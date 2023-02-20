Правительство Индии рассматривает вариант с поэтапным выводом войск из Джамму и Кашмира

Этот вопрос находится на стадии серьезного обсуждения на межведомственном уровне, и считается, что в некотором смысле решение уже принято. Вопрос в том, когда это будет сделано

После решений от 5 августа 2019 года насилие в долине неуклонно сокращается. Забрасывание военных камнями почти прекратилось, и ситуация с правопорядком в значительной степени находится под контролем. В связи с этим, значительное присутствие индийской армии во внутренних районах будет странно сочетаться с утверждениями о нормализации обстановки

Спустя три с половиной года после того, как правительство Индии отменило особый статус, предоставленный Джамму и Кашмиру, началось активное обсуждение предложения о поэтапном выводе индийской армии из внутренних районов долины. В случае консенсуса по данному вопросу индийские войска будут присутствовать только на линии контроля на индийско-пакистанском участке, пишет Indian Express.В материале говорится, что в случае одобрения вышеупомянутой инициативы правительством Индии, армейский контингент, выведенный из долины, сможет заменить CRPF (Центральная резервная полиция Министерства внутренних дел Индии) для решения задач как правопорядка, так и контртеррористических операций.- заявил источник Indian Express в силовых органах.В статье говорится, что по официальным данным, численность войск в Джамму и Кашмире составляет около 130 тыс. человек, из которых около 80 000 человек развернуты непосредственно на границе. Еще порядка 45 000 военнослужащих имеют право проводить контртеррористические операции во внутренних районах Кашмира.Кроме того, численность CRPF в штате составляет около 60 000 человек, из которых более 45 000 развернуты в Кашмирской долине. Численность полиции Джамму и Кашмира составляет 83 000 человек.- заявил изданию представитель министерства внутренних дел Индии.Напомним, что 5 августа 2019 года верхняя палата парламента Индии отменила особый статус Джамму и Кашмира.Если говорить простыми словами, то штат Джамму и Кашмир, имевший особый статус и даже свою Конституцию, был упразднен.Конфликт между Индией и Пакистаном, а также частично КНР за данные территории длился еще с 1947 года, со времен раздела Британской Индии. Главной точкой преткновения стало то, что в княжестве Джамму и Кашмир тогда правил махараджа Хари Сингх - индуист, но в то же время 77% населения данной территории были мусульманами.