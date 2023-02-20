Армейские подразделения Литвы и Германии готовятся к первым в этом году совместным учениям

Военнослужащие 41-й мотострелковой бригады немецкой армии прибывают в Литву на первые в этом году совместные учения. После дополнительной подготовки в Германии с 28 февраля по 10 марта они примут участие в совместных учениях с литовской армией «Грифонова молния». Немецкие военнослужащие будут тренироваться с так называемым уланским батальоном им. Великой княгини Бируте.На учения в Литву по суше, воздуху и морю прибывают около 600 немецких военнослужащих и около 240 единиц боевой техники. Об этом сообщил командующий бригадой генерал Кристиан Наврат. До приезда на учения в Литву постоянная боевая подготовка и подготовка к задачам с литовскими солдатами проходила в Германии.В ходе учений будут отрабатываться планирование совместных операций, передислокация сил, выполнение совместных боевых задач в ходе тактико-полевых учений и боевых стрельб.С 4 сентября 2022 года передовая часть управления 41-й мотострелковой бригады Германии была на постоянной основе дислоцирована в Литве. Военнослужащие бригада, направленной в Литву, проходят ротацию. В текущем году совместных маневров литовских и германских войск на территории Литовской Республики не было.