Танк против пехоты: с этим надо что-то делать

Фото: Минобороны РФ
Вопрос Виктора Мураховского
Полковник запаса Виктор Иванович Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, в своем telegram-блоге поднял очень злободневный вопрос об уязвимости современных танков перед пехотой. В свете российской спецоперации на Украине эта проблема требует отдельного рассмотрения.
Вопрос ситуационной осведомленности экипажей бронетанковой техники в очередной раз обострился, когда появилось множество видеосвидетельств прохождения танков буквально под носом вражеской пехоты. На одном из них ни механик-водитель, ни командир танка оказались не в состоянии увидеть скрывшихся буквально у обочины солдат ВСУ. В итоге танк медленно проехал мимо норы националистов и получил в заднюю часть башни РПГ.
Российский танк не заметил норы с националистами (обведены черным). Через несколько секунд боевик ударит из гранатомета в корму танка. К счастью, безрезультатно. Источник: telegram
Благо боеприпас лишь чиркнул по броне, не причинив никакого ущерба танку. А ведь мог попасть в МТО и обездвижить бронемашину. Исход события разрешился ничьей. При этом весь видеоряд сопровождался эмоциональными комментариями наших бойцов, которые, наблюдая за ситуации с квадрокоптера, по рации так не смогли довести до танкового экипажа расположение противника. Инцидент, наверняка далеко не единственный, вскрыл давнюю проблему танкостроения – экипаж боевой машины мало что видит вокруг себя.
Все дело в изначальной концепции применения танков. Упоминаемый выше Виктор Мураховский в своем telegram-канале достаточно однозначно комментирует ситуацию:
"Современный танк плохо умеет убивать вражескую пехоту. По двум причинам. Первая причина в том, что средства разведки и наблюдения танка мало приспособлены к обнаружению пехоты. Пехотинец прекрасно умеет использовать для укрытия микрорельеф местности, растительность, инфраструктуру и любой объект на поле боя, вплоть до подбитой техники и трупов. Обнаружить пехотинца из танка, пользуясь только приборами наблюдения и прицеливания, очень трудно, особенно в движении".Казалось бы, поддержку атакующим танкам должны оказывать БМП сопровождения. Относительно эффективности малокалиберной артиллерии (например, 30-мм автоматической пушки 2А42) полковник запаса также высказался:
"Кроме того, в целом стрелковое оружие и малокалиберные пушки не уничтожают, а лишь подавляют пехоту. В современных войнах 80% пехоты убивается осколками снарядов и мин, и только 20% — всем прочим, включая стрелковые боеприпасы"
Нередко на на передний край к окопам ВСУ танк вынужден выходить один. Стоит оговориться, подобная тактика связана либо с безысходностью командования, либо элементарной профнепригодностью. Альтернативным вариантом стала работа вне зоны досягаемости противотанковой техники, поддерживая пехоту на удалении в несколько сот метров, а то и километра-двух. В любом другом случае потери наступающих танков будут чрезмерными и совершенно несопоставимыми с задачами операции. Роли на поле боя поменялись – если раньше говорили, что танк должен атаковать при поддержке пехоты, то теперь вперед идут пешие воины, а за ними при необходимости движется танк.
Второй вопрос – в случае обнаружения гранатометчика под самым боком, чем командир танка будет его уничтожать?
Если повезет, можно использовать курсовой пулемет или даже главный калибр. Можно воспользоваться сирийским опытом, подъехать к зданию с засевшей пехотой и просто выстрелить в окно – тяжелые контузии обитателям обеспечены. В описываемых выше условиях, когда российский танк проскользнул мимо норы националистов, достаточно было просто выстрелить из пушки над ними, чтобы большая часть укрывшихся никогда не встала. Но это если очень повезет.
Во всех остальных случаях командиру приходится поливать окрестности из пулемета на башне, который иногда еще называют зенитным. Только вот в подавляющем большинстве российских танков командир вынужден оперировать крупнокалиберным пулеметом снаружи бронемашины. Ни Т-80БВ, ни Т-72 серии «Б» не оснащены дистанционно управляемой пулеметной установкой. Не оснащаются и сейчас, спустя год с начала спецоперации. Исключение Т-90М «Прорыв», на башне которого красуется УДП Т05БВ-1 с пулеметом ПКМ. Хорошее изделие, только вот калибр пришлось понизить с изначальных 12,7-мм до 7,62-мм, что сказалось как на дальнобойности, так и на убойной силе.
Напомним, бойцы ВСУ в большинстве своем неплохо оснащены средствами индивидуальной защиты, способной при определенных условиях смягчить убойное действие даже пулеметной пули. Калибр 12,7-мм напрочь нивелирует все преимущества защищенной пехоты, но для его работы своей жизнью должен жертвовать командир танка. Получается замкнутый круг.
УДП Т05БВ-1 – скорее исключение, чем правило на российских танках. Источник: vk.com
Как справедливо замечает Виктор Мураховский, большую часть пехоты противника уничтожает артиллерия или в лучшем случае авиация. Дословно:
«Благодаря тому, что время реакции и артиллерии, и авиации не мгновенное, а точность стрельбы и бомбометания сравнительно невысоки, пехота успешно выживает на поле боя».
И танк, способный оперативно реагировать, с оставшейся живой силой ВСУ просто не справляется. Особенно остро это проявляется в сплошь урбанизированных ландшафтах Донецкой и Луганской областей. Пехота под прикрытием развалин городов активно маневрирует и заходит в непросматриваемые для танкового экипажа зоны.
Пути решения проблемы
Вопрос слабой осведомленности экипажа о происходящем вокруг окончательно и бесповоротно решить не удастся никогда, но попытаться можно. Решения могут быть дорогими и не очень.
Среди дорогих, безусловно, увеличение экипажа на одного члена. Не случайно БМПТ «Терминатор» вмещает сразу пятерых танкистов, двое из которых заняты исключительно уничтожением близко расположенной пехоты. Речь об операторах курсовых гранатометов АГ-17Д.
Компоновка и размещение экипажа БМПТ «Терминатор». Источник: ursa-tm.ru
Но и здесь не обошлось без парадоксов.
Два мощных противопехотных средства серьезно ограничены по горизонтальным углам обстрела и фактически прикрывают только фронтальную проекцию бронемашины. За все остальные угрозы отдуваться приходится либо спаренной автоматической пушке, либо, в крайнем случае, противотанковым ракетам.
По аналогии с БМПТ четвертый член экипажа, оснащенный соответствующими средствами наблюдения, может серьезно усилить противопехотные возможности танка. Особенно если танкиста снарядить всеракурсным гранатометом и на западный манер – малогабаритным разведывательным коптером. Но это все, конечно, походит на фантастику – переделывать корпуса танков никто ради такой «малозначительной» проблемы не будет.
Существует еще один выход из ситуации - оснастить строевые танки комплексами тип "прозрачная броня". Например, израильский шлем IronVision фирмы Elbit System позволяет смотреть сквозь корпус и башню танка. На рекламных роликах изделие выглядит эффектно, но совершенно непонятно каким образом пользоваться техникой в боевых условиях. Война - не компьютерная игра, где, в случае чего, можно сохраниться.
Вторым выходом является обновление штатного расписания танкового подразделения. Танк не должен выходить в бой без поддержки аэроразведки в реальном времени. На каждый танковый экипаж – один оператор дрона. Будет ли он передавать картинку на монитор командира или по рации информировать о происходящем вокруг, уже дело техники. Неплохо, если квадрокоптер сопровождения будет способен пару ВОГов сбросить на головы противотанкистов противника. Что-то подобное уже практикуется в спецоперации, но насколько это распространено и, главное – анализируется военными, вопрос открытий.
Одним из главных открытий украинской кампании стала эффективность связи «артиллерия – дрон», превращающая древние Д-30 в высокоточные орудия. Танку корректировка с воздуха не столь важна (все-таки большую часть времени орудие работает прямой наводкой), но вот информационное обеспечение с воздуха подслеповатому танку критично. Впрочем, это далеко не только проблема танков – о штатном комплектовании коптерами чуть ли не взводов заговорили с самого начала спецоперации.
Теперь вернемся к вопросу поражения обнаруженной пехоты.
Как уже говорили выше, уничтожать танкоопасные цели фактически нечем. А у израильтян есть. У каждой «Меркавы» предусмотрен 60-мм миномет, располагающийся в зависимости от модификации либо на броне, либо внутри башни. Дальнобойность орудия от 150 до 3 000 метров. Убивать пехоту в бронежилетах и касках таким оружие непросто, но подавить желание стрелять по танку вполне можно.
Для справки: на вооружении Российской армии присутствует аналогичный 60-мм миномёт «Галл». С небольшими переделками его можно использовать из танка для борьбы с пехотой.
Израильский танковый миномет. Источник: oleggranovsky.livejournal.com
Непросто и с танковым боекомплектом. В отличие от натовских танков, у нас нет специализированного снаряда для эффективной стрельбы в упор по живой силе.
Abrams может похвастаться картечным выстрелом М1028 или Canister Shot. Более тысячи 9,5-мм шариков эффективно выкашивают поляну перед танком. Как уверяют источники в США, «один такой снаряд обеспечивает гарантированное поражение до 50 % атакующего пехотного подразделения противника численностью до роты на дистанции до 500 метров». Неплохо работает боеприпас против легких фортификационных сооружений, колючей проволоки и зарослей.
У израильтян в танковом боекомплекте присутствует M329 Apam, выстреливающий на траектории шесть последовательных шрапнельных зарядов. По задумке, стрельбу таким снарядом лучше вести вдоль улицы, гарантированно поражающим гранатометчиков на большом удалении.
Большую опасность для пехоты представляет собой немецкий DM11, способный подрываться над окопами противника в воздухе, либо при контакте с целью.
Эффективное противопехотное средство – осколочно-пучковый танковый «Тельник». Есть ли он у наших танкистов в спецоперации?
Отечественные танки в этой сфере также не отстают и оснащаются комплексами дистанционного подрыва боеприпаса «Айнет» еще советской разработки и более современными "Тельниками". Программируемый взрыватель позволяет настроить снаряд на подрыв над целью, а также с задержкой после преодоления преграды. Например, за кирпичной стеной. Снаряды комплекса "Тельник" относятся к типу осколочно-пучковых и пока предназначены только для Т-90М. Пучок – это поток мельчайших поражающих элементов, который снаряд выбрасывает в воздухе в заданной точке траектории. В этом у боеприпаса есть сходство с немецким DM11.
Интересно, что превратить в программируемый снаряд можно и обычный осколочно-фугасный ЗОФ26 – для этого достаточно заменить штатный взрыватель на электронный 3ВМ-12.
Информации об использовании танковых комплексов дистанционного подрыва "Айнет" и "Тельник" против националистов на Украине на данный момент отсутствует.