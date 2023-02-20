Министр обороны Шойгу вручил новые погоны повышенным в званиях генералам и старшим офицерам

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сегодня состоялась торжественная церемония вручения новых погон в связи с присвоением более высоких воинских званий нескольким генералам и старшим офицерам Вооруженных Сил Российской Федерации. Погоны вручал лично министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Погоны генерал-полковника были вручены командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. Эти военачальники были повышены в воинском звании в соответствии с президентским указом от 17 февраля 2023 года.
Согласно данному указу, звание генерал-полковника было также присвоено генерал-лейтенанту Олегу Макаревичу – первому заместителю начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанту Александру Романчуку – начальнику Общевойсковой академии ВС РФ.
Погоны генерал-лейтенанта получил генерал Эседулла Абачев – командир 2-го армейского корпуса (бывшая НМ ДНР), генерал-майора – полковник Сухраб Ахмедов из береговых войск Тихоокеанского флота. Звания генерал-лейтенанта также было присвоено Юрию Боренкову, Сергею Губе, Владимиру Луговому, Сергею Пасичнику, Алексею Подивилову, Роману Скурихину, Олегу Цокову. Вице-адмиралами стали Владимир Воробьев и Константин Кабанцов, а генерал-майорами, кроме Сухраба Ахмедова, Александр Бережной, Юрий Брезгин, Павел Жилавый.
Напомним, что многие перечисленные генералы и старшие офицеры непосредственно осуществляют командование российскими войсками в зоне специальной военной операции.
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с присвоением новых воинских званий и пожелал им дальнейших успехов в службе и выполнении поставленных боевых задач.