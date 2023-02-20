Новая АПЛ ВМС Великобритании HMS Anson покинула верфь и впервые вышла в открытое море

Мы очень гордимся тем, что нам удалось сопроводить эту подлодку после того как она покинула нашу производственную площадку с целью обеспечения национальной безопасности Соединённого Королевства. Для нашей компании это действительно мероприятие национального масштаба

Атомная подлодка HMS Anson будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности Соединённого Королевства, обладая конкурентным превосходством на десятки лет вперёд. Благодаря нашим субмаринам класса Astute, страна не только обеспечит рабочими местами десятки тысяч специалистов, но и послужит примером успешного развития нашей судостроительной промышленности