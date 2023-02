Бюджетное управление Конгресса США о готовности истребителей F-35

F-35A для ВВС США

«Доступность и использование»



F-35B авиации КМП

Налет и готовность



Готовность самолетов разных модификаций (вверху) и среднегодовой налет (внизу)

Готовность ко всем задачам

Процессы старения



Зависимость готовности (вверху) и среднемесячного налета (внизу) от продолжительности службы

На фоне предшественников



Сравнение готовности и налета F-35A и других самолетов ВВС США



F-35C морской авиации

Объективные трудности

Вооруженные силы США продолжают получать новые истребители F-35 Lightning II трех модификаций, но освоение и эксплуатация такой техники сталкивается с серьезными проблемами. Несколько дней назад Бюджетное управление Конгресса выпустило новый доклад, описывающий текущее состояние имеющегося парка таких самолетов. Как оказалось, его боеготовность и другие показатели не соответствуют требуемому уровню и даже дополнительно сокращаются.Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office – CBO) подготовило новый доклад в первых числах февраля. Документ получил название «Availability and Use of F-35 Fighter Aircraft: An Update» («Доступность и использование истребителей F-35 – дополнительная информация»). Несмотря на известную чувствительность темы, доклад подлежит открытой публикации.CBO напоминает, что предыдущий доклад о состоянии парка F-35 вышел в апреле прошлого года. В нем рассматривались все основные показатели 2021 финансового года (с октября 2020 г. по сентябрь 2021-го включительно). Теперь Управление собрало данные за прошлый финансовый год и представило обновленную статистику. Изучению подверглись парки авиационной техники военно-воздушных и военно-морских сил, а также корпуса морской пехоты.Общие выводы доклада достаточно просты. Состояние парка постепенно изменяется, но наблюдается разнонаправленная динамика. Одни показатели растут, тогда как другие сокращаются. Так, по сравнению с 2021 ф.г. вырос средний годовой налет в пересчете на один самолет. Увеличивается возраст техники, но связанные с ним выводы делать пока рано.Наилучшую боеготовность в прошлом году показала палубная версия истребителя F-35C. При этом в сравнении с 2021 ф.г. ее «доступность» улучшилась, а у самолетов морской пехоты F-35B этот показатель упал. С точки зрения полной готовности к выполнению любых миссий наилучшие результаты в 2022 ф.г. показали истребители из состава ВВС – F-35A.В Управлении определили общую боеготовность парка. Следует отметить, что в таких подсчетах боеготовым считается самолет, способный выполнять хотя бы один тип миссий из всего предполагаемого диапазона задач. Как следствие, этот показатель лишь ограниченно отражает реальный потенциал и возможности авиации.Наилучшую боеготовность по таким расчетам показала авиация ВМС. Для F-35C этот параметр находится на уровне 58%. Это на 5% выше, чем годом ранее. Готовность истребителей ВВС и КМП находится на уровне 54%, причем за год она сократилась. Так, в КМП показатель упал на 7%, а в ВВС – на все 11%.Согласно подсчетам Бюджетного управления, в прошлом финансовом году самый высокий средний налет на машину показали флотские F-35C – более 250 ч. Отмечается, что палубные истребители вышли на первое место по этому показателю еще в 2019 г., и с тех пор только улучшают свои показатели.Истребители F-35A и F-35B в недавнем прошлом демонстрировали разные показатели и динамику. Однако в 2021-22 ф.г. они вышли практически на один уровень – средний самолет летал не более 175 ч. в год.Отдельно CBO рассчитала полную боеготовность самолетов, т.е. их способность выполнять полный спектр предполагаемых боевых задач – вести воздушный бой, атаковать наземные цели и т.д. Управление отмечает, что такой показатель более точно отражает реальные возможности боевой авиации и позволяет делать более объективные выводы финансового и иного характера.К любым миссиям в 2020 ф.г. было готово более 40% истребителей F-35A. С 2016 г. ВВС обходят другие рода войск по этому показателю и пока не собираются уступать. За последние годы готовность их самолетов сократилась на несколько процентов, но отрыв остается большим.На втором месте оказались F-35С, и чуть хуже себя показали F-35B. К любой работе готово порядка 20% таких самолетов. Любопытно, что ранее более высокую готовность показывала авиация КМП, но в этом году она отстала от морской авиации.Поставки самолетов F-35 всех версий вооруженным силам США стартовали в начале прошлого десятилетия. В 2015 г. истребитель F-35A официально поступил на вооружение ВВС. Две другие модификации поступили в полноценную эксплуатацию в 2016 и 2019 гг.По данным CBO, на октябрь 2022 г. в трех родах войск имелось 532 самолета F-35. Их них 87 поступили в эксплуатацию в течение прошлого финансового года. Больше половины от всего парка имеют возраст не более четырех лет. Десятилетие на службе пока смогли отметить всего 44 борта.При помощи специальных формул Управление определило зависимость боеготовности и налета от возраста техники. Отмечается, что из-за относительной новизны рассматриваемого парка пришлось незначительно изменить методику расчета. Тем не менее, на итоги это не повлияло.Интересно выглядит график боеготовности. Все три модификации истребителя начинают с показателей в пределах 65-75 проц. По мере службы, готовность сокращается практически одинаково и уходит на уровень 45-50 проц., хотя линии на графике имеют разную кривизну. Кроме того, к концу пятого года эксплуатации готовность палубных самолетов начинает медленно расти.Боеготовые самолеты F-35A на второй-третий год службы начинают использоваться интенсивнее, но затем налет постепенно падает. Впрочем, во всех случаях он остается на уровне 20 ч в месяц. Налет F-35B изначально не дотягивает до 20 ч в мес., а затем в течение шести лет падает почти вдвое. У флотских F-35C наблюдается иная тенденция. Они стартуют с показателя не менее 25 ч в мес., на второй-четвертый год налет снижается до 20 ч и после незначительно растет.Бюджетное управление также сравнило возраст и готовность современных F-35A с соответствующими показателями двух других истребителей ВВС – F-22A и F-15E. Строевая служба F-22A продолжается уже 13 лет, а F-15E скоро отметит тридцатилетие в войсках. Оба самолета хорошо освоены и в целом показывают неплохую готовность. F-35A на их фоне пока выглядит не лучшим образом.Старый F-15E на протяжении всего срока службы имеет средний налет не менее 25-27 ч в месяц. Два истребителя следующего поколения стабильно не поднимаются выше 15-20 проц.У нового F-35A «доступность» за пять лет упала с 75% до 45%. F-22A тоже демонстрирует снижение показателей, и нынешнее парка таких самолетов незначительно лучше. Однако на такое снижение ушло 13 лет. Более старый F-15E начинал с готовности почти 90% и за три десятилетия плавно вышел на 60%.Истребитель F-35B сравнили с более старым AV-8B, тоже состоящим на вооружении КМП. Среднемесячный налет обеих машин в первые годы службы не превышает 18-20 ч. Однако налет нового F-35B за пять лет опускается до 8-10 ч, а показатели AV-8B остаются примерно на том же уровне. Готовность меняется иначе. Оба самолета начинают на уровне 60% и опускаются до 40-45 проц. При этом F-35B проделал такой «путь» за пять лет, а AV-8B – за 20.В палубной авиации, несмотря на все обновления, основная летная работа ложится на более старые истребители F/A-18E/F. За 10 лет службы они летали в среднем до 25-30 ч в мес. Примерно такие же показатели имеет самолет РЭБ EA-18G, работающий уже семь лет. Налет современного F-35C тоже начинался на уровне 25-27 ч в мес., но уже на второй-третий год службы упал до 18-20 ч и до сих пор не вернулся к прежним значениям.Истребители F/E-18E/F сначала показывали «доступность» более 60%, а за следующие 10 лет этот параметр упал до 40-42 проц. В случае с F-15C требованиям готовности соответствовало ок. 70% самолетов, но за несколько лет службы этот показатель ушел на уровень 45%.Таким образом, одна из самых дорогих программ Пентагона до сих пор сталкивается с различными трудностями и не дает все желаемые результаты. Несмотря на все вложения и потраченное время, сотни построенных F-35A/B/C не оправдывают надежд и показывают недостаточную готовность. Кроме того, в ряде случаев имеется тенденция к будущему ухудшению ситуации.В докладе Бюджетного управления Конгресса приводятся только числа, графики и тенденции. Причины сложившейся ситуации остались за рамками доклада. Впрочем, они и так давно известны. Уже на стадии разработки проекты серии F-35 столкнулись с существенными затруднениями.Главной проблемой проектов F-35A/B/C считается их чрезмерная сложность. От перспективного самолета, несмотря на изначальный курс на упрощение, требовали слишком многое. Кроме того, вместо одного истребителя планировалось сделать три унифицированных. В результате проект оказался слишком сложным и дорогим.Основную массу технических и эксплуатационных проблем уже удалось решить, но часть ограничений сохраняется. Как следствие, эксплуатационные и оперативные показатели парка F-35 оказываются на недостаточном уровне. При этом стоимость техники и эксплуатации остаются высокими, а предпосылки к сокращению расходов отсутствуют.Как будет развиваться ситуация в будущем, неизвестно. Но Пентагон продолжает закупку новых самолетов F-35A/B/C для трех родов войск. Объективные проблемы и ограничения разного рода не останавливают его, и перспективы такого перевооружения в целом понятны. ВВС, ВМС и КМП в средней перспективе должны будут получить все желаемые самолеты. Но какими будут показатели их боеготовности и реальные возможности – большой вопрос.