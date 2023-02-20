Bloomberg: США встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай

Американские власти встревожены тем, что основные мировые поставки удобрений приходятся на Россию, Беларусь и Китай. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.Как отмечают авторы публикации, минеральные удобрения теперь стали инструментом влияния на мировом рынке, в то время как ведущие страны в этом направлении – Россия и Китай, умело этим пользуются. Хотя сельхозпродукция из РФ не подпадает под действие ограничительных мер, её поставки сильно урезаны, поскольку по-прежнему не решены проблемы с судоходством и разблокировкой портов, проведением денежных транзакций из-за того, что российские банки остаются под санкциями. Также сохраняются препятствия и по вопросам страхования.Отметим, что в период с марта по сентябрь 2022-го года экспорт российских удобрений снизился на 38 процентов по сравнению с 2021-м. Всё это вызвано препятствованием в страховке и фрахтовании судов, занимающихся перевозкой данной продукции, наряду с осуществлением банковских платежей.Неудивительно, что в этой связи РФ ничего не оставалось, как ввести с 1 января нынешнего года экспортные пошлины на все виды минеральных удобрений в размере 23,5%. Отныне она будет взиматься в том случае, если мировые цены превысят 450 долларов/т (примерно 33,6 тыс рублей). Ещё одной мерой регулирования поставок этого вида продукции за рубеж стало постановление российского правительства о продлении квот на её экспорт на 180 дней, вплоть до 31-го мая 2023-го года. Установлено значение в 7,013 млн тонн.