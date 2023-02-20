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На выставке в ОАЭ представлены новые оборонные разработки Ростеха

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На выставке в ОАЭ представлены новые оборонные разработки Ростеха

На прошедшей в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби выставке IDEX-2023 представлена новейшая оборонная продукция российской корпорации Ростех.


Среди прочих разработок российского Ростеха на выставке представлены: блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С", позволяющий поражать одним залпом сразу несколько целей; 122-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г", дающие возможность поражать цели, скрытые в складках местности, а также 57-миллиметровый выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом.

Блок системы управления для российских систем РСЗО "Торнадо-С" дает возможность задавать свою траекторию и дальность полета для каждого отдельного реактивного снаряда. Выпущенные из этих установок снаряды способны поражать цели на расстоянии более 100 километров. Точность стрельбы новейшей системы РСЗО "Торнадо-С" в 15–20 раз превышает аналогичный показатель предшествующей модели - РСЗО "Смерч".

122-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г" обладают эффективностью поражения в несколько раз превышающую имеющуюся у штатных боеприпасов системы "Град".

57-миллиметровый выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом, предназначен для поражения воздушных целей, а также небронированной техники.

Сообщается, что российский павильон на форуме IDEX-2023 располагается на площади около тысячи квадратных метров.

Форум проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля. Предприятия, входящие в российский оборонно-промышленный комплекс, представляют в ОАЭ более двухсот новейших образцов вооружений и военной техники.
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Использованы фотографии:
Ростех
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:00
    +3
    Выставка это хорошо, но поставки в войска и на фронт-еще лучше. Другое время, сейчас, другое! Торговать потом будем, сейчас пришло время воевать.
    1. Codett
      Codett Сегодня, 18:06
      +1
      Полностью согласен, думаю могли бы и макеты показать, а технику отправить в войска, лишней она там точно не будет, а кому из иностранных покупателей интересно пусть у Укров интересуются как хорошо их жгут наши образцы делая из них шашлык.
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 18:01
    +3
    Лучше бы в Луганске провели.
    Или в Донецке.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:03
    +2
    Самая лучшая выставка - склады РАВ для СВО.
    Самая лучшая реклама - белый флаг над Киевом.
    Можно глянуть сюда. Там есть видео:
    https://ren.tv/longread/1077705-vystavka-idex-2023-v-abu-dabi-kakoe-noveishee-oruzhie-predstavila-rf
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 18:04
    +1
    Предприятия, входящие в российский оборонно-промышленный комплекс, представляют в ОАЭ более двухсот новейших образцов вооружений и военной техники.

    "Прошедшие испытания и использующиеся в ходе проведения СВО", стоило бы добавить.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:06
    +2
    Продавать конечно надо и рынок терять нельзя и валюта стране нужна, но самое главное насытить ВС РФ новыми, эффективными системами вооружений и боеприпасами.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 18:10
    0
    Все эти снаряды и РСЗО, бесполезны без системы целеуказания и хорошей спутниковой группировки которые ее обеспечат, поэтому химарсы так эффективны, так как они наконечник копья прилагающийся к луку и стрелам.Вряд ли кто то будет покупать один наконечник, если тебе нужна именно высокоточная система.
  7. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 18:11
    +1
    Провал СВО - худшая антиреклама.
    Военную технику проигрываителям выгодно продать никогда не удавалось.