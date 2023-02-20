Взрывы прогремели в Славянске, нанесены удары по объектам противника в Иванополье близ Константиновки и Торецке

С подконтрольных киевскому режиму территорий приходят сообщения о том, что российские войска нанесли удары по целому ряду объектов, расстояние от которых до динамичной линии фронта в последние несколько недель значительно сократилось.Так, сообщается о взрыве в оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики. Напомним, что украинские войска после потери контроля над Парасковиевкой севернее Бахмута (Артёмовска) потеряли возможность и беспрепятственного сообщения этого города со Славянском. Также известно о продвижении штурмовых групп «Вагнера» вдоль этой дороги с её пересечением на нескольких участков ближе к Бахмуту.Впервые за долгое время появляются сообщения об ударе по объектам противника в селе Иванополье. Это ближайший южный пригород Константиновки, откуда несколько подразделений ВСУ на минувших выходных пытались контратаковать и отбросить ЧВК «Вагнер» от дороги на Бахмут. Первоначально украинским формированиям удалось продвинуться западнее Красного, однако ответными ударами они вновь были отброшены с одновременным продвижением уже российских сил.Удары нанесены и по объектам ВСУ в Торецке, который территориально относится к Бахмутскому району и располагается всего в нескольких километрах юго-восточнее упомянутого выше Иванополья.Тем временем ведётся боевая работа по штурму села Берховка с северного и северо-восточного направления. Отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии Минобороны России ведут штурмовые действия в этом селе, находящемся северо-западнее Артёмовска (Бахмута).