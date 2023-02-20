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Новая АПЛ ВМС Великобритании HMS Anson покинула верфь и впервые вышла в открытое море

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Новая АПЛ ВМС Великобритании HMS Anson покинула верфь и впервые вышла в открытое море

5-я атомная подводная лодка (АПЛ) класса Astute ВМС Великобритании покинула верфь и впервые вышла в открытое море. Субмарина вышла из порта Барроу-ин-Фернесс, направившись в сторону военно-морской базы Клайд.


Мы очень гордимся тем, что нам удалось сопроводить эту подлодку после того как она покинула нашу производственную площадку с целью обеспечения национальной безопасности Соединённого Королевства. Для нашей компании это действительно мероприятие национального масштаба

– отметил управляющий директор компании-подрядчика BAE Systems Стивен Тиммс.

Стоит отметить, что HMS Anson Королевского флота оснащена 38 тяжёлыми торпедами, а также дальнобойными ракетами для поражения наземных целей «Tomahawk», с максимальной дальностью поражения целей до 1,5 тыс км. Работает она на ядерной силовой установке, разработанной английской компанией Rolls-Royce Motor Cars, которая (установка) может эксплуатироваться в течение 25 лет без необходимости в дозаправке топлива.

Атомная подлодка HMS Anson будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности Соединённого Королевства, обладая конкурентным превосходством на десятки лет вперёд. Благодаря нашим субмаринам класса Astute, страна не только обеспечит рабочими местами десятки тысяч специалистов, но и послужит примером успешного развития нашей судостроительной промышленности

– сказал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Напомним, что по прибытии на военно-морскую базу Клайд Королевского флота Великобритании она приступит к проведению морских ходовых испытаний, после чего войдёт в состав постоянного соединения британского королевского военно-морского флота.
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4 комментария
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 21:06
    +2
    чтоб она потонула в ближайшее время
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:23
      0
      "чтоб она потонула"- зачем так грубо? Семь футов под килем! Это вполне пристойное пожелание подводным лодкам, чтобы два метра от грунта и не больше.
    2. Borik
      Borik Сегодня, 21:33
      0
      Оснащена тяжёлыми торпедами

      Вот пишут всякую ерунду. "Тяжелая торпеда" это 1800кг тяжелая, вот наша старая 65-73 в 5000кг вот она тяжелая Или взять нашу современную и то на более чем 300 килограмм тяжелее англичанки.
      А подлодке лимонников пожелаем погрузится на пару километров под воду.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:18
    0
    покинула нашу производственную площадку с целью обеспечения национальной безопасности Соединённого Королевства

    берега Аукуса в Тихом океане охранять, грозить оттуда китайцам