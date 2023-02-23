«Не вильна» Буковина – вдруг она вскинется, взорвётся

Румыном можешь ты не быть
Считается, что Западная Украина почти полностью лояльна Киеву. Если по поводу Закарпатья в этом смысле еще остаётся масса вопросов, то Буковина вне подозрений. Увы, но так считают люди, не очень хорошо знающие историю и этническую специфику края.
Дело в том, что сейчас, помимо России, там могут схлестнуться интересы сразу трёх стран: Украины, Румынии и Молдовы. Большая часть Буковины вместе с Черновцами сначала входила в состав Молдавского княжества, затем в Бессарабскую губернию Российской империи.
Совсем иная ситуация с Герцаевским районом. Его в 1939 году при возврате молдавских и украинских территорий, принадлежавших Румынии, присоединили к Украине явно по ошибке, а может быть и по чьей-то жадности.
Этот регион в состав Российской империи никогда не входил. Если население бессарабской Буковины всегда было смешанным, со значительным украинским компонентом, то в Герце украинцев крайне мало даже сейчас. Основную массу населения там составляют румыны.
Что характерно, даже сейчас, когда в школах края преподается румынский язык вместо кириллического молдавского, который учат также в Приднестровье, властям не удалось унифицировать самоидентификацию румын и молдаван. К примеру, в Герцаевском, Глыбокском и частично Сторожинецком районах румыноязычное население считает себя однозначно румынами.
В восточных же районах области большинство – молдаване, которые даже румынами быть не согласны. При этом, однако, многие из местной национальной интеллигенции всё же склонны считать себя румынами. Но подобной массовой самоидентификации как не было в Австро-Венгрии и СССР, так нет и сейчас.
И так всё обстоит даже в Молдове, а уж на Украине тем более не было и не будет, как бы Киев не пыжился. Осложняется всё тем, что Украину вряд ли будет устраивать, если буковинские молдаване станут осознавать себя румынами.
Ведь это для Украины маленькая Молдова особой угрозы не представляет, сейчас-то и вовсе – почти союзник. А вот Румыния теоретически может создать проблемы для украинской территориальной целостности.
Не мешайте сало с мамалыгой
Не стоит смешивать ситуацию Буковины и Закарпатья.
Венгры и румыны сильно отличаются по менталитету. Если венгры помнят времена своего королевства, а также того, чего они добились даже в составе Австрийской империи, то румыны поспокойнее, и амбиций у них не так много.
Свержение в Румынии диктатора Чаушеску началось именно из-за тамошних венгров-секеев, а конкретно – из-за репрессий католической церкви в Трансильвании. И венгерские восстания против Советской власти в корне отличались от чешских и польских событий.
Если те только выходили на митинги с антисоветскими лозунгами, то венгры выкалывали советским офицерам глаза. Можно напомнить и о бойцах армии ГДР, которые больше всех свирепствовали в Праге, очевидно, мстя за депортацию немецкой диаспоры из Чехословакии, конкретно – о том, как они вели себя в Венгрии.
Так вот, в Будапеште восточные немцы были тихими и спокойными, явно из боязни нарваться на те неприятности, на которые нарвалась Советская армия. Поэтому в Закарпатье явно не будет той массированной экспансии, которую пытается провернуть поддерживающий Россию и Путина Будапешт.
Румыния на жёсткие меры на Буковине тем более не пойдёт, учитывая среди прочего и то, что, в отличие от Венгрии, она финансово зависит от Евросоюза. Следует не забывать, что Буковина, хоть и населена частично румынами и молдаванами, но всё же относится к Западной Украине.
При этом, за исключением Герцы, Глыбокой и Новоселицы, большинство населения Черновицкой области всё же украинцы. И настроены многие из них достаточно националистично, хотя, конечно, в Черновцах градус национализма выражен менее, чем во Львове и в Ивано-Франковске.
И где тот Киев?
Поэтому рост самосознания румыноязычного населения на Буковине нравится далеко не всем местным украинцам. Ещё во время Майдана в Новоселице, в частности, срывали вывески с названиями на румынском языке, либо расписывали их украинскими ругательствами.
Подобные конфликты стали новым явлением в крае, до последнего времени отношения украинцев, молдаван и румын были вполне мирными. Таких инцидентов не наблюдалось даже во время приднестровской войны, когда украинские националисты поддерживали непризнанную республику, считая её украинской землей.
Кстати, не было конфликтов украинцев и молдаван и в самой Молдове. При этом не стоит смешивать Измаильский регион и Буковину. И то и другое – территории бывшей Бессарабской губернии. Но в Одесской области процент молдаван меньше, чем на Буковине румын и молдаван вместе взятых.
Это не говоря о том, что украинский национализм выражен в Одесской области меньше, чем в Черновицкой. В Измаиле аннексия Бессарабии Румынией была воспринята крайне негативно, что вылилось в Татарбунарское восстание.
В Черновцах румынская оккупация была воспринята намного спокойнее. Да и до сих пор местные жители показывают гостям города румынские крышки от водосточных люков, придавая этой реликвии скорее положительное значение с оттенком гордости.
Черновцы на какое-то особое положение в составе Украины никогда не претендовали. Другое дело Измаильский регион, который в 1991 году потребовал автономии, правда, потом требования снизились только до Болградского автономного округа, населённого болгарами и гагаузами, а потом вообще исчезли.
«Свобода» иного рода
В Черновцах же большая часть горсовета состоит из представителей националистической «Свободы». И это в городе, за чертой которого практически сразу начинаются румынские и молдавские села.
Запрет на обучение в школе на языках национальных меньшинств тоже, скорее всего, сыграет свою роль: румынский язык теперь преподается факультативом, что не может не понравиться его носителям, долго добивавшимся расширения национального образования.
Территориальные претензии на Буковину были всегда негласной официальной позицией Бухареста. Но сейчас дело дошло до прецедента, попахивающего международным скандалом. В бухарестском метро разместили карту Румынии, на которой и Черновцы, и Измаил включены в её территорию.
Что касается раздачи румынских паспортов жителям Буковины, то это происходит уже давно, несмотря на протесты областной администрации. Причём раздается гражданство не этническим румынам, а всем украинским гражданам, чьи предки жили в регионе до 1939 года.
При этом для граждан Молдовы в Румынии применяется ещё более радикальная практика, гражданство предоставляется в порядке регистрации после сдачи некоторых тестов на знание языка, культуры и истории земель по другому берегу Прута.
А ведь была тут ещё и лазейка для иностранцев, желающих проникнуть в Евросоюз. Это когда в Молдове некоторое время была принята программа предоставления гражданства за инвестиции. Тяжёлая экономическая ситуация на Украине неминуемо приведёт к ещё большему количеству желающих получить румынский паспорт.
Патриоты Черемоша и Прута
Это не говорит о массовом исходе буковинцев в страны Евросоюза: уж слишком патриотично они относятся к своему «краю Черемоша и Прута». Но ездить на заработки точно они будут не в Киев и Львов. Если прибавить раздачу венгерских паспортов на Закарпатье, то заробитчан станет еще больше.
Только сейчас военная прокуратура Украины стала проверять количество её жителей, имеющих двойное гражданство. Данные по гражданам Румынии (да и остальных стран) не рассекречиваются, но, судя по реакции представителей прокуратуры, их они привели в шок.
Память о попытке захвата Румынией стратегически важного острова Змеиный жива у украинских военных до сих пор. И сейчас из-за своей беспечности украинские власти могут оказаться между двух огней: с одной стороны Россия, которая вряд ли собирается возвращать территории, оказавшиеся под её контролем, с другой – Румыния и Венгрия.
О них разговор иного рода – две страны, не согласуясь друг с другом, ведут внешнюю политику относительно Украины не силой оружия, а «тихой сапой». Напомним, позиция Румынии, в отличие от Венгрии – однозначно антироссийская.
Однако это вовсе не значит, что она будет считаться с интересами ослабленной военными действиями Украины. Несмотря на то, что румынские наемники и добровольцы воевали в свое время в Приднестровье, следует отметить два факта.
Во-первых, Румыния никогда не продвигала свои интересы военным способом (даже конфликт вокруг острова Змеиный полноценными военными действиями не закончился). Иначе она давно бы смогла аннексировать Молдову при помощи местных унионистов.
Во-вторых, в Приднестровье румыны воевали не только против непризнанной республики и России, но и против украинских добровольцев, в частности из УНА-УНСО.
Поэтому со стороны Украины было бы ошибочно обольщаться из-за критики действий России с румынской стороны.