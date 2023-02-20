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Секретарь СНБО Украины: Война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади

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Секретарь СНБО Украины: Война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади

Секретарь СНБО Украины Данилов дал интервью британской жёлтой прессе – изданию The Sun. Интервью в итоге вышло под стать изданию.


У Данилова репортёры поинтересовались, когда, по его мнению закончится война на Украине. Отвечая на этот вопрос, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что война закончится, «когда украинские танки будут на Красной площади».

Это заявление Данилова отсылается к более ранним заявлениям разных представителей киевского режима. Во время майдана 2013-начала 2014 года размышляли об украинских танках в Москве – потеряли Крым и Севастополь. После начала гражданской войны и карательной операции на Донбассе заявляли о «скором параде с «Абрамсами» на Красной площади - потеряли Донецк и Луганск. После начала российской СВО тоже много рассуждали об украинских танках в российской столице – потеряли крупные территории Запорожской и Херсонской областей. Теперь снова разговор об «украинских танках на Красной площади». Симптоматично…

На этом полёт фантазии Данилова в интервью британским журналистам не остановился. По его словам, «Россия распадётся в ближайшие 12 месяцев. И это неизбежно как извержение вулкана».

И тут же Данилов заявил, что Россия может сама «объявить о победе, разделив Украину по подобию Кореи». Напомним, что ранее президент Украины Зеленский заявил, что никакого варианта разделения страны и потери территорий он не приемлет.
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46 комментариев
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  1. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 19:53
    +2
    Почему он ещё не ликвидирован показательно?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:01
      0
      На его место встанет другой! Они там все наглухо упоротые.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 20:09
        0
        ну да зачем хаус приносить структуре управления лудше так жи будет уператся пусть они призывают ТВ и интернет работает же там да и киев живет жизнью где открыты рестораны магазы и бары и электричество уже давно есть туда каждую неделю месяц кто то из запада ездит делает что хочет хочет киев танки получит танки хочет пво получит пво хочет ракеты получит ракеты ! не дай бог героями сделаем их посмертно на месяц )
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:01
      +1
      Данилов у нас просто "танкист" по жизни.Он в танке.Живёт в своём танке. Причём судя по всему пережил не одну контузию.Ещё тот "танкист". Не будем ему мешать.

      Комментарии читателей британской газеты Daily Mail.Пусть дальше позорится.
      "Я что-то пропустил? Я думал, что целью было вынудить Россию "уйти с украинской земли". Когда это марш на Красную площадь вошел в их планы?" — уточнил Jcartermad.


      "Вот чем все кончается, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским. Абсолютные бредовые помешанные", — заметил SunakIsUSALapdog.

      "Наши танки"? "Наши танки"?! Наверняка вы имеете в виду те танки, которые вы нахалтурили от идиотов на западе", — посчитал ThaiTim.
      "Я хочу то, что он употребляет", — пошутил dube.

      "Этот пытается начать ядерную катастрофу?" — спросил Mickenos.

      "Я так понимаю, этот сам не будет на передовой", — написал Cisco Pike.

      https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html
    3. смерш24
      смерш24 Сегодня, 20:02
      +2
      «когда украинские танки будут на Красной площади».

      Почему он ещё не ликвидирован показательно?

      Потому что убогих трогать низзя....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: смерш24
        «когда украинские танки будут на Красной площади».

        Почему он ещё не ликвидирован показательно?

        Потому что убогих трогать низзя....


        Данилов вам минусов наставил.
      2. сергей32
        сергей32 Сегодня, 20:20
        0
        Власовец. Их во времена оные вешали. Как впрочем и бандеровцев.
        1. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 20:29
          0
          Цитата: сергей32
          Власовец. Их во времена оные вешали. Как впрочем и бандеровцев.

          Министр пропаганды Четвёртого Рейха.
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:30
          0
          Власовец.


          Это что?Что обозначет это слово?Ругательство?
          Кстати.Про бандеровцев.У них модернизировали приветствие.Теперь оно звучит так.
          Ахеджакова: Я нарасхват у грузин, героям слава!


          https://www.politnavigator.net/akhedzhakova-ya-naraskhvat-u-gruzin-geroyam-slava.html
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:04
      0
      Гитлер тоже мечтал попасть на красную площадь! Попал туда куда следует
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:18
        +1
        Для Данилова на Колыме организуют персональную Красную площадь и персональный танк в виде карцера.Война сразу же закончится.
    5. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:25
      0
      А зачем? Его Байден укусил, а это смертельно.
  2. Равик
    Равик Сегодня, 19:58
    -1
    Данилов! Для тебя война будет длиться ВЕЧНО!!!
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:59
    -1
    когда то слышал об этом... Абрамс на Красной площади... видимо у ветеринара фантазия иссякла
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:01
    -1
    Девятый год у Данилова-немастера не выходил каменный цветок и парад на Красной площади.
    Странные люди, вроде ВСУ уже давно потренировались в параде по Донецку, с поливалками, нет, позарез им надо еще и по Москве... Кто тебя, гастарбайтера, пустит! Сидишь в бункере без света - и сиди!
    Просто сегодня журналист Санди Таймс выдал рассказ про бункеры на Банковой)))
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:01
    +5
    Неужели планируется выставка трофейных танков на Красной площади? Никогда не слышал. what
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 20:23
      +1
      На Красной площади или где ещё, но такая выставка трофейной техники будет, Благо опыт есть
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:28
        0
        Парк Горького.Выставка трофейной техники.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:02
    0
    а что он че хочет то и говорит а че ему боятся то ? РФ же полит силу не уничтожает зачем уничтожать голову которая управляет и призывает и пропаганду ведет
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: opuonmed
      зачем уничтожать голову которая управляет и призывает и пропаганду ведет

      Вы так наивны, или сознательно на вентилятор набрасываете? Кто там чем управляет, эти подстилки, стоящие раком перед мелкобритыми и матрасами, или их хозяева?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 20:26
        -1
        Цитата: kot423
        Цитата: opuonmed
        зачем уничтожать голову которая управляет и призывает и пропаганду ведет

        Вы так наивны, или сознательно на вентилятор набрасываете? Кто там чем управляет, эти подстилки, стоящие раком перед мелкобритыми и матрасами, или их хозяева?

        а что я написал то ? нука опишите почему я наивный за то что бы хаус приносить структуру управления ?
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 20:32
          0
          Цитата: opuonmed
          ну да каждому по советнику уже готовы к замени

          Видно, что мое предположение про вентилятор оказалось верным. Вы истеричка - провокатор, которому промыли мозги вплоть до грамматики русского языка... Лучше пишите на родном, польском/суржике, меньше палиться будете...
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:02
    -1
    сколько ещё неадекватов среди щумер ... как во власти так и среди всех так называемых простых граждан (обыватели при поддержке которых творятся все преступления на Донбасе, сожжение в Одессе, уничтожение пророссийских активистов ... захваты церквей ...) которые и есть самые страшные
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 20:04
    +3
    Наслушавшись обещаний о сотнях танков, тысячах бронетехники, миллиардах зелени " и тут Остапа понесло"
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:14
      0
      а я то думаю почему ише всу сопротивляется да ише и с новым оружием блин остапы же все воруют а всу сами себе ведать технику и снаряды и пушки делает из палок )
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:06
    +1
    Или выдернуто из текста, или...
    Ну даже не знаю, что предположить.
    Каждый из присутствующих на Военном Обозрении вправе написать, что хочет видеть российские танки на Банковой. Но это ж каждый из нас. Многие с дивана.
    Но от руководителя Службы, публично...
  10. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:06
    -1
    И. Стрелков:"Кто-то помнит очень популярный в 2014-м году сетевой "прикол"? -
    "Украина объявила России войну. В боях украина потеряла: (перечисляются самолеты, вертолеты, корабли, танки, Крым ,Донецк и Луганск). А что - Россия? А Россия - ничего. Она на войну не явилась!"Мне и тогда было не смешно, поскольку то, что "Россия на войну не явилась" - вовсе не означало отсутствие потерь у русских ополченцев Донбасса. Но сейчас - за пару суток до торжеств в честь Первой Годовщины СВО - невольно вспоминается этот дурацкий плод пропагдонской мысли...
    С опозданием на 8 (восемь) лет Россия все-таки на войну явилась. И??? - И выяснилось, что противник, над которым 8 лет насмехались, - теперь очень даже может и умеет воевать, в отличие от... А еще выяснилось, что за ГОД власти и руководство воинства РФ не научились ровным счетом ничему. Все также пытаются прикрыть потери и поражения грандиозными "митингами-концертами", на подиуме с важным видом надувают щёки всё те-же бездари, кретины и вредители, а ВЕСЬ МИР НАСМЕХАЕТСЯ ТЕПЕРЬ НАД РОССИЕЙ. Не делая разницы между ней и её примитивно-бездарными правителями." Пока имеем только позор. Взятие, в лучшем случае какой- то деревни и постоянные обстрелы Донецка, в первую очередь и других городов и деревень. А гарант в Киев стелит "золотой мост." Теперь понимаю, почему оба моих деда пошли после Первой Мировой в Красную Армию. Россию за тысячилетие её истории боялись, ненавидели, но НИКОГДА не презирали. Это достижение двадцатилетнее вороватое правление ничтожеств. Недаром офицеры русской армии не подавали руки жандармам( кстати, напрасно), они не знали, какими будут кгбешники.
    1. Комментарий был удален.
    2. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 20:28
      +2
      Полностью с Вами согласен! Так еще и присвоение званий прошло, как будто бы грандиозные успехи на фронте...
  11. Normann
    Normann Сегодня, 20:07
    0
    Откуда они только берутся?))) Были люди как люди, а теперь((((
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:10
      +1
      Как и везде.Результат умелой обработки мозгов
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 20:22
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Как и везде.Результат умелой обработки мозгов

        Какие мозги могут быть у бандита по кличке " Мячик" ? what
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:30
          0
          Что то повеяло классикой.."Заводной апельсин" hi
  12. Комментарий был удален.
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 20:13
    0
    Война закончиться когда его показательно повесят
  14. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:15
    -1
    А почему нет? Немцы тоже строем по Москве прошли.
  15. Yeti Suvorov
    Yeti Suvorov Сегодня, 20:18
    0
    интервью британской жёлтой прессе – изданию The Sun

    Военное обозрение цитирует желтую прессу?
    что тут обсуждать то ...
  16. НСВ
    НСВ Сегодня, 20:19
    0
    Когда уже закопают эту кастрюлеголовую нечесть!?!Смерть ,смерть их исправит!!!
  17. север 2
    север 2 Сегодня, 20:21
    0
    тут ещё вопрос , не теряет ли авторитет уважаемая редакция ВО ,печатая высказывания этого Данилов?
    Как то тогда , когда били фашистов в ВОВ , никто в СССР не печатал что там несёт каждый день немецкие аналоги Данилова- Генрих Мюллер и Эрнст Кальтенбруннер . А ведь в их речах , напечатай их каждый день , прочитали бы тоже самое каждый день , что сейчас несёт и этот Данилов каждый день- ихние танки в Москве и распад СССР . Знаем и так планы нацистов , зачем их ещё "рекламировать".
  18. спас
    спас Сегодня, 20:22
    0
    Немецкие знаменитый тоже были на Красной площади, только в качестве трофеев.
  19. BAI
    BAI Сегодня, 20:25
    0
    что война закончится, «когда украинские танки будут на Красной площади».

    Он собрался воевать вечно? Так Украина раньше кончится
  20. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 20:25
    0
    Он что вместе с Зеленским травку курит?
  21. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 20:26
    0
    Какие у человека мечты влажные!
    Что он курит интересно?
    Хотя после сегодняшних награждений грех не помечтать ему....
    Имеет право...
  22. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:28
    -1
    До Красной площади Сам Гитлер не добрался. Сейчас у России ядерное оружие. у ВСУ влажные мечты
  23. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:30
    0
    Война закончится когда укронацистские знамёна будут брошены к подножию Мавзолея.
  24. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:32
    0
    "La guerre prendra fin lorsque les chars ukrainiens seront sur la Place Rouge"
    C'est peut être de l'humour ?
    Ou alors il ne sait pas que l'Ukraine n'a quasiment plus de chars Ukrainiens...
    Elle a encore des chars Roumains, Lituaniens, Polonais, Français mais des chars Ukrainiens en nombre suffisant pour aller sur la place Rouge !?
    Il doit partager la Colombienne avec Zelinsky !
  25. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:32
    0
    У Данилова репортёры поинтересовались, когда, по его мнению закончится война на Украине. Отвечая на этот вопрос, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что война закончится, «когда украинские танки будут на Красной площади».

    Не в этой жизни его мечты сбудутся. Да и не в какой другой тоже
  26. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 20:33
    0
    Было бы неплохо выставить в Москве трофейный Леопард. Знамена нацистских полков сжечь на Красной площади.