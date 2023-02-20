Военная разведка Нидерландов обвинила Россию в якобы подготовке диверсий на объектах энергосистемы в Северном море

В последние месяцы мы видели, как российские субъекты пытались раскрыть, как работает энергетическая система в Северном море. (...) Россия исследовала работу наших ветряных парков в Северном море. (...) Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям

Россия явно готовится к совершению диверсий на объектах критически важной инфраструктуры стран Запада в Северном море. С таким утверждением выступила военная разведка Нидерландов (MIVD). Об этом сообщает Reuters.После того как американский журналист опубликовал данные о причастности США к подрыву двух российских газопроводов в Балтийском море, европейские союзники американцев буквально забегали. Одновременно в западной прессе появились публикации, опровергающие высказывания журналиста, а кое-кто уже дошел и до обвинений России. Именно из этой серии и заявление голландской разведки.Как заявляют в MIVD, Россия якобы собирала сведения о работе объектов энергетической системы в Северном море, наблюдая с кораблей за ветроэлектростанциями, пытаясь все это нанести на карту. Но корабли морской пехоты и Береговой охраны Нидерландов "выдворили" российский корабль, не дав ему собрать "секретные сведения".- заявил глава военной разведки генерал Ян Свилленс.По мнению голландцев, Россия планирует диверсии на объектах морской инфраструктуры, под угрозой интернет-кабели, газопроводы и морские ветряные электростанции. Доказательств этому разведка не представила, ограничившись предположениями.