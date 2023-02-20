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Министр обороны Белоруссии назвал примерную численность создаваемого в стране народного ополчения

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Министр обороны Белоруссии назвал примерную численность создаваемого в стране народного ополчения

В настоящее время в отряды народного ополчения Белоруссии можно привлечь от 100 до 150 тысяч человек по всей стране. Если говорить о добровольцах, то эта численность может быть еще выше. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».


Как отметил Хренин, народное ополчение в Белоруссии будет особенно актуально в сельской местности. Но весьма вероятно, что формирования ополчения будут созданы и в крупных городах, включая столицу страны Минск.

По словам министра обороны, во время военного положения в сельской местности нужны люди, способные помогать властям в охране общественного порядка и пресечении деятельности диверсионных групп. Хренин подчеркнул, что такое решение принимается на основе наблюдений за ситуацией на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал создать при каждом сельском совете в стране отряд народного ополчения численностью от 50 человек. Благодаря созданию народного ополчения граждане Белоруссии, которые не будут охвачены мобилизацией, смогут оборонять свою страну, внося посильный вклад в обеспечение безопасности государства.

Главной задачей народного ополчения Хренин назвал защиту своих домов, имущества, мероприятий по охране правопорядка совместно с белорусской милицией. Ранее в Белоруссии были начаты и мероприятия по улучшению мобилизационного учета граждан республики, проведены военные сборы для военнослужащих запаса.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:37
    +5
    Все таки, наверное, что-то завтра будет объявлено. Наверное Лукашенко тоже теперь считает что большой войны с НАТО не избежать. Не отсидеться " в домике". Хоть вот конкретно с Белоруссией, чем позже вступит в войну тем лучше. Слишком большой фронт... Но подготовиться на случай неадекватности Польши стоит. А то что создается-это типичная тероборона.
    1. salat
      salat Сегодня, 17:49
      +4
      Да фиг его знает что там завтра что после завтра,, вообще уже никто ничего не понимает
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:10
        0
        Послезавтра 22-февраля. Приду домой сварю пельменей. Чем буду заниматься незнаю. Потому что ничего не планирую. Как минимум у меня всё под контролем soldier
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:06
      0
      Послезавтра. Обращение ВВП перенесли на 22 февраля.
      Цитата: голос_разуma
      Наверное Лукашенко тоже теперь считает что большой войны с НАТО не избежать. Не отсидеться " в домике". Хоть вот конкретно с Белоруссией, чем позже вступит в войну тем лучше. Слишком большой фронт...
      Так то бы да. Грыгорыч на медни говорил о том, что западные затейники спят и видят как втянуть Белоруссию в войну, что увеличит линию фронта на украинском направлении на 1300 км, + польско-прибалтийское направление на 1000 км и обеспечить отпор на фронте протяжённостью в 2,5 тыс. км будет весьма проблематично. Однако он отметил то, что если натовцы впишутся в конфликт, то ответка будет такая, что им мало не покажется и все необходимые решения уже приняты. А вообще, все последние движения наводят на мысль, что военное обострение с натовцами неизбежно.
  2. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 17:51
    +1
    Если будет не обученное ополчение то толку мало. Учить надо заранее
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:13
      0
      Потому сейчас собирают. А не когда петух клюнет. Заодно и слаживание пройдут. И дома все и платить не надо. И ресурс готов
  3. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 18:00
    +2
    Лучше бацьку не злить, иначе мало не покажется.
    1. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 18:14
      0
      А то чё? Опять будет интервью казахам давать, утверждая что всегда были под чей - то плёткой. "Не наша война" ведь.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:13
    0
    В настоящее время в отряды народного ополчения Белоруссии можно привлечь от 100 до 150 тысяч человек по всей стране.

    И это от всех 9 000 000 белорусов, которых почти в двадцать раз меньше россиян...
    Чувствуется старая закалка.