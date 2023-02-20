На выставке в ОАЭ представлены новые оборонные разработки Ростеха

На прошедшей в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби выставке IDEX-2023 представлена новейшая оборонная продукция российской корпорации Ростех.Среди прочих разработок российского Ростеха на выставке представлены: блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С", позволяющий поражать одним залпом сразу несколько целей; 122-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г", дающие возможность поражать цели, скрытые в складках местности, а также 57-миллиметровый выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом.Блок системы управления для российских систем РСЗО "Торнадо-С" дает возможность задавать свою траекторию и дальность полета для каждого отдельного реактивного снаряда. Выпущенные из этих установок снаряды способны поражать цели на расстоянии более 100 километров. Точность стрельбы новейшей системы РСЗО "Торнадо-С" в 15–20 раз превышает аналогичный показатель предшествующей модели - РСЗО "Смерч".122-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г" обладают эффективностью поражения в несколько раз превышающую имеющуюся у штатных боеприпасов системы "Град".57-миллиметровый выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом, предназначен для поражения воздушных целей, а также небронированной техники.Сообщается, что российский павильон на форуме IDEX-2023 располагается на площади около тысячи квадратных метров.Форум проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля. Предприятия, входящие в российский оборонно-промышленный комплекс, представляют в ОАЭ более двухсот новейших образцов вооружений и военной техники.