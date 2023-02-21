Кассетные боеприпасы на вооружении Украины

Стрельба РСЗО M142 HIMARS. В боекомплект могут входить кассетные боеприпасы. Фото Минобороны Украины
Украинские вооруженные формирования применяют артиллерийские боеприпасы в кассетном исполнении. Ракеты и снаряды с суббоеприпасами разного назначения используются для обстрела городов, минирования местности и т.д. Ранее расходовались в основном старые запасы, остававшиеся от СССР, а в последние месяцы отмечается активное использование иностранной продукции. Более того, киевский режим требует от зарубежных партнеров новые поставки такого рода.
Боевое применение
По известным данным, украинская артиллерия начала использовать кассетные боеприпасы против республик Донбасса еще в 2014-15 гг. В дальнейшем интенсивность подобных обстрелов менялась, но от них не отказывались. Снаряды и ракеты по-прежнему падали на города, нанося ущерб и убивая мирных жителей. Подобная ситуация без существенных изменений сохранялась до начала прошлого года.
В феврале 2022 г. интенсивность обстрелов резко выросла, что стало одной из причин начала российской Спецоперации. С началом полномасштабных боевых действий украинская артиллерия продолжила применять кассетные боеприпасы. При этом целями для таких атак по-прежнему становились в основном гражданские объекты – как более простые для разведки и поражения.
Показателен тот факт, что подобное оружие применялось не только для террора в отношении республик Донбасса. В апреле 2022 г. украинский ОТРК «Точка-У» выполнил пуск ракеты по площади рядом с вокзалом г. Краматорск, где находилось гражданское население. Как сообщалось, применялась ракета с кассетной БЧ, что увеличило число пострадавших и погибших.
Схема снаряда M864 DPICM. Такие изделия якобы поставляла Турция. Графика Globalsecurity.org
Прошлым летом широкую огласку получили систематические обстрелы Донецка и других городов реактивными снарядами дистанционного минирования. В их кассетах содержались противопехотные мины, нарушающие международные соглашения.
До определенного времени украинская артиллерия применяла кассетные боеприпасы только советского образца. Однако уже летом-осенью на вооружении появились ракеты и снаряды иностранного производства. В некоторых случаях поставки такого оружия, как минимум, вызывают вопросы. Прочие эпизоды дают повод для обвинений в нарушениях конвенций.
Активное применение кассетных боеприпасов и отсутствие собственного производства приводит к предсказуемым последствиям. Имеющиеся запасы таких изделий истощаются, и киевский режим требует присылать ему зарубежные. Последняя просьба такого рода прозвучала несколько дней назад на конференции по безопасности в Мюнхене. Вполне вероятно, что ее удовлетворят – хотя не гарантируется, что Украина получит именно те вооружения, которые хочет. Впрочем, руководство Германии уже объявило о нежелании отвечать на такие запросы в связи с участием в действующей Конвенции.
Юридические вопросы
3 декабря 2008 г. была открыта для подписания Конвенция по кассетным боеприпасам, составленная под эгидой ООН. Участники соглашения обязывались не разрабатывать, не производить, не приобретать и не применять кассетные боеприпасы. При этом предусматривались некоторые исключения. 1 августа 2010 г. Конвенция вступила в силу. К настоящему времени ее подписало более сотни государств.
Самоприцеливающийся боевой элемент BONUS французско-шведского производства, январь 2023 г. Фото Telegram / ChDambiev
Ряд государств не стал подписывать Конвенцию, т.к. она не соответствовала их взглядам на кассетные боеприпасы. Среди них была и Украина, которой при распаде СССР достались крупные запасы разнообразных артиллерийских выстрелов, в т.ч. с кассетами. Такая позиция по этому вопросу и последующие события наводят на определенные мысли и подозрения.
Формально Украина сохранила право владеть кассетными боеприпасами и использовать их. Однако с 2014 г. они применяются по населенным пунктам, что в сочетании с неизбирательным действием является нарушением Женевских конвенций. По сути, речь идет о систематических военных преступлениях в отношении мирного населения.
Впрочем, «мировое сообщество» во главе с США в целом не обращает внимания на это. Обстрелы, нарушающие конвенции, замалчиваются, либо в них обвиняют «пророссийских сепаратистов» или российскую армию. Доказательства причастности наших сил не приводятся, а противоположные доводы попросту игнорируются. При этом такой подход имеет место не только в контексте кассетных боеприпасов.
Несколько месяцев назад международная организация Human Rights Watch обратила внимание на нарушение украинской стороны конвенций. Однако доклад не получил должного внимания, а организацию обвинили в работе на Россию. Такой результат весьма любопытно выглядит на фоне предыдущих докладов HRW, соответствовавших иностранной повестке, – в них всегда и во всем была виновата Россия.
Кассетная БЧ ракеты 9М57К3 для РСЗО "Ураган". Внутри помещены контейнеры с минами ПФМ-1. Фото Russianarms.ru
Для ствольных систем
По известным данным, на вооружении украинских формирований имеется несколько типов кассетных боеприпасов для ствольной артиллерии. Часть их досталась Украине при распаде СССР, а другие поставлялись в последние месяцы из-за рубежа. Кроме того, предполагается наличие других иностранных снарядов, но достоверные сведения на этот счет пока не поступали.
От советский армии киевскому режиму остались кассетные снаряды в калибре 152 мм. Первый из них – изделие 3-О-13 для выстрелов 3ВО13 и 3ВО14. Снаряд массой 41,4 кг вмещает 8 осколочных боевых элементов массой по 4,1 кг. Также в этом калибре имеются выстрелы 3ВО28/29/30 со снарядом 3-О-23. Последний несет осколочно-кумулятивные элементы. Выстрелы всех этих типов совместимы с широким кругом 152-мм орудий советского образца.
Для орудий 2С7 предназначен 203-мм кассетный снаряд 3-О-14, используемый в составе выстрелов 3ВО15/16. Он имеет массу 110 кг и несет 24 осколочных элемента с зарядом по 230 г.
В прошлом году сообщалось о поставке французско-шведских снарядов BONUS. В начале января появились доказательства применения таких боеприпасов на фронте. Изделие в калибре 155 мм вмещает два самоприцеливающихся противотанковых боевых элемента.
Мина ПФМ-1 в н.п. Ясиноватая, июль 2022 г. Фото Telegram / "Руденко"
В конце декабря иностранная пресса сообщала о поступлении на Украину большого количества кассетных снарядов DPICM турецкого производства. При этом намекали на нарушение Турцией существующих международных соглашений. Однако достоверные сведения о таких поставках до сих пор не появились. Вполне возможно, что сообщения о DPICM изначально не соответствовали действительности и решали некие политические задачи.
Ракетное оружие
Ситуация с ракетным вооружением в кассетном исполнении выглядит схожим образом. Имелся большой запас ракет советского образца в разных калибрах и с отличающимся оснащением. Также с прошлого года осуществляются поставки натовской техники и соответствующих боеприпасов.
У Киева имелось ограниченное количество ОТКР «Точка-У» и запас ракет для них. В модификации 9М79К ракета этого комплекса комплектуется кассетной боевой частью 9Н123К. Последняя вмещает 50 осколочных боевых элементов с зарядом взрывчатого вещества массой 1,5 кг. Предусмотрен механизм, обеспечивающий раскрытие кассеты на высоте более 2,2 км.
Советские запасы включали большое количество ракет калибра 122 мм для РСЗО «Град» и 220-мм изделий для системы «Ураган». В эти запасы входят изделия разных модификаций, в т.ч. оснащенные кассетными боевыми частями. Они несут осколочные, зажигательные и иные боевые элементы. Также присутствуют кассеты с минами, противопехотными и противотанковыми.
Мина AT2 немецкого производства. Фото Telegram / War Gonzo
Так, в прошлом году украинские формирования активно использовали снаряды 9М27К3 для РСЗО «Ураган». Каждый такой боеприпас несет 312 противопехотных мин ПФМ-1 и разбрасывает их по значительному участку местности. Такие снаряды неоднократно применялись по городам Донбасса и серьезно ухудшили положение мирного населения.
Имеются и зарубежные ракеты кассетного типа. В сентябре стало известно, что Германия вместе со своими РСЗО MARS 2 (вариант американской M270) передала реактивные снаряды не только с фугасными, но и и кассетными БЧ. В последнем случае используется кассета с противотанковыми минами AT2 / DM1399. Любопытно, что такие ракеты формально не считаются кассетными – из-за особенностей конструкции и специфики Конвенции.
Принудительная демилитаризация
Таким образом, украинские формирования пока еще располагают определенным запасом артиллерийских выстрелов разных типов, в т.ч. с кассетным боевым оснащением. Боеприпасы всех доступных типов используются по всей линии фронта. При этом особое внимание украинская артиллерия уделяет городам и поселкам Донбасса. Их обстреливают как крупные и простые цели, где любой снаряд нанесет заметный урон. Известное место в таких обстрелах занимают кассетные снаряды.
Очевидно, что киевский режим не собирается прекращать такую практику, и его артиллерия по-прежнему представляет угрозу для Донбасса и ближайших регионов России. Наличие у него кассетных ракет или снарядов дополнительно увеличивает риски. Самым лучшим и надежным способом борьбы с такими угрозами, как показала практика, является уничтожение артиллерийских систем и складов боеприпасов. Соответственно, демилитаризация Украины будет продолжаться до получения требуемых результатов.