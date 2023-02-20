Итальянская пресса: Рим готов рассмотреть возможность поставок истребителей Киеву, но только при определённых условиях

Италия готова рассмотреть возможность поставки истребителей Украине, но при выполнении определенных условий со стороны стран НАТО. При этом о массовой поставке речи и быть не может. Об этом сообщает la Repubblica.
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в ближайшее время посетит с визитом Киев, об этом уже сообщалось. В ходе визита она проведет встречу с Зеленским, который непременно начнет выпрашивать у Италии поставку вооружений, в том числе боевую авиацию. В преддверии визита итальянское издание решило сразу расставить все точки на "и", чтобы в Киеве никаких надежд не питали.
В общем, Италия не против обсудить вопрос поставки истребителей Украине и даже присоединиться к ней, но только в случае, если не будет первой из стран, решившейся на это. Простыми словами, если США, Германия, Франция или Великобритания все же начнет поставку самолетов Киеву, то Италия к поставке присоединится, а выступать в роли "зачинщика" в Риме не желают, поскольку в стране не слишком приветствуют военную помощь Украине, выступая за мирные переговоры.
В случае, если решение о поставках истребителей будет принято, то Италия поставит примерно пять самолетов, на большее Киев может не рассчитывать. Итальянцы могут поставить истребители Eurofighter Typhoon или Panavia Tornado, но на их передачу необходимо разрешение Евросоюза. Стоящие на вооружении ВВС Италии F-35A Lightning II, конечно, никто передавать не будет.
Напомним, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не объявила о намерении поставить Украине самолеты, несмотря даже на одобрение Белого дома, прозвучавшее от Джо Байдена. Сами США тоже не намерены поставлять истребители F-16 Киеву, хотя в Пентагоне это решение активно проталкивают.