Секретарь СНБО Украины: Война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади

Секретарь СНБО Украины Данилов дал интервью британской жёлтой прессе – изданию The Sun. Интервью в итоге вышло под стать изданию.
У Данилова репортёры поинтересовались, когда, по его мнению закончится война на Украине. Отвечая на этот вопрос, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что война закончится, «когда украинские танки будут на Красной площади».
Это заявление Данилова отсылается к более ранним заявлениям разных представителей киевского режима. Во время майдана 2013-начала 2014 года размышляли об украинских танках в Москве – потеряли Крым и Севастополь. После начала гражданской войны и карательной операции на Донбассе заявляли о «скором параде с «Абрамсами» на Красной площади - потеряли Донецк и Луганск. После начала российской СВО тоже много рассуждали об украинских танках в российской столице – потеряли крупные территории Запорожской и Херсонской областей. Теперь снова разговор об «украинских танках на Красной площади». Симптоматично…
На этом полёт фантазии Данилова в интервью британским журналистам не остановился. По его словам, «Россия распадётся в ближайшие 12 месяцев. И это неизбежно как извержение вулкана».
И тут же Данилов заявил, что Россия может сама «объявить о победе, разделив Украину по подобию Кореи». Напомним, что ранее президент Украины Зеленский заявил, что никакого варианта разделения страны и потери территорий он не приемлет.