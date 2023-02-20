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Американская пресса опубликовала «советы» Джорджа Буша своему сменщику на посту президента - Обаме: «Следите за Россией»

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Американская пресса опубликовала «советы» Джорджа Буша своему сменщику на посту президента - Обаме: «Следите за Россией»

В 2009 году тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим были переданы своему сменщику на посту хозяина Белого дома Бараку Обаме документы, в которых многое говорится о политике в отношении России и об российско-украинских противоречиях. Рассекреченные советы Буша Обаме опубликовала The New York Times.


Всего были опубликованы тридцать рекомендаций экс-президента – каждая из них относится к конкретному региону, стране или области международной политики Белого дома.

Буш-младший советовал Обаме дружить с Индией и не верить Ирану или Северной Корее. Пакистан он не отнес к друзьям Соединенных Штатов, а также рекомендовал не ввязываться в войны на Среднем Востоке.

Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины. Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены

- писал Буш-младший Бараку Обаме.

Сомнительно, что Буш-младший с точностью до процента изучал вопросы этнического разнообразия Крыма...

Тогдашний американский президент отмечал, что Россия якобы попытается использовать зависимость Европы в энергоресурсах, чтобы рассорить европейские страны с Соединенными Штатами. Сейчас западная пресса пытается выдать эти записки как некий прогноз по текущей ситуации.

Но малоинтеллектуальный Буш-младший вряд ли был способен к серьезной аналитике, а содержащиеся рекомендации относительно России и Крыма и так очевидны: надо было быть крайне недалеким человеком, чтобы не понимать, что рано или поздно Россия вернется за своим – своими людьми, территориями, городами, которые создавались, строились и развивались именно российским государством.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSgt. Lou Briscese, USAF
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:19
    +2
    Могу добавить только одно.Из кф"ДМБ".."Продолжайте вести наблюдение"#
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:20
    +1
    На самом деле это из книги Откровений - "следите за Израилем". Речь идёт о последних знамениях перед апокалипсисом
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 17:21
    +1
    А мы волновались, оказывается всё схвачено...
    С Россией связывались, «чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами».
    Белый дом подтвердил, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем визите Байдена в Киев.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1676898033. Источник Русская весна...
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:25
    +1
    Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины. Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены

    - писал Буш-младший Бараку Обаме.
    Вставить слова США и НАТО вместо слова Россия и тогда менее более понятно как создаётся американская модель ведения своей политики. Любопытно, что написали своим преемникам Обама и Трамп неговоря о Байдене?!
  5. ДМБ 75
    ДМБ 75 Сегодня, 17:29
    +1
    Буш-младший вряд ли был способен к серьезной аналитике
    Это да.Именно ввиду того,что всему мировому сообществу он запомнился как
    малоинтеллектуальный
    тогда
    Сомнительно
    это ещё мягко сказано
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:29
    +1
    Вот тебе и дураком - прав был, по сути. Но радует то, что недоследили )))
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:32
    +1
    Буш-младший уверенно и неоднократно путал Австралию и Австрию. Он ничего не понимал в международной политике и вообще ни в чем кроме , ранчо, ковбойских шляп и лошадок.
  8. JcVai
    JcVai Сегодня, 17:36
    +3
    Сдается мне: на этих, переданных в 2009 году советах, еще чернила не высохли при демонстрации "прессе". Больше похоже на пробный PR-бросок со стороны потенциального кандидата перед президентскими выборами 2024
  9. guest
    guest Сегодня, 18:15
    0
    а также рекомендовал не ввязываться в войны на Среднем Востоке.

    Кто бы говорил.