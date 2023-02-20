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Западная пресса: В США опасаются, что Китай потребует прекратить поставки оружия на Украину

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Западная пресса: В США опасаются, что Китай потребует прекратить поставки оружия на Украину

В настоящее время власти США и стран Евросоюза испытывают определенные опасения относительно китайского плана по достижению мира на Украине. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.


По утверждению издания, Китай пока не представил свой мирный план. Но ранее о существовании такого плана заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Китая по международным делам Ван И. В США опасаются, что Китай потребует немедленно прекратить поставки оружия на Украину, а также прекратить огонь. Такое мнение высказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Как считают в США и Европе, Китай может представить план мирного урегулирования в годовщину начала специальной военной операции ВС РФ, то есть 24 февраля. Это позволит ему конкурировать с резолюцией, которая требует от России вывода войск и прекращения боевых действий.

Западные аналитики считают, что у китайского плана «мало шансов». Но он, по мнению США и Евросоюза, может заинтересовать азиатские, африканские и южноамериканские страны. Это приведет к тому, что китайский план привлечет голоса многих стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее также стало известно, что власти Китая поддержат проект резолюции России по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил прессе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. В Пекине весьма обеспокоены причастностью к данным диверсиям США, о чем ранее сообщал в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш.
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25 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 19:15
    -7
    Мы не просим Запад прекратить поставки оружия Украине.



    Мы лишь просим Запад соблюдать международные правила и не поставлять оружие любой стране, находящейся в состоянии войны
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 19:18
      +4
      Если что, то ни Россия ни Украина в состоянии войны не находятся! Так что Ваш комментарий не к той статье.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 19:23
        0
        то ни Россия ни Украина в состоянии войны не находятся!


        Поэтому мы бы сказали, что для русских это был национальный конфликт, и вражда была очень сложной. Пусть они сами его решают.



        Критика того, что Запад делает сейчас, подстрекает Украину, что не способствует миру, и является поджигателем, который "подлить масла в огонь".
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:33
        -2
        Если что, то ни Россия ни Украина в состоянии войны не находятся!

        Если что, то у России нет вооружёных сил на территории современной Украины - ведём борьбу на своей территории с сепаратистами-террористами
      3. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 19:47
        +1
        Цитата: Labrador
        Если что, то ни Россия ни Украина в состоянии войны не находятся!

        А мужики-то на Донбассе не знают! Стреляют, убивают и умирают сами - находясь в состоянии мира...
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:29
      +6
      Если вы о ст.6 Международного кодекса поведения в отношении поставок оружия, то перечитайте его - подобной нормы в нем не содержится.

      И в том то и дело, что мы что то просим у Запада - да для них просьбы - признак слабости и плевать они будут на них, пока не почувствуют реальную силу в ответ.
      Нет для Запада никаких законов и правил.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 20:27
      0
      Есть один старый добрый анекдот:

      Запись в дневнике Чапаева: "Был бой, мы выбили белых из леса. На следующий день был очень сильный бой, белые выбили нас из леса. На третий день пришел лесник и выгнал всех из леса нахрен."

      Вот по ходу, лесник это КНР и его эта возня задолбала.
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 20:33
      0
      Цитата: wanna
      Мы не просим Запад прекратить поставки оружия Украине.

      Просим? Вы что, не знаете, что просят на паперти. В остальных местах требуют.
      Хотелось бы мне знать кто придумал этот заголовок к статье?
      = Западная пресса: В США опасаются, что Китай потребует прекратить поставки оружия на Украину =
      Кто, простите, опасается? США? Кто потребует? Китай? Не думаю, что в "Западной прессе" держат журналистов способных на такой пассаж. А может это издержки перевода? Тогда пусть "Гоблина" попросят, тот лучше, имею в виду - правильно, переведет.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 19:16
    +1
    Опасаться нужна нам а не США.Американцы снабжают Тайвань под носом Китая и им все с гуся вода, с чего они должны чего то там испугаться? А вот на нашего "шахматиста" у Китая гораздо больше влияния, и что они там насочиняли одному Мао известно
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:20
    +2
    Америка опасается? Это с долготерпением то Китая? Ничего они не боятся. Пока по зубам не дали. А, дать то и некому...
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 19:24
    +2
    Что отличает китайскую дипломатию - наверняка план был согласован со многими странами зависящими от китайских инвестиций. Представленный план УЖЕ будет иметь многоголосую поддержку.

    Как одно из условий предложения Китая - прекращение огня НЕ устраивает 150 млн россиян, парней, что всё это время бились, народную милицию, патриотов и людей, желающих победы своей Родине, но похоже вполне может устраивать.... Кремль.
  5. Препона
    Препона Сегодня, 19:26
    -1
    Ничего не сделает Китай и тем более не потребует, кишка тонка.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 19:44
      +1
      Ничего не сделает Китай
      Чем больше поставок укропам, тем меньше достанется Тайваню. Пока Россия воюет с Западом, подогревать конфликт с КНР матрас-никам нет резона.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:27
    +3
    Die seltsame und oftmals realitätsferne Haltung der
    chinesischen Politik ist mit einer der Hauptgründe, warum
    sich die US-Kriegsverbrecher überhaupt getraut haben,
    auf die jetzige Weise einen Krieg mit Russland anzuzetteln...!!
    Es längst überfällig, dass sich China und Russland zu einem gemeinsamen Verteidigungsbündnis, am besten unter Einschluss von Nord-Korea zusammenschließen!!
    Solange die USA annehmen, man könne erst Russland und
    DANN China angreifen, wird es auch keinen Frieden in der
    Ukraine geben! Oder gibt es noch irgendjemanden mit
    ein wenig Gehirnschmalz, der daran zweifelt, das diese abartig kranken
    Gehirne in den USA und Großbritanien nach einem von ihnen moderierten
    "Frieden" in der Ukraine den nächsten Krieg im südchinesischen Meer
    anzetteln werden...?!?
    In Taiwan gibt es auch einen weiblichen "Zelenski" der glaubt, mit Hilfe
    der USA könnte Taiwan die Chinesen besiegen...!!!!!

    Russland sollte zusammen mit China und Nordkorea endlich
    die Schweine in London und Washington massiv angreifen, der
    Zeitpunkt war noch nie so günstig und nur DAS kann einen
    dauerhaften Frieden in der Welt bewirken...!!!
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 19:38
      +2
      Перевод в Яндексе :
      Странная и зачастую далекая от реальности позиция
      китайской политики является одной из главных причин, по
      которой американские военные преступники вообще осмелились развязать
      войну с Россией нынешним способом...!!
      Давно пора, чтобы Китай и Россия объединились в общий оборонительный союз, желательно с участием Северной Кореи!!
      До тех пор, пока США будут считать, что
      сначала можно разделаться с Россией, а ЗАТЕМ с Китаем,
      мира на Украине также не будет! Или есть кто-нибудь еще с
      немного мозгов, которые сомневаются в том, что эти ненормально больные
      мозги в США и Великобритании
      начнут следующую войну в Южно-Китайском море после "мира" на Украине, который они модерировали
      ...?!?
      На Тайване также есть женщина "Зеленски", которая считает, что с помощью
      США Тайвань может победить китайцев...!!!!!

      Россия, наряду с Китаем и Северной Кореей, должна, наконец
      , прикончить свиней в Лондоне и Вашингтоне,
      время еще никогда не было таким благоприятным ...!!!
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:28
    +3
    А у меня такое ощущение, что Китаю этот конфликт на Украине выгоден не меньше, чем Штатам. Во-первых, один из экономических конкурентов - ЕС - слабеет, во-вторых, Россия вынуждена входить в орбиту китайского экономического влияния, а там и до политического потом недалеко будет.
    Забавно, что этот конфликт выгоден всем основным мировым игрокам, кроме его непосредственных участников. Позвонить бы им Кремля Шольцу и предложить: так мол и так, давай все обиды забудем, всю эту канитель закончим, санкции друг с друга снимем и будем сами решать, как нам жить в Европе, а остальные пусть катятся ливерной колбаской. Но не позвонят. А если позвонят, то с той стороны наверняка последует отказ.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 19:39
      +1
      Европа гораздо больше рынок для Китая, чем конкурент. А снижение покупательной способности рынка весма относительная выгода. Пока что в плюсе только янки, вопрос - как долго.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 19:54
        0
        Европа гораздо больше рынок для Китая, ...

        ...чем Россия.

        Мирный план Китая будет исходить прежде всего из своих интересов.
        На каком - то месте будут учитываться также и интересы России.
        Но проблему бандеровской идеологии, корторая берет свои корни с военных преступников - нацистов , этот китайский проект не решит. А с ним и весь смысл переговоров сведется на "нет".
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:33
    +1
    Сама статья или заметка сама по себе интересное мероприятие.Т.е власти РФ не могут сами ,что то решить или мнение Китая столь существенно? Да бросте ,кроме самой РФ не кто не может договорится.В ином случае власть полностью импотентна.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:37
    0
    Тарелка-А у меня такое ощущение, что Китаю этот конфликт на Украине выгоден не меньше, чем Штатам.

    ЕС для Китая не столько конкурент, сколько рынок сбыта. И кризис может или этот рынок разрушить, или переориентировать на Штаты.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:47
    0
    Да, это всё интересно, но прибыл ли Байден в Киев?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:50
    -1
    Китаю достаточно на месяц тормознуть поставки всего америке и это остановит бобика с самоходным дедом. При желании тоже проделать с европой. Правда возможна через недели две граюданская война в сша с разбеганием штатов, но это другое.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 20:13
      0
      При желании тоже проделать с европой.
      И кому китайцы будут втюхивать свои товары ? А как же мечты про "Великий шёлковый путь" ?
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:51
    0
    Западные аналитики считают, что у китайского плана «мало шансов». Но он, по мнению США и Евросоюза, может заинтересовать азиатские, африканские и южноамериканские страны. Это приведет к тому, что китайский план привлечет голоса многих стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН).
    . Так то понятно, что многим давно уже понятно, какие цели у опупевших гейропейских и их хозяина... далеко не всем это нравится.
    Говорить, что там буду стараться за нас, это вря ли. Слишком много надо сделать, что б получить поддержку большинства...
    Ожидать, что все кинут я поддерживать хехемон а... эт тоже вряд-ли.
    Шаткое не равновесие, если можно так выразиться.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:17
    0
    Цитата: Тарелка
    А у меня такое ощущение, что Китаю этот конфликт на Украине выгоден не меньше, чем Штатам. Во-первых, один из экономических конкурентов - ЕС - слабеет, во-вторых, Россия вынуждена входить в орбиту китайского экономического влияния, а там и до политического потом недалеко будет.
    Забавно, что этот конфликт выгоден всем основным мировым игрокам, кроме его непосредственных участников. Позвонить бы им Кремля Шольцу и предложить: так мол и так, давай все обиды забудем, всю эту канитель закончим, санкции друг с друга снимем и будем сами решать, как нам жить в Европе, а остальные пусть катятся ливерной колбаской. Но не позвонят. А если позвонят, то с той стороны наверняка последует отказ.


    Das ist viel zu kurz gedacht!

    Eins muss auch den Egoisten In Peking klar sein, wenn sie mit
    Russland den einzigen wirklichen Verbündeten im Fall eines
    Krieges mit den USA durch die weitere Eskalation des Krieges
    mit der Ukraine und einer möglichen Schwächung Russlands
    verlieren, dann werden sie - DIE CHINESEN - TODSICHER die
    nächsten auf der US-Abschussliste sein, die durch die massive Aufrüstung
    Taiwans gezwungen werden den nächsten Krieg gegen die Dummköpfe
    zu führen, die für die US-Kriegstreiber Krieg gegen China führen müssen...!!!

    Die permanente US-Aufrüstung Taiwans zeigt bereits seit sehr langer
    Zeit das gleiche Muster, wie auch die Bewaffnung der Ukraine...!!!