Боец Муса Казимагомедов: «Ахмат» – это сила, а Россия – мощь

Какая война без нохчей?

На войне как на войне

Украинцы бывают разные

«Драться будем до талого»

Сейчас Муса отдыхает на родине после нескольких месяцев боёв на Украине. И рассказал мне о том, как воюют его земляки.Как я попал на Украину? Как и все ребята из моего горного села. Как и многие нохча (чечены), из тех, кто постарше, я прошёл через две войны. Родители у меня были что надо. Отец коммунист, мама вообще большевичка. А я рос оборванцем, как Том Сойер.Родители мне проходу не давали. Когда Дудаев прорвался к власти, началась война. Отец не пережил этого горя. Умер. Вслед за ним тихо отправилась к Аллаху и мать. А в итоге нохча оказались между трёх огней – боевиками, пришлыми террористами и русской армией. Куда ни повернёшься – отовсюду измены лезут.Мы летели в чёрную дыру с космической перегрузкой. Как сейчас украинцы. Ахмат Кадыров остановил этот роковой полёт смерти. Он пошёл и против боевиков, и против арабов. Он понял то, чего никак и никто не может понять на Украине: Россия – единственная страна, которая гарантирует нам жизнь. Все остальные сожгут нас в топке войны.Ахмат знал, что его убьют. Либо западные засланцы, либо местные шайтаны – те, кто им продался. Шайтанов тогда хватало. Они его и подловили – на стадионе. А Рамзан оказался ещё круче. Он, кстати, тоже смерти совсем не боится. Настоящий нохча.Рамзан всех боевиков из «зелёного офиса» (лесная чаща) вытащил. Амнистию дал, и «посадил» на правильные понятия. И все поняли – надо служить России, иначе нас спалят как расходник. Как сейчас Запад Украину сжигает.Рамзан то ли чувствовал, то ли знал, что впереди большая заруба с шайтанами. И она пришла. И мы пошли воевать. Какая же война без нохчей? Жена повисла на шее – не отпущу! Не баба, а камень преткновения. И слёзы у неё из глаз – в две струи, как у Никулина в цирке.Я всё равно ушёл. Вместе со мной из села ушло воевать ещё человек пятнадцать. Коренные абреки. Сплясали вайнахскую лезгинку напоследок – и в путь. За нами – Чечня и Россия, впереди – украинцы и шайтаны. Отступать некуда.Во время наступления на передке, конечно, одни сплошные нервы. Расслабиться вообще не получается. Как говорил знакомый морпех в перерывах между боями: «Уже и водка не цепляет – хоть землю грызи». Хотя иногда весело. Особенно когда на бэтээрах по передку рысачишь. Ветерок тебя обдувает, впереди арта бьёт, душа на бой порывается.А в охранении – скука. У нас говорят: «Бог придумал любовь и дружбу, а чёрт придумал охранную службу». Стоишь на «фишке» (скрытый пост), глаз не смыкаешь, в теплак (тепловизор) пялишься. И так всю ночь. Утром в глаза будто песку насыпали. А ещё и ноги постоянно промокают. Что ни обуй – в конце дня вода в бахилах булькает. Ходишь, как человек-аквариум.Окопная жизнь, конечно, то ещё удовольствие. На войне же главное – быт свой обустроить. Чтоб в окопах тепло было, чтоб ноги не гнили, чтоб носки сухие были, чтоб самому на ветру сосулькой не звенеть.В нашем взводе парень есть один: руки – золото. У него в руках всё горит. И радио починит, и машину и танк, и БТР. На Кавказе таких называют «авто-мото-теле-фото-вело-радио-монтер». Он из пучка веток в любом опорнике (опорный пункт) такой шалаш сделает – закачаешься.И правда – есть вменяемые, их немного, а есть напрочь упоротые. Этим нацикам мозги прочесали по-чёрному. Верней – отключили, как рубильник, и кружанули, как лохов. В Мариуполе мы их изо всех щелей, как тараканов, выкорчёвывали. Кусались до последнего.А на допросе молчат, как дохлые рыбы, а многие «обсаженные» (обколотые наркотиками). Стоит, сам худой, как велосипед – ненависть больше его самого в нём весит. В мозгах – перепутанка, туда же всадили только ненависть к русским.Удивительно. Мы ведь тоже до Ахмата с русскими воевали. Но такой ненависти даже у нас не было. А когда мы изгнали русских – пришли арабы и англичане. И мы сравнили, и поняли, какую глупость сделали. И стали воевать уже с арабами. И с теми из наших, кто их в Чечню притащил. Но у хохлов такого прозрения я не вижу. В дурмане живут.У них сейчас всё замешано на каких-то трагедиях и нескладухах (неудачах). И арканят их сейчас прямо на улице. Здравствуйте, уважаемый, вам повесточка. Не хотите ли умереть от русской артиллерии? Нет? Тогда накиньте «браслетик» (наручники) на клешню (кисть руки).Метут всех подряд – кривых, косых, хромых, инвалидов. Даже из туберкулёзных диспансеров. У нас был один такой пленный. Острил еще: «А сейчас хор мальчиков-туберкулёзников исполнит песню «Лучше нету того света». Помните, был такой шлягер во времена СССР.А под Бахмутом в плен двух прикольных хлопцев взяли. «Бухоморы» (алкоголики) конченые. Их прямо из вытрезвителя на передок замели. Они несколько часов подряд красиво пробалдели у себя на хате в Харькове. На пятом стакане бухня закончилась.Остановиться уже не смогли. Осадил пятый стакан – клапана и открылись. Как сказал один из них, «если меня прорвёт на вторую бутылку – я начинаю ураганить». Его и прорвало. Нашкрябали деньжат, побежали за добавкой в ночнуху (ночной магазин).Тут их драконы (полицейские) и замели. И эвакуировали в местный трезвяк-холодильник. А туда пришли нацики с повестками. И, так и не протрезвев, они оказались на фронте, в окопе. Их там сбили в кучу, погрузили в какой-то длинномер-воровайку и отвезли прямо на фронт. А они «залитые» (накачанные алкоголем) по самые брови.И ещё в воровайке сильно согрешили – умудрились догнаться до кондиции. На передовой к ним пришёл «товарищ Опохмел». Бухни не было, а догнаться хотелось. Сидят все «в тягах» (состояние внутренней тяжести). Стрельнули какой-то косяк у соседей по окопу, решили пыхнуть.А если бухнёшь и травкой залакируешь – «приход» (состояние вдохновения, возбуждения, ярости и т. д.) больше идёт. В окопах это чуть ли не каждый знает, так есть. Атомная шмаль оказалась, коктейль Молотова. Крыша едет, дом стоит. Вот и сидят «бухоморы», приход ждут.А тут на «передке» пошли активные движухи. Пыль, гам, тарарам. Арта наша заработала. Мы с десантом вперёд полетели. Они и распластались на дне окопа. А мы туда ввалились. Всё, приехали купцы на дачу. А там два этих колдыря сидят. Чисто бездомовцы.Рожи, как у Ленина и Карла Маркса. У одного – синяк под глазом. Один видит, что мы его не тронем, и выступил прямо над окопом, как Ленин на броневике. Состоялся-таки торжественный выход таракана из-под печки.Маленький такой худой карапет, а речь толкнул зажигательную. Про дружбу народов, клятых империалистов и так далее. Дождался своего «прихода». Его накрыло, и он пошёл вразнос. Мы долго смеялись, жизнь учит смеяться сквозь слёзы. Мы потом эту «сладкую парочку» культурно эвакуировали в тыл. И погнали воевать дальше.Драться здесь с шайтанами будем «до талого». У каждого тут – своя судьба и свой настрой души. Хотя настрой у нас теперь один – каждый готов гордо умереть за Родину. У всех нохча сейчас – «прихват» по этой теме. «Ахмат» – сила, Россия – мощь, Донбасс непобедим, Победа будет за нами.