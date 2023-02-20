Впервые за долгое время появились сообщения о нанесении ВС РФ удара по объектам в пригороде Запорожья - пгт Балабино

С Запорожского направления проведения специальной военной операции приходят сообщения об отработке российскими войсками целей, которые были выявлены разведкой к югу от города Запорожье. На текущий момент Запорожье и северная часть этого российского региона оккупированы войсками киевского режима.
В сообщениях говорится, что российскими войсками (по одним данным, артиллерией, а по другим - авиацией) поражены объекты противника в пригороде Запорожья – пгт Балабино. Этот населённый пункт примыкает к Коммунарскому району административного центра Запорожской области. Балабино находится примерно в 30 км к северу от передовых линий российских Вооружённых сил в Запорожском регионе.
По последним данным, в Балабино размещались подразделения украинских войск, в том числе и с личным составом, подготовленным на натовских военных базах. Также в Балабино киевский режим обустроил объекты для отдыха украинских военных. Планировалось, что эти силы могут быть использованы для осуществления контрнаступления ВСУ по направлению на Мелитополь.
Пока нет данных о том, какой именно объект противника был поражён в указанном посёлке городского типа. Обращает на себя внимание тот факт, что это название появляется в сводках впервые за длительное время. В связи с этим в украинских пабликах заявили, что удар по объектам в южном пригороде Запорожья «может свидетельствовать о подготовке российских войск к наступлению на этом направлении».