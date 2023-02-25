Старинные дома, старые люди и новые расстояния



Уцелевший островок частных домов на улице Пролетарской в Пензе

Как деревянная связь в доме, крепко устроенная,

не дает ему распадаться при сотрясении,

так сердце, утвержденное на обдуманном совете,

не поколеблется во время страха.

Книга Сираха, 22:17



Когда-то на этом месте стоял деревянный трехоконный дом с высоким парадным крыльцом. Теперь вот стоит это



Еще один уцелевший деревянный дом. Правда, теперь владельцы обложили его кирпичом



Чудом сохранившееся фото примерно 1963 года. Двор семьи Наумовых, забор нашего с ними домовладения и мы – дети. Слева направо: Женька Наумов, девочка Ритка – двоюродная сестра Женьки и Сашки, потом автор, Сашка Наумов и Виктор из «дома Виктора». Одеты типично – сатиновые шаровары, вьетнамские полукеды и тенниски с коротким рукавом. А Виктор вон и вообще босиком бегал…



Вот он, какой сегодня – «Дом Саньки», теперь его просто не узнать, хотя как был он «крольчатником», так и остался. А на месте пункта приема стеклотары выросла автомойка с сервисом и кафе на втором этаже



«Дом Виктора» совсем запаршивел, хотя к нему и сделали каменную пристройку…



На зато какая на нем была резьба, каким красивым он, наверное, смотрелся в дни своей молодости!



Перекресток улиц Пролетарской и Мирской сегодня выглядит вот так… На углу вместо «дома Виктора», у которого отец был летчик, высится вот это техническое здание