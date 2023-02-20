Пресс-секретарь президента РФ призвал руководство Молдавии проявлять сдержанность в своих заявлениях о Приднестровье

Россия продолжает нести ответственность, которая на неё возложена в том, что касается обеспечения мира и стабильности в Приднестровском регионе. По этой причине, нашим молдавским партнёрам следовало бы обойтись без таких резких заявлений

Кремль призвал молдавские власти быть сдержаннее в своих заявлениях касательно международно-правового статуса Приднестровья. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подвергнув критике слова новоизбранного премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости проведения демилитаризации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), что подразумевает вывод с этой территории российских миротворцев.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Как добавил заместитель руководителя Администрации президента, в настоящий момент отношения между двумя странами и так крайне натянуты, в то время как официальный Кишинёв продолжает проводить антироссийскую риторику, внося ещё больший раскол в двусторонние связи между Москвой и Кишинёвом.Отметим, что сегодня глава молдавского кабмина Дорин Речан потребовал вывести российские войска из ПМР, с целью последующей демилитаризации республики, после чего, по его словам, жители региона смогут интегрироваться с Республикой Молдова (РМ) как экономически, так и социально.Подобного рода заявления позволяют себе делать и другие высокопоставленные официальные лица государства, как, например, президент страны Майя Санду, которая высказывалась на эту тему уже неоднократно. При этом сама же правящая партия и нагнетает обстановку внутри республики, на что уже как-то указывал экс-лидер РМ Игорь Додон. Как выразился бывший глава молдавского государства, действующая власть пытается таким образом отвлечь молдавский народ от серьёзных социально-экономических проблем в виде высоких цен на продукты, газ, электроэнергию и запредельной инфляции, с которыми они не могут справиться, пообещав «лучшие времена» ещё во время своей избирательной кампании.