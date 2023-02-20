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Концерн Boeing поставит израильским ВВС дополнительную эскадрилью истребителей F-15IA

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Концерн Boeing поставит израильским ВВС дополнительную эскадрилью истребителей F-15IA

Израильские ВВС пополнятся еще одной эскадрильей новейших истребителей F-15IA (Israel Advanced), об этом объявил концерн Boeing, распространивший соответствующий пресс-релиз сегодня, в понедельник, 20 февраля.


Американский концерн объявил о скорой поставке израильским ВВС 25 истребителей (эскадрильи) F-15IA (Israel Advanced) с возможностью удвоить партию самолетов в будущем. Кроме истребителей, Тель-Авив получит четыре самолёта-заправщика Boeing KC-46 с опционом на еще четыре единицы.

Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов

- заявили в концерне.

Израиль принял решение о закупке дополнительной эскадрильи истребителей F-15IA еще в 2018 году, выбирая между закупкой третьей эскадрильи F-35I, или дополнительной эскадрильи F-15. Выбор пал на F-15, при этом и от F-35I в Израиле отказываться не собираются. США поставят Израилю истребители F-15IA с увеличенным сроком эксплуатации и дополнительными функциями, включая широкоэкранный дисплей в кабине пилота. Затем до уровня F-15IA должны быть модернизированы стоящие на вооружении ВВС Израиля самолеты F-15I.

В 2020 году агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).
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9 комментариев
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  1. sergeyezhov
    sergeyezhov Сегодня, 19:17
    -5
    Сионисткие ястребы получат очередную партию некондиционных железок по недоразумению называемых самолётами. Всё прогрессивное человечество однозначно осуждает этот акт израильской агрессии.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: sergeyezhov
      Всё прогрессивное человечество однозначно осуждает этот акт израильской агрессии.
      Пока что все то же столь Вами любимое "прогрессивное человечество" занято поддержкой Бандеростана настолько, что им не до новых приобретений Израиля. Теперь в ООН к удобным мишеням помимо Израиля добавилась РФ, и списки осуждающих не сильно разнятся. РФ следует воспользоваться опытом Израиля в том, как класть на прогрессивное человечество" и добиваться своих целей.
      Цитата: sergeyezhov
      некондиционных железок по недоразумению называемых самолётами.

      То-то же Путин предупреждает Запад о нежелательной эскалации на предмет поставки Бандеростану древних списанных F-16, которые с треском проигрывают F-15IA по всем показателям, кроме цены.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:37
    0
    Концерн Boeing поставит израильским ВВС дополнительную эскадрилью истребителей F-15IA

    как говорят, Израиль непотопленный авианосец США
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:51
      +2
      Цитата: ivan1979nkl
      ак говорят, Израиль непотопленный авианосец США

      Не всегда и не во всем. Тот же Госсекретарь США Блинкен (кстати, еврей) недавно выступил с речью, в которой напрягал Израиль наконец подарить палестосам государство. Ну Нетаньяху не враз да напряжешь, он пересидел уже 4 Президента США, пересидит и Маразматика Джо, а уж Госсекретарей пересидел столько, что я и подсчитать не возьмусь.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:46
    -1
    Даже до этой секты начало доезжать, что слухи о безупречности Ф-35 сильно преувеличены laughing Жирафа по скорости реакции догнать все равно не вышло)))
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Bingo
      Даже до этой секты начало доезжать

      С чем вас и поздравляю!
      Поделитесь, пожалуйста, это само прошло или потребовалось медицинское вмешательство.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 19:52
    +2
    Командование ВВС Израиля поставило задачу обновить самолеты.
    В результате в ВВС будут 100 F-35
    ( все F-16 спишут) и 50 F-15 (25 новых и 25 прошедших "капитальный ремонт".
    F-15 в Израиле используют как бомбер. У него большая грузопод'ьемность. Он может таскать тяжелые противобункерные бомбы.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:00
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Командование ВВС Израиля поставило задачу обновить самолеты.
      В результате в ВВС будут 100 F-35
      ( все F-16 спишут) и 50 F-15 (25 новых и 25 прошедших "капитальный ремонт".
      F-15 в Израиле используют как бомбер. У него большая грузопод'ьемность. Он может таскать тяжелые противобункерные бомбы.

      Ты ошибаешься.100 F-16i будут на вооружении до 2035 года.

      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 20:16
        0
        Так как-раз в 2035 прибудут последние F-35. Так и получится замена.