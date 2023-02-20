Американский эксперт: отношения между Китаем и США становятся всё более хрупкими

По итогам прошедшей встречи между главой Госдепа Энтони Блинкеном и членом политбюро ЦК китайской Компартии Ван И сторонам не удалось достичь снижения напряжённости, вызванной пролетом в воздушном пространстве США китайского аэростата. Более того, обнаружилось, что для того, чтобы найти компромисс между этими странами, придется приложить дополнительно немалые усилия.Как сообщает издание Bloomberg, несмотря на прозвучавшие заявления о стремлении к укреплению связей, ни одна из сторон сейчас не способна на это.В ходе встречи на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене Блинкен заявил своему китайскому коллеге о недопустимости повторения инцидентов, подобных недавнему появлению в воздушном пространстве США китайского воздушного шара с оборудованием для наблюдения. Однако Ван И довольно холодно отреагировал на заявление главы Госдепа США и, как пишет западная пресса, "даже не принес каких-либо извинений".По информации издания, встреча была непростой, и в совокупности с острой риторикой вокруг этого события, продемонстрировала натянутость отношений между Китаем и США, по мельчайшим поводам готовых к обострению существующих между ними разногласий.По словам директора по исследованиям в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, являющейся бывшей сотрудницей Госдепартамента США и американского оборонного ведомства, Кори Шейк, отношения между странами становятся всё более хрупкими.