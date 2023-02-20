= Западная пресса: В США опасаются, что Китай потребует прекратить поставки оружия на Украину =

В настоящее время власти США и стран Евросоюза испытывают определенные опасения относительно китайского плана по достижению мира на Украине. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По утверждению издания, Китай пока не представил свой мирный план. Но ранее о существовании такого плана заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Китая по международным делам Ван И. В США опасаются, что Китай потребует немедленно прекратить поставки оружия на Украину, а также прекратить огонь. Такое мнение высказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Как считают в США и Европе, Китай может представить план мирного урегулирования в годовщину начала специальной военной операции ВС РФ, то есть 24 февраля. Это позволит ему конкурировать с резолюцией, которая требует от России вывода войск и прекращения боевых действий.
Западные аналитики считают, что у китайского плана «мало шансов». Но он, по мнению США и Евросоюза, может заинтересовать азиатские, африканские и южноамериканские страны. Это приведет к тому, что китайский план привлечет голоса многих стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН).
Ранее также стало известно, что власти Китая поддержат проект резолюции России по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил прессе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. В Пекине весьма обеспокоены причастностью к данным диверсиям США, о чем ранее сообщал в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш.