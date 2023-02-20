Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины. Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены

В 2009 году тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим были переданы своему сменщику на посту хозяина Белого дома Бараку Обаме документы, в которых многое говорится о политике в отношении России и об российско-украинских противоречиях. Рассекреченные советы Буша Обаме опубликовала The New York Times.Всего были опубликованы тридцать рекомендаций экс-президента – каждая из них относится к конкретному региону, стране или области международной политики Белого дома.Буш-младший советовал Обаме дружить с Индией и не верить Ирану или Северной Корее. Пакистан он не отнес к друзьям Соединенных Штатов, а также рекомендовал не ввязываться в войны на Среднем Востоке.- писал Буш-младший Бараку Обаме.Сомнительно, что Буш-младший с точностью до процента изучал вопросы этнического разнообразия Крыма...Тогдашний американский президент отмечал, что Россия якобы попытается использовать зависимость Европы в энергоресурсах, чтобы рассорить европейские страны с Соединенными Штатами. Сейчас западная пресса пытается выдать эти записки как некий прогноз по текущей ситуации.Но малоинтеллектуальный Буш-младший вряд ли был способен к серьезной аналитике, а содержащиеся рекомендации относительно России и Крыма и так очевидны: надо было быть крайне недалеким человеком, чтобы не понимать, что рано или поздно Россия вернется за своим – своими людьми, территориями, городами, которые создавались, строились и развивались именно российским государством.