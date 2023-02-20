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Американский эксперт: отношения между Китаем и США становятся всё более хрупкими

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Американский эксперт: отношения между Китаем и США становятся всё более хрупкими

По итогам прошедшей встречи между главой Госдепа Энтони Блинкеном и членом политбюро ЦК китайской Компартии Ван И сторонам не удалось достичь снижения напряжённости, вызванной пролетом в воздушном пространстве США китайского аэростата. Более того, обнаружилось, что для того, чтобы найти компромисс между этими странами, придется приложить дополнительно немалые усилия.


Как сообщает издание Bloomberg, несмотря на прозвучавшие заявления о стремлении к укреплению связей, ни одна из сторон сейчас не способна на это.

В ходе встречи на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене Блинкен заявил своему китайскому коллеге о недопустимости повторения инцидентов, подобных недавнему появлению в воздушном пространстве США китайского воздушного шара с оборудованием для наблюдения. Однако Ван И довольно холодно отреагировал на заявление главы Госдепа США и, как пишет западная пресса, "даже не принес каких-либо извинений".

По информации издания, встреча была непростой, и в совокупности с острой риторикой вокруг этого события, продемонстрировала натянутость отношений между Китаем и США, по мельчайшим поводам готовых к обострению существующих между ними разногласий.

По словам директора по исследованиям в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, являющейся бывшей сотрудницей Госдепартамента США и американского оборонного ведомства, Кори Шейк, отношения между странами становятся всё более хрупкими.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:21
    0
    Американский эксперт: отношения между Китаем и США становятся всё более хрупкими
    recourse Не понял, это США проснулись или эксперт? fool
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:25
    0
    США сами не хотят извиниться перед Китаем за то что мирный метеорологический зонд сбили? С двадцатой попытки...
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:31
    0
    Вертели они этот Китай, (пузырь надутый) сами знаете где
    1. KCA
      KCA Сегодня, 18:05
      0
      Вся потребительская корзина жителей СШП это Китай - текстиль, обувь, бытовая техника, да попросту всё, кроме жратвы, и Китай крупнейший поставщик редкоземельных элементов и полупроводников, да, TSMC делает модные мсх, а вот обычные, скажем, оптопары, резисторы, диоды и т.д, кто поставляет? Если Китай скажет ну вас на и запретит экспорт в США редкоземельных элементов, в США коллапс всего, военка, космос, бизнес, не, ну они, конечно, найдут поставщиков, лет за 20 цепочку поставок построят, если США ещё останутся к тому времени
  4. Everevil
    Everevil Сегодня, 17:50
    0
    ...отношения между странами становятся всё более хрупкими.

    А пусть чаще дурачка Блинкена на переговоры отправляют. Странно, что он эти отношения за первые пять минут общения с членом политбюро в полный хлам не разрушил yes
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:56
    0
    Хорошо же они кита в свой лагерь перетянуть хотят, прям в ногах валятся надо а эти все на диктат напирают.
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:08
    0
    Пора китайцам продемонстрировать более внятную позицию по Украине, а то так, пожевывая сопли и упиваясь собственной мудростью, можно пропустить момент, когда была возможность гарантированно поставить америкосов в стойло. Запад, охеревший в атаке, сейчас видит в них не мудрого дракона, а бесхвостую ящерицу, которой еще и лапы хочет отрезать. Китай, пора, твой ход!
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:17
    0
    Столкновение США и Китая неизбежно. В условиях открытой свободной конкуренции происходит перераспределение мировых рынков в пользу Китая. Отсюда и попытки ограничить доступ Китая к технологиях и искусственные запреты на использование Китайской продукции. Своего максимального пика это противостояние достигло во время Трампо-Китайской торговой войны. Но обе стороны оказались не готовы к конфронтации и попытались отойти от края. Но мирное сосуществование возможно только за счет интересов Китая, ввода им самоограничений. США хотят, чтобы Китай добровольно отказался от становления сверхдержавой №1. Это противоестественно.