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Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в якобы подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море

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Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в якобы подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море

Россия явно готовится к совершению диверсий на объектах критически важной инфраструктуры стран Запада в Северном море. С таким утверждением выступила военная разведка Нидерландов (MIVD). Об этом сообщает Reuters.


После того как американский журналист опубликовал данные о причастности США к подрыву двух российских газопроводов в Балтийском море, европейские союзники американцев буквально забегали. Одновременно в западной прессе появились публикации, опровергающие высказывания журналиста, а кое-кто уже дошел и до обвинений России. Именно из этой серии и заявление голландской разведки.

Как заявляют в MIVD, Россия якобы собирала сведения о работе объектов энергетической системы в Северном море, наблюдая с кораблей за ветроэлектростанциями, пытаясь все это нанести на карту. Но корабли морской пехоты и Береговой охраны Нидерландов "выдворили" российский корабль, не дав ему собрать "секретные сведения".

В последние месяцы мы видели, как российские субъекты пытались раскрыть, как работает энергетическая система в Северном море. (...) Россия исследовала работу наших ветряных парков в Северном море. (...) Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям

- заявил глава военной разведки генерал Ян Свилленс.

По мнению голландцев, Россия планирует диверсии на объектах морской инфраструктуры, под угрозой интернет-кабели, газопроводы и морские ветряные электростанции. Доказательств этому разведка не представила, ограничившись предположениями.
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37 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:55
    +2
    Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море
    . Курнули знатно, да и "бамбук" видать, крепкий попался.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:09
      +2
      Цитата: rocket757
      Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море
      . Курнули знатно, да и "бамбук" видать, крепкий попался.

      Это старый британский отвлекающий прием и называется он "бросить на стол дохлую кошку".
      Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное...

      Приветствую hi
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: Теренин
        британский отвлекающий прием и называется он "бросить на стол дохлую кошку".
        Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное...

        Есть британский же ответ на этот приём, называется - "я в курсе, сэр".
        Например - вы что, всё это время не видите дохлую кошку или дохлую лошадь в ванной?
        - я в курсе, сэр.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:27
        0
        Цитата: Теренин
        Это старый британский отвлекающий прием и называется он "бросить на стол дохлую кошку".

        А вот за кота Скрипалей они еще ответят
      3. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:33
        0
        британский отвлекающий прием и называется он "бросить на стол дохлую кошку"

        есть русская поговорка: у сверкови-шлюхи невестка завсегда под подозрением
  2. Антоха
    Антоха Сегодня, 19:58
    +2
    Мы таким не занимаемся. Этим занимаются они. На воре и шапка горит. Он громче всех кричит - держите вора.
    Вполне возможно, что американцы завалят им что-то (даже с согласия их вассальных властей) чтобы обвинить нас. Это не должно волновать Россию нисколько. Даже если это бы хотели сделать мы, реакция Запада не должна была бы волновать Россию нисколько. Идёт война.
    1. сергей32
      сергей32 Сегодня, 20:13
      +3
      Плохо, что не занимаемся, обидно когда зря обвиняют. Надо, чтобы обвиняли не зря.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:58
    +2
    Понятно, что уже много лет Россию во всем обвиняют. Но по крайней мере сейчас это было бы вполне заслуженным возмездием за Северный поток -2!
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:59
    +4
    надо же как-то оправдать свои преступления (а в подрыве северных потоков там все испачканы) вот и заявляют ... и реально боятся ответка на коммуникациях от "неизвестных" сил)))
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:13
      +1
      Цитата: silberwolf88
      и реально боятся ответка на коммуникациях от "неизвестных" сил)))

      Однозначно, данные коммуникации нужно в наглую рвать, и так же в наглую все отрицать. С волками жить - по волчьи выть.
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 20:07
    +2
    Тоже предположу . Шутки кончились . За все нужно платить в этом мире. hi
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: fif21
      Тоже предположу . Шутки кончились . За все нужно платить в этом мире. hi

      Кто-то все стесняется за товар попросить деньги. winked
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:07
    +3
    После диверсий на потоках, законные цели
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:17
      +1
      Цитата: Tusv
      После диверсий на потоках, законные цели

      После диверсий... законные цели не только объекты энергосистемы.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:22
        0
        Цитата: Теренин
        После диверсий... законные цели не только объекты энергосистемы.
        Не ну нагличане давно предлагают все кобеля перерезать, аж 10 лет активно просят
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:07
    +2
    Вор кричит-"держи вора"!Как это старо,что нибудь бы новое придумали
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:18
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вор кричит-"держи вора"!Как это старо,что нибудь бы новое придумали

      А, чего ему не кричать, если окружающие ему верят winked
  8. Govorun
    Govorun Сегодня, 20:07
    +2
    Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в якобы подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море

    После того, что сделали с СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ...рот бы всем им на замке держать...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: Govorun
      Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в якобы подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море

      После того, что сделали с СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ...рот бы всем им на замке держать...

      Обычно рот на замке держат те, кто опасается за свои зубы. winked
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:07
    0
    Вообще, характерно, что сильней всего в ЕС нахлобучивает в последнее время именно травокуров... Так сказать, у них эталонная внешняя политика, что говорит о том, в каком состоянии она вообще придумывается
  10. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 20:08
    +4
    Россия исследовала работу наших ветряных парков в Северном море. (...) Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты

    На резиновой лодке бельевой верёвкой измеряют расстояния между ветряками и , мусоля химический карандаш, рисуют план на коробке от обуви, забыв, что есть космическая фоторазведка.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:21
      +1
      Цитата: дед_Костя
      Россия исследовала работу наших ветряных парков в Северном море. (...) Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты

      На резиновой лодке бельевой верёвкой измеряют расстояния между ветряками и , мусоля химический карандаш, рисуют план на коробке от обуви, забыв, что есть космическая фоторазведка.

      Для западной аудитории и не такая туфта проходит. yes
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:09
    +2
    По мнению голландцев, Россия планирует диверсии на объектах морской инфраструктуры, под угрозой интернет-кабели, газопроводы и морские ветряные электростанции.

    Это было бы справедливо! И за обвинения в сбитом самолёте и за взорванный газопровод бы отомстили. Но увы этого не может быть потому что не может быть никогда. Это не наш метод. А голландцам надо травку по слабее курить - слишком их прёт.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: Лешак
      Но увы этого не может быть потому что не может быть никогда. Это не наш метод.

      Наш, наш метод yes просто мы забыли историю. Еще Иван Васильевич Грозный имел на своей службе «регулярных пиратов».
  12. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:09
    +2
    Военная разведка Нидерландов

    А у наркоманов разве бывает разведка? wassat
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: kventinasd
      Военная разведка Нидерландов

      А у наркоманов разве бывает разведка? wassat

      Ага... как нюхнуть или ширнуттся так и пошла "разведка". lol
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: kventinasd
      Военная разведка Нидерландов

      А у наркоманов разве бывает разведка? wassat

      Конечно, yes и у нее, как правило, самые фантастические данные bully
  13. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 20:10
    +3
    Пошли попытки отмазать полосатых от потоков, 1 и 2. Будут лепить дезу и подключать ныне помалкивающую свободную прессу. Свободную от правды.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: Glagol1
      Пошли попытки отмазать полосатых от потоков, 1 и 2. Будут лепить дезу и подключать ныне помалкивающую свободную прессу. Свободную от правды.

      И для этих целей ими был предусмотрен бюджет. Сейчас пошло его освоение.
  14. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 20:11
    +1
    Чё пуканы затрещали? laughing не это мелко,неприятности прийдут откуда вы их и не ждёте
  15. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:14
    +2
    По мнению голландцев, Россия планирует диверсии на объектах морской инфраструктуры, под угрозой интернет-кабели, газопроводы и морские ветряные электростанции.

    Вполне логично. Пора восстанавливать авторитет России в мире. Сделать всё красиво, без следов. И пусть потом весь Запад воет и верещит. Надеюсь, что наши боевые пловцы продемонстрируют высококлассную боевую подготовку.
  16. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:20
    +1
    Лучше бы нидерландская разведка честно рассказала, кто в действительности сбил Боинг MH17.
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:21
    0
    Это не более, чем тест на реакцию граждан тех стран, что западнее Вислы. Лакмусовая новость.
    Что до космического всевидящего ока... К этому оку всегда требуются живые глаза на земле и мозги (пока человеческие), которые из данных, собранных разными методами и из разных источников, сделают вывод о ...
  18. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:23
    0
    Давно пора бахнуть. И погромче, чтобы обкакались.
  19. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:23
    0
    Der Militärgeheimdienst der Niederlande warf Russland vor, angeblich Sabotage an Stromnetzanlagen in der Nordsee vorzubereiten


    Das wäre mehr als gerecht und als Rache für Nordstream 2 absolut
    angemessen...!! Als erstes sollte man aber von russischer Seite das
    transatlantische Überseekabel auf mindestens 20 Kilometer sprengen,
    DAS wird auch der EU und den USA schmerzen bereiten...!!

    https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/schnellste-datenautobahn-europa-usafertig/#:~:text=Marea%2C%20kaum%20gr%C3%
    B6%C3%9Fer%20als%20ein,im%20spanischen%20Bilbao%20
    wieder%20aufzutauchen.
  20. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:25
    0
    После "потоков" не грех там пошерстить. Надоело, что напраслину на нас гонят
  21. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:26
    0
    Не устану повторять, курс на дебилизацию населения, взятый западом много лет назад, сказывается во всех областях, начиная с высших политиков.
    Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты
    Каким отсутствием фантазии надо обладать, чтобы это выдумать, у России ведь не висят десятки спутников на орбите. Но другие неумные люди, для которых это предназначено, верят.