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Президент Украины Зеленский объяснил стратегическую важность обороны Артемовска

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Президент Украины Зеленский объяснил стратегическую важность обороны Артемовска

Украинские вооруженные силы не получали от руководства страны приказ удерживать позиции в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) насмерть. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Die Welt президент Украины Владимир Зеленский.


По утверждению Зеленского, российские военные прекрасно понимают стратегическое значение Артемовска: он открывает дорогу на Славянск и Краматорск, которые являются желанными целями в Донбассе. Поэтому ВСУ пытаются удерживать Артемовск, но погибать там не собираются, рассказывает глава киевского режима.

Каждый маленький городок, который берут русские, приближает их к большим городам

- заявил Зеленский.

Украинский лидер даже специально отметил, что это не означает, будто бы для него Краматорск или Славянск важнее. Но российские войска хотят освободить весь Донбасс, и именно по этой причине ВСУ оказывают столь активное сопротивление в Артемовске, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима заявил о якобы готовящемся наступлении на этой неделе. Но, по его мнению, украинские формирования стали сильнее и обладают большой мотивацией. Правда, вряд ли Зеленский понимает, сколь мотивированы бойцы ВС РФ из республик Донбасса, жаждущие освободить свои земли от украинских неонацистов.

Затронул Зеленский и вопрос отношений с Китаем. Он признался, что для Киева (и, разумеется, для его западных хозяев) очень важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в специальной военной операции. Президент Украины отметил, что предпочел бы иметь Китай в союзниках, но это невозможно в настоящее время. Однако если Китай вступит в союз с Россией, начнется мировая война, подчеркнул Зеленский. В то же время, украинский президент заявил, что не видит никаких признаков поддержки России со стороны Китая.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:25
    +4
    Верховный клоун сам запутался уже в собственном вранье и пиар-проектах. Сначала запускал в действие нарратив "фортеция бахмут" как символ стойкости непокобелимости вфу. Потом видать заиграло в одном месте и начал вбрасывать насчет того что Артемовск маленький, разрушенный и не очень важный. Потом послал туда специалиста по котлам (со времени дебальцевского позорища) Сырского и тот его , видимо, убедил что все в порядке-падаем. А вот теперь к этому гнусику старший баламут приехал и сразу потребовал наступления. Не взирая на местные условия-слякоть и распутицу. Так что ,наверное, в ближайшее время, погонят хатаскрайников на очередную утилизацию....
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 17:34
    0
    Кроме того, глава киевского режима заявил о якобы готовящемся наступлении на этой неделе.

    Правда в какую сторону будет то наступление в заявлении не указывается . А на счёт Китая , кто же ему будет докладывать , насколько это содружество тесное и взаимовыгодное .
    1. стар
      стар Сегодня, 18:15
      0
      А на счёт Китая , кто же ему будет докладывать , насколько это содружество тесное и взаимовыгодное .

      Он же сказал, что сотрудничества с Китаем не видит, а если увидит, то это сразу третья мировая fool
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 17:37
    +2
    Этот хитрозадый клоун уже и Китаем рулит! Пожалый самый влиятельный человек в мире, посмотрите как он крутит западной братией, а теперь взялся и за азиатов. Одного не учел, что китайцы совсем не молдоване или поляки, с ними так разговаривать нельзя. Думаю его вместе с Байденом ожидает сюрприз, совсем скоро.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:42
    0
    Прям военный стратег - от фортеции Бахмут до стратегически не важного города... Такие фортели попробуй предугадай, "НапалЬЁн" однако! lol так же было с Соледаром, а потом бы с Славянском и Краматорском такую стратегию применить надобно. wink
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:02
      0
      Но он ещё про какое-то наступление на следующей неделе заикнулся. Точно не на Мариурполь. Интересно куда отправят мясо. К Угледару? Или в сторону Сватово? Или с Купянска попрут?
  5. Everevil
    Everevil Сегодня, 17:52
    0
    Каждый маленький городок, который берут русские, приближает их к большим городам

    Та ладно! Уровень стратегической и военной мысли потрясает! laughing
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 18:00
    0
    Странно что оно , ещё разговаривать умеет....