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Взрывы прогремели в Славянске, нанесены удары по объектам противника в Иванополье близ Константиновки и Торецке

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Взрывы прогремели в Славянске, нанесены удары по объектам противника в Иванополье близ Константиновки и Торецке

С подконтрольных киевскому режиму территорий приходят сообщения о том, что российские войска нанесли удары по целому ряду объектов, расстояние от которых до динамичной линии фронта в последние несколько недель значительно сократилось.


Так, сообщается о взрыве в оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики. Напомним, что украинские войска после потери контроля над Парасковиевкой севернее Бахмута (Артёмовска) потеряли возможность и беспрепятственного сообщения этого города со Славянском. Также известно о продвижении штурмовых групп «Вагнера» вдоль этой дороги с её пересечением на нескольких участков ближе к Бахмуту.

Впервые за долгое время появляются сообщения об ударе по объектам противника в селе Иванополье. Это ближайший южный пригород Константиновки, откуда несколько подразделений ВСУ на минувших выходных пытались контратаковать и отбросить ЧВК «Вагнер» от дороги на Бахмут. Первоначально украинским формированиям удалось продвинуться западнее Красного, однако ответными ударами они вновь были отброшены с одновременным продвижением уже российских сил.



Удары нанесены и по объектам ВСУ в Торецке, который территориально относится к Бахмутскому району и располагается всего в нескольких километрах юго-восточнее упомянутого выше Иванополья.

Тем временем ведётся боевая работа по штурму села Берховка с северного и северо-восточного направления. Отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии Минобороны России ведут штурмовые действия в этом селе, находящемся северо-западнее Артёмовска (Бахмута).
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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7 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:24
    +1
    однако ответными ударами они вновь были отброшены с одновременным продвижением уже российских сил

    отряды Вагнера не перестают нас радовать
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:38
      +1
      А вот навозец оказался плохого качества.Боевики запрещенной в России радикальной националистической группировки «Азов» сбежали с позиций в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 20 февраля написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
      По его словам, «оборона города посыпалась», после того как националисты оставили позиции на левом фланге. Только после этого, по данным источника политика, изменилась риторика президента страны Владимира Зеленского, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены защищать город «любой ценой».

      «У военных давний конфликт с «Азовом», который они считают войсками «ТикТока», и после очередного предательства под Бахмутом он только усилится», — подчеркнул Кива.

      https://iz.ru/1472953/2023-02-20/ilia-kiva-soobshchil-o-begstve-azova-iz-artemovska
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:36
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        А вот навозец оказался плохого качества.

        А вот кто "навозцу" подложил на рельсы Варшава-Киев, тоже интересно.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 21:43
      -5
      Цитата: ivan1979nkl
      не перестают нас радовать

      Однако агентура СБУ смогла посадить артиллерию Вагнера на голодный паек в ходе украинского контрудара на Красное.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 22:06
        -1
        Там мост и так взорван, теперь можно накрыть ту дорогу после того как Ягодное возьмут и Бехровку не обязательно идти через Красное теперь можно по полям перерезать
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:49
      -2
      Цитата: ivan1979nkl
      отряды Вагнера не перестают нас радовать

      Это при снарядно-патронном голоде, о котором активно говорят в СМИ в последние четверо суток. Ну дайте Вагнеру патронов или по просьбе Музыкантов вгоняйте бандеру по самаый Ад в ту же секунду. Одно дело делаем
  2. topol717
    topol717 Сегодня, 21:46
    -4
    Глупый вопрос конечно, но кто мешал раньше туда стрелять? или прям эти 4-5 км погоду сделали?