Каждый маленький городок, который берут русские, приближает их к большим городам

Украинские вооруженные силы не получали от руководства страны приказ удерживать позиции в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) насмерть. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Die Welt президент Украины Владимир Зеленский.По утверждению Зеленского, российские военные прекрасно понимают стратегическое значение Артемовска: он открывает дорогу на Славянск и Краматорск, которые являются желанными целями в Донбассе. Поэтому ВСУ пытаются удерживать Артемовск, но погибать там не собираются, рассказывает глава киевского режима.- заявил Зеленский.Украинский лидер даже специально отметил, что это не означает, будто бы для него Краматорск или Славянск важнее. Но российские войска хотят освободить весь Донбасс, и именно по этой причине ВСУ оказывают столь активное сопротивление в Артемовске, подчеркнул Зеленский.Кроме того, глава киевского режима заявил о якобы готовящемся наступлении на этой неделе. Но, по его мнению, украинские формирования стали сильнее и обладают большой мотивацией. Правда, вряд ли Зеленский понимает, сколь мотивированы бойцы ВС РФ из республик Донбасса, жаждущие освободить свои земли от украинских неонацистов.Затронул Зеленский и вопрос отношений с Китаем. Он признался, что для Киева (и, разумеется, для его западных хозяев) очень важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в специальной военной операции. Президент Украины отметил, что предпочел бы иметь Китай в союзниках, но это невозможно в настоящее время. Однако если Китай вступит в союз с Россией, начнется мировая война, подчеркнул Зеленский. В то же время, украинский президент заявил, что не видит никаких признаков поддержки России со стороны Китая.