей). Ещё одной мерой регулирования поставок этого вида продукции за рубеж стало постановление российского правительства о продлении квот на её экспорт на 180 дней, вплоть до 31-го мая 2023-го года. Установлено значение в 7,013 млн тонн.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:28
    +9
    Не нужны им удобрения. пусть кузнечиков и жаб едят.. Чистый протеин и экологично.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:38
      +4
      Какая аппетитная у вас картинка, таким темпом только кузнечиков и останется есть.. wassat
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:45
      +7
      Не нужны им удобрения

      российские удобрения им как раз нужны, как и российские нефть и газ, но ооочень дёшево, а лучше - бесплатно. Эмбарго да санкции на то и нацелены - ненадолго отказаться от всего, но потом получить всё это бесплатно
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 16:54
        0
        врут как дышат! на фото изображена куча селитры и на мешках надпись есть - сделано в украине!!!!!!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:31
    +3
    Американские власти встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию

    Пусть не переживают - Россия поставит удобрений с избытком - война войной, а доллары в кармане хрустят приятно.
    1. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 16:40
      -3
      Вот,вот... только не все осознают,что.....в гробу карманов нет yes и как пиявки до последнего будут стараться их набить!... когда же им "набьют то, чего заслужили!? Наверное не дождусь этого
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:55
        +6
        Как работник сельского хощяйства скажу одно-без удобрений будет хрен,а не Урожай.Мы со времен СССР являемся основными поставщиками минудобрений на рынок-азотныж и калийных.Построить мощную идустрию по производству удобрений они конечно смогут,только вопрос цены этого и цены конечного продукта.А отсюда и цены продовольствия
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 16:53
      -4
      Когда пацаны начнут умирать от повального недостатка БК, техники и прочего это то же будет приятно?
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:32
    +1
    Под каждую лунку (присесть и удобрить) вы ведь все равно гуамно жрёте laughing...ой извините ГМО
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:39
    +2
    Что же мешает США самим производить удобрения?
    1. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 16:42
      +3
      ГАЗ!...а так,как он не естественным путем добыт-он дороже всех остальных
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 17:09
      +4
      Крупнейшие производители удобрений в мире: Китай (доля около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%).
      Крупнейшие производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером является Россия.
      Крупнейшие страны-импортеры удобрений: Бразилия (12,5% всего мирового импорта удобрений), Индия (10,4%), США (8,5%), Китай (4,2%), Франция (2,9%).
      https://boomin.ru/publications/article/mirovoy-rynok-udobreniy/
  5. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:55
    +3
    Скажем так, мне не нравится, что мы по прежнему что-то в США вообще экспортируем. Пора заканчивать любой экспорт в недружественные страны, будь то удобрения, газ, нефть или уран.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 17:17
      +3
      или уран

      С ураном вообще некрасиво получилось. Сделка Гор — Черномырдин в 90-х годах, когда 500 тонн наработанного на центрифугах российского оружейного урана, разбулыжили/переработали для атомных станций США. sad
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:16
    +1
    Американские власти встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.
    Шляются всякие невменяемые типа "украинцев" без цели в жизни, потому Россия, Белоруссия и Китай лидеры в поставках удобрений на мировой рынок. Закономерность на лицо агенству Bloomberg. request