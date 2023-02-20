Военное обозрение
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Армейские подразделения Литвы и Германии готовятся к первым в этом году совместным учениям

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Армейские подразделения Литвы и Германии готовятся к первым в этом году совместным учениям

Военнослужащие 41-й мотострелковой бригады немецкой армии прибывают в Литву на первые в этом году совместные учения. После дополнительной подготовки в Германии с 28 февраля по 10 марта они примут участие в совместных учениях с литовской армией «Грифонова молния». Немецкие военнослужащие будут тренироваться с так называемым уланским батальоном им. Великой княгини Бируте.


На учения в Литву по суше, воздуху и морю прибывают около 600 немецких военнослужащих и около 240 единиц боевой техники. Об этом сообщил командующий бригадой генерал Кристиан Наврат. До приезда на учения в Литву постоянная боевая подготовка и подготовка к задачам с литовскими солдатами проходила в Германии.

В ходе учений будут отрабатываться планирование совместных операций, передислокация сил, выполнение совместных боевых задач в ходе тактико-полевых учений и боевых стрельб.

С 4 сентября 2022 года передовая часть управления 41-й мотострелковой бригады Германии была на постоянной основе дислоцирована в Литве. Военнослужащие бригада, направленной в Литву, проходят ротацию. В текущем году совместных маневров литовских и германских войск на территории Литовской Республики не было.
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5 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:39
    +1
    Братство по сжиганию мирных деревень СССР снова тряхнуть старыми костями?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      0
      Странно,что наследники "Галичины"не присоединились к этому "тандему"
  2. wanna
    wanna Сегодня, 19:06
    0
    А! Это снова ты！

    Миниатюрная сверхдержава, карманный Балтийский Тигр
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:36
      +1
      Еще ничему не научила вас история со смекуечками о "малой кровью на чужой территории" в отношении Украины?
      Надеюсь, не надо напоминать о том, кто учится на ошибках, а кто нет?
      Да важно не то, Прибалтика это, Ватикан или Монголия !!! Важно то, что наш враг сплачивает вокруг себя множество стран, приближаясь к нашим границам, развивает в них русофобию, вплоть до готовности к войне с нами. Помните, известную притчу о том, как легко сломать один прутик и о том, как сложно это сделать с веником.
      Вот это надо видеть за подобными новостями, а не устраивать очередные залпы шапками с дивана
  3. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:49
    +1
    По телевидению литвы пошутили, что байден из Киева передаёт привет Путину в бункере. Учитывая, что с Путиным согласован приезд байдена, над Россией просто насмехаются и презирают русский народ все в мире. Нас не боятся больше. Думаете, Китай нас уважает? Нет, только использует. Восток дело тонкое. Вот до чего довёл Путин с лавровым. Унизили державу гешефтмахеры.