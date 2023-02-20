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Пресс-секретарь президента РФ призвал руководство Молдавии проявлять сдержанность в своих заявлениях о Приднестровье

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Пресс-секретарь президента РФ призвал руководство Молдавии проявлять сдержанность в своих заявлениях о Приднестровье

Кремль призвал молдавские власти быть сдержаннее в своих заявлениях касательно международно-правового статуса Приднестровья. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подвергнув критике слова новоизбранного премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости проведения демилитаризации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), что подразумевает вывод с этой территории российских миротворцев.


Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Россия продолжает нести ответственность, которая на неё возложена в том, что касается обеспечения мира и стабильности в Приднестровском регионе. По этой причине, нашим молдавским партнёрам следовало бы обойтись без таких резких заявлений

Как добавил заместитель руководителя Администрации президента, в настоящий момент отношения между двумя странами и так крайне натянуты, в то время как официальный Кишинёв продолжает проводить антироссийскую риторику, внося ещё больший раскол в двусторонние связи между Москвой и Кишинёвом.

Отметим, что сегодня глава молдавского кабмина Дорин Речан потребовал вывести российские войска из ПМР, с целью последующей демилитаризации республики, после чего, по его словам, жители региона смогут интегрироваться с Республикой Молдова (РМ) как экономически, так и социально.

Подобного рода заявления позволяют себе делать и другие высокопоставленные официальные лица государства, как, например, президент страны Майя Санду, которая высказывалась на эту тему уже неоднократно. При этом сама же правящая партия и нагнетает обстановку внутри республики, на что уже как-то указывал экс-лидер РМ Игорь Додон. Как выразился бывший глава молдавского государства, действующая власть пытается таким образом отвлечь молдавский народ от серьёзных социально-экономических проблем в виде высоких цен на продукты, газ, электроэнергию и запредельной инфляции, с которыми они не могут справиться, пообещав «лучшие времена» ещё во время своей избирательной кампании.
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Использованы фотографии:
PIXABAY
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:27
    0
    Нет,Песков то тут правильно говорит..Только "А Васька слушает,да ест".А может и вовсе не слушает.
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:27
    0
    По официальным данным на арсенале в Колбасне находится 20 тысяч тонн оружия и войскового имущества. Покойный генерал Лебедь еще в 1995 году описывал риски так: "2600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки."
    Боеприпасов там на год войны. Явно что-то грядет. Под Приднестровьем стягиваются опытные части ВСУ. Особенно активно с Нового года. Проводятся учения и слаживание. Все, что надо - стянули, и даже спецприз из под Бахмута и Донецка перекинули недавно. В общем у местных русских вариантов устоять нет. Поэтому выбор лишь - подрывать склады или отдать без боя. А наш удар чем-то очень точным по складам с гарантией сметет с лица земли всю Колбасну с округой.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 20:28
    0
    о необходимости проведения демилитаризации Приднестровской Молдавской Республики


    И денацификации тоже? laughing
  4. arthh
    arthh Сегодня, 20:28
    0
    Понять и простить. Лучше бы они так проблемы быстро адрессовывали особенно касаемо вагнера. Вон, Аксёнов записал обращение непобоялся