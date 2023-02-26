Военное обозрение
Войти Регистрация

Танк против пехоты: с этим надо что-то делать

15
Танк против пехоты: с этим надо что-то делать
Фото: Минобороны РФ



Вопрос Виктора Мураховского


Полковник запаса Виктор Иванович Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, в своем telegram-блоге поднял очень злободневный вопрос об уязвимости современных танков перед пехотой. В свете российской спецоперации на Украине эта проблема требует отдельного рассмотрения.

Вопрос ситуационной осведомленности экипажей бронетанковой техники в очередной раз обострился, когда появилось множество видеосвидетельств прохождения танков буквально под носом вражеской пехоты. На одном из них ни механик-водитель, ни командир танка оказались не в состоянии увидеть скрывшихся буквально у обочины солдат ВСУ. В итоге танк медленно проехал мимо норы националистов и получил в заднюю часть башни РПГ.


Российский танк не заметил норы с националистами (обведены черным). Через несколько секунд боевик ударит из гранатомета в корму танка. К счастью, безрезультатно. Источник: telegram

Благо боеприпас лишь чиркнул по броне, не причинив никакого ущерба танку. А ведь мог попасть в МТО и обездвижить бронемашину. Исход события разрешился ничьей. При этом весь видеоряд сопровождался эмоциональными комментариями наших бойцов, которые, наблюдая за ситуации с квадрокоптера, по рации так не смогли довести до танкового экипажа расположение противника. Инцидент, наверняка далеко не единственный, вскрыл давнюю проблему танкостроения – экипаж боевой машины мало что видит вокруг себя.

Все дело в изначальной концепции применения танков. Упоминаемый выше Виктор Мураховский в своем telegram-канале достаточно однозначно комментирует ситуацию:
"Современный танк плохо умеет убивать вражескую пехоту. По двум причинам. Первая причина в том, что средства разведки и наблюдения танка мало приспособлены к обнаружению пехоты. Пехотинец прекрасно умеет использовать для укрытия микрорельеф местности, растительность, инфраструктуру и любой объект на поле боя, вплоть до подбитой техники и трупов. Обнаружить пехотинца из танка, пользуясь только приборами наблюдения и прицеливания, очень трудно, особенно в движении".
Казалось бы, поддержку атакующим танкам должны оказывать БМП сопровождения. Относительно эффективности малокалиберной артиллерии (например, 30-мм автоматической пушки 2А42) полковник запаса также высказался:
"Кроме того, в целом стрелковое оружие и малокалиберные пушки не уничтожают, а лишь подавляют пехоту. В современных войнах 80% пехоты убивается осколками снарядов и мин, и только 20% — всем прочим, включая стрелковые боеприпасы"


Нередко на на передний край к окопам ВСУ танк вынужден выходить один. Стоит оговориться, подобная тактика связана либо с безысходностью командования, либо элементарной профнепригодностью. Альтернативным вариантом стала работа вне зоны досягаемости противотанковой техники, поддерживая пехоту на удалении в несколько сот метров, а то и километра-двух. В любом другом случае потери наступающих танков будут чрезмерными и совершенно несопоставимыми с задачами операции. Роли на поле боя поменялись – если раньше говорили, что танк должен атаковать при поддержке пехоты, то теперь вперед идут пешие воины, а за ними при необходимости движется танк.

Второй вопрос – в случае обнаружения гранатометчика под самым боком, чем командир танка будет его уничтожать?

Если повезет, можно использовать курсовой пулемет или даже главный калибр. Можно воспользоваться сирийским опытом, подъехать к зданию с засевшей пехотой и просто выстрелить в окно – тяжелые контузии обитателям обеспечены. В описываемых выше условиях, когда российский танк проскользнул мимо норы националистов, достаточно было просто выстрелить из пушки над ними, чтобы большая часть укрывшихся никогда не встала. Но это если очень повезет.

Во всех остальных случаях командиру приходится поливать окрестности из пулемета на башне, который иногда еще называют зенитным. Только вот в подавляющем большинстве российских танков командир вынужден оперировать крупнокалиберным пулеметом снаружи бронемашины. Ни Т-80БВ, ни Т-72 серии «Б» не оснащены дистанционно управляемой пулеметной установкой. Не оснащаются и сейчас, спустя год с начала спецоперации. Исключение Т-90М «Прорыв», на башне которого красуется УДП Т05БВ-1 с пулеметом ПКМ. Хорошее изделие, только вот калибр пришлось понизить с изначальных 12,7-мм до 7,62-мм, что сказалось как на дальнобойности, так и на убойной силе.

Напомним, бойцы ВСУ в большинстве своем неплохо оснащены средствами индивидуальной защиты, способной при определенных условиях смягчить убойное действие даже пулеметной пули. Калибр 12,7-мм напрочь нивелирует все преимущества защищенной пехоты, но для его работы своей жизнью должен жертвовать командир танка. Получается замкнутый круг.


УДП Т05БВ-1 – скорее исключение, чем правило на российских танках. Источник: vk.com

Как справедливо замечает Виктор Мураховский, большую часть пехоты противника уничтожает артиллерия или в лучшем случае авиация. Дословно:

«Благодаря тому, что время реакции и артиллерии, и авиации не мгновенное, а точность стрельбы и бомбометания сравнительно невысоки, пехота успешно выживает на поле боя».

И танк, способный оперативно реагировать, с оставшейся живой силой ВСУ просто не справляется. Особенно остро это проявляется в сплошь урбанизированных ландшафтах Донецкой и Луганской областей. Пехота под прикрытием развалин городов активно маневрирует и заходит в непросматриваемые для танкового экипажа зоны.

Пути решения проблемы


Вопрос слабой осведомленности экипажа о происходящем вокруг окончательно и бесповоротно решить не удастся никогда, но попытаться можно. Решения могут быть дорогими и не очень.

Среди дорогих, безусловно, увеличение экипажа на одного члена. Не случайно БМПТ «Терминатор» вмещает сразу пятерых танкистов, двое из которых заняты исключительно уничтожением близко расположенной пехоты. Речь об операторах курсовых гранатометов АГ-17Д.


Компоновка и размещение экипажа БМПТ «Терминатор». Источник: ursa-tm.ru

Но и здесь не обошлось без парадоксов.

Два мощных противопехотных средства серьезно ограничены по горизонтальным углам обстрела и фактически прикрывают только фронтальную проекцию бронемашины. За все остальные угрозы отдуваться приходится либо спаренной автоматической пушке, либо, в крайнем случае, противотанковым ракетам.

По аналогии с БМПТ четвертый член экипажа, оснащенный соответствующими средствами наблюдения, может серьезно усилить противопехотные возможности танка. Особенно если танкиста снарядить всеракурсным гранатометом и на западный манер – малогабаритным разведывательным коптером. Но это все, конечно, походит на фантастику – переделывать корпуса танков никто ради такой «малозначительной» проблемы не будет.

Существует еще один выход из ситуации - оснастить строевые танки комплексами тип "прозрачная броня". Например, израильский шлем IronVision фирмы Elbit System позволяет смотреть сквозь корпус и башню танка. На рекламных роликах изделие выглядит эффектно, но совершенно непонятно каким образом пользоваться техникой в боевых условиях. Война - не компьютерная игра, где, в случае чего, можно сохраниться.

Вторым выходом является обновление штатного расписания танкового подразделения. Танк не должен выходить в бой без поддержки аэроразведки в реальном времени. На каждый танковый экипаж – один оператор дрона. Будет ли он передавать картинку на монитор командира или по рации информировать о происходящем вокруг, уже дело техники. Неплохо, если квадрокоптер сопровождения будет способен пару ВОГов сбросить на головы противотанкистов противника. Что-то подобное уже практикуется в спецоперации, но насколько это распространено и, главное – анализируется военными, вопрос открытий.

Одним из главных открытий украинской кампании стала эффективность связи «артиллерия – дрон», превращающая древние Д-30 в высокоточные орудия. Танку корректировка с воздуха не столь важна (все-таки большую часть времени орудие работает прямой наводкой), но вот информационное обеспечение с воздуха подслеповатому танку критично. Впрочем, это далеко не только проблема танков – о штатном комплектовании коптерами чуть ли не взводов заговорили с самого начала спецоперации.

Теперь вернемся к вопросу поражения обнаруженной пехоты.

Как уже говорили выше, уничтожать танкоопасные цели фактически нечем. А у израильтян есть. У каждой «Меркавы» предусмотрен 60-мм миномет, располагающийся в зависимости от модификации либо на броне, либо внутри башни. Дальнобойность орудия от 150 до 3 000 метров. Убивать пехоту в бронежилетах и касках таким оружие непросто, но подавить желание стрелять по танку вполне можно.

Для справки: на вооружении Российской армии присутствует аналогичный 60-мм миномёт «Галл». С небольшими переделками его можно использовать из танка для борьбы с пехотой.


Израильский танковый миномет. Источник: oleggranovsky.livejournal.com

Непросто и с танковым боекомплектом. В отличие от натовских танков, у нас нет специализированного снаряда для эффективной стрельбы в упор по живой силе.

Abrams может похвастаться картечным выстрелом М1028 или Canister Shot. Более тысячи 9,5-мм шариков эффективно выкашивают поляну перед танком. Как уверяют источники в США, «один такой снаряд обеспечивает гарантированное поражение до 50 % атакующего пехотного подразделения противника численностью до роты на дистанции до 500 метров». Неплохо работает боеприпас против легких фортификационных сооружений, колючей проволоки и зарослей.

У израильтян в танковом боекомплекте присутствует M329 Apam, выстреливающий на траектории шесть последовательных шрапнельных зарядов. По задумке, стрельбу таким снарядом лучше вести вдоль улицы, гарантированно поражающим гранатометчиков на большом удалении.

Большую опасность для пехоты представляет собой немецкий DM11, способный подрываться над окопами противника в воздухе, либо при контакте с целью.


Эффективное противопехотное средство – осколочно-пучковый танковый «Тельник». Есть ли он у наших танкистов в спецоперации?

Отечественные танки в этой сфере также не отстают и оснащаются комплексами дистанционного подрыва боеприпаса «Айнет» еще советской разработки и более современными "Тельниками". Программируемый взрыватель позволяет настроить снаряд на подрыв над целью, а также с задержкой после преодоления преграды. Например, за кирпичной стеной. Снаряды комплекса "Тельник" относятся к типу осколочно-пучковых и пока предназначены только для Т-90М. Пучок – это поток мельчайших поражающих элементов, который снаряд выбрасывает в воздухе в заданной точке траектории. В этом у боеприпаса есть сходство с немецким DM11.

Интересно, что превратить в программируемый снаряд можно и обычный осколочно-фугасный ЗОФ26 – для этого достаточно заменить штатный взрыватель на электронный 3ВМ-12.

Информации об использовании танковых комплексов дистанционного подрыва "Айнет" и "Тельник" против националистов на Украине на данный момент отсутствует.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 03:59
    +2
    Кстати да. По использованию, назначению и вообще концепции танков, по результатам СВО еще предстоит сделать выводы. С одной стороны, только фронтального бронирования совершенно недостаточно, в условиях современного боя нужно бронирование сов всех сторон и сверху тоже, но тогда вырастает вес...С другой стороны в условиях долгого огневого боя, по танку прилетает из всех средств которые есть на ЛБС и, естесвенно, "снимается" динамическая защита. От разрыва мины, от обстрела пулеметом и так далее. В условиях контрпатризанских действий и борьбы с террористами динамическая защита себя показала хорошо-отразил пару выстрелов из РПГ или ПТУра в разных проекциях, уехал, поменял защиту, а когда танк целый день в поле и по нему прилетает, то лучше обладать пассивной броневой защитой. Возможно композитной, возможно модульной навесной как чешуя на кольчуге, съёмной, или еще как-то. Возможно просто устанавливать дополнительную пассивную зашиту перед боевыми действиями и так далее.
    Второй момент, одного большого калибра для борьбы с пехотой недостаточно. нужна скорострельная автоматическая пушка. НО не взамен! Чтобы разрушать укрытия пехоты нужен и большой калибр, но и пушка тоже нужна. Как это правильно реализовать и совместить я не знаю. Возможно в качестве спаренной установке или опять думать о концепции многобашенного танка, с той разницей, что "второй башней" может быть управляемый боевой необитаемый модуль.
    Третье, совершенно недостаточные средства разведки и обнаружения. Никакие тепловизионные прицелы не помогают. Мокрая листва гасит сигнатуру, каска, гасит, бронежилет гасит, окоп с бруствером гасит, все подряд гасит в общем. Танк, находясь перед лесополосой, в которой укрыто пехотное подразделение в окопах совершенно ничего не видит. А его видят как на ладони и гасят по нему ПТУРами со всех сторон и сами и еще наводят-корректируют арту.
    В итоге или гуслю разуют или ствол повредят и все! Сейчас в ручном режиме это компенсируется использованием БПЛА, с которого информация обрабатывается на НП а в танк передают целеуказания в виде команд и информации о боевой обстановке. Ну и общая проблема, пока у противника хорошо работает арта, невозможно сконцентрировать большое количество танков для эффективной совместной атаки-они сразу становятся приоритетными целями для поражения. Приходится использовать танки малыми группами 3-5 машин а то и одиночным. "Старые "решения и рекомендации вроде брать десант пехотинцев на броню или использовать пехотные группы для контроля местности вокруг танка и подавления Пт средств тут не годятся. Во-первых противотанковые средства теперь могут достать танки и за 3-4 километра, а во вторых танк как раз и используют для подавления огневых точек под обстрелом противника-пехота в таких условиях на раз выкашивается воздушными подрывами и осколочными снарядами и минами. А во-вторых, сама по себе жизнь пехотинца больше не воспринимается как расходный материла для прикрытия танков. Хорошую пехоту тоже надо беречь.
  2. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 04:43
    +2
    Начало статьи об обнаружении ,конец о подавлении.
    Вертикальная наводка КПВТ не даст уничтожения пехоты 10_30метров.
    Не зря пехоту прокатывают под брюхом,слепая зона 200% .Тепловизоры тоже не дадут обзор +-20 метров.Это для города.
    Но на такое способны только славяне).Остальные за 500 м танк обойдут.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:53
      +1
      Цитата: БедМакс
      Вертикальная наводка КПВТ не даст уничтожения пехоты 10_30метров.

      Автор упускает из виду малозаметность окопа для танка, каким бы глазастым он ни был, что косвенно подтверждает этот фрагмент:
      При этом весь видеоряд сопровождался эмоциональными комментариями наших бойцов, которые, наблюдая за ситуации с квадрокоптера, по рации так не смогли довести до танкового экипажа расположение противника.

      И что на 100 проц. подтверждает этот фрагмент, так отсутствие нормальной современной связи. Окоп то был своевременно обнаружен, но что толку...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 05:55
        +2
        Открытый вопрос к администрации: Уважаемая администрация сайта, когда вернёте оповещение об ответах к комментариям?
  3. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 04:52
    0
    Хорошее изделие, только вот калибр пришлось понизить с изначальных 12,7-мм до 7,62-мм, что сказалось как на дальнобойности, так и на убойной силе
    в одной стране, где "танки против пехоты" это частое явление, тоже перешли от 12,7 к 7,62 на башнях у наводчика и командира, потому что как ни странно, было сочтено, что 7,62 эффективнее против пехоты - и бк больше, и управляться удобнее. 12,7 "переехал" на ствол орудия.

    Вот как то так "танк против пехоты" выглядело, по крайней мере раньше, по крайней мере не у нас request .


    Судя по комментариям идея "а еще гранаты держать вне танка, под рукой, например в коробе с лентой" была популярна.

    ИМХО, конечно, но 12,7 у командира это анахронизм из тех времен, когда он был "зенитный против вертолетов".
    ДУМ с 7,62/12,7 вещь конечно, хорошая, как и АПАМы и Айнеты и Тельниками. Но когда даже для Т80 делают прицелы попроще и "поднимают с хранения" Т62... Надо простые решения исполнять, либо простые "закрытые" установки для пулемета типа Т64, либо "открытая установка"...
    Кстати, попадались воспоминания танкиста ВВ2 еще с Т34, который использовал картечь (не помню, 76 или 85 мм пушка) - против пехоты сплошной восторг!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:57
    +4
    Почему бы в комплектацию танка не придумать БПЛА вертолетного типа с передачей информации по кабелю... поднял такую птичку на высоту в 50 метров и веди обзор поля боя в инфракрасном диапазоне...пехоте противника очень проблематично спрятаться от такого глаза...не обязательно иметь такую птичку в каждом танке...ну хотя в каждом втором неплохо было бы иметь.
    Сбить врагу ее сложно будет из за малых размеров.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 05:04
      -2
      тогда зачем птичку? камеру на шестиметровой телескопической антенне. С круговым обзором управляемую. Когда нужно поднял когда нужно убрал. Обзорность сразу вырастет. Конечно и взрывом и осколками ее снесет. ну так и птичку снесет. Но антена дешевле. А еще вместо птички можно воздушный шарик)
    2. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 05:07
      +2
      На новую немецкую Пантеру KF51 дрон ставят, и вводят 4 члена экипажа, который будет "ситуационной осведомленностью" заниматься, ИМХО.

      Но, опять же ИМХО, это просто нелепая замена системы обмена информацией между подразделениями. Танкисты должны танком заниматься, "дроноводы" - дронами.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:30
    0
    А как же разговоры и мечты про компактные одноразовые огнемётные системы? Не гуманно и неконвенционально? Ой не смешите мои тапки... Очень хорошее изобретение именно для дистанции 1-30 метров, цилиндр диаметром 15 и длиной 45 см, заливает всё морем огня с очень высокой температурой, направить можно в любую сторону - ставьте по десятку на каждом направлении и от пехотинцев только жареные тушки останутся. Кстати в этой разработке ВПЕРВЫЕ была применена система защиты от возгорания на броне - пиропатрон отстреливает в сторону вспыхнувшую капсулу, а на земле она горит просто как банка с бензином. Просто, дёшево, сердито И ЗАБЫТО с 80-х годов.
  6. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 05:36
    0
    Лучший инструмент для борьбы с пехотой это БМПТ. Если в экипаж добавить парочку операторов дронов действующих на удалении с хорошей связью с танком.
    Правда непонятно зачем там 2 одинаковых спаренных пушки 30мм. Если одну ещё на 57мм от С-60 заменить вообще супермашина была бы.
  7. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 06:17
    0
    если раньше говорили, что танк должен атаковать при поддержке пехоты, то теперь вперед идут пешие воины, а за ними при необходимости движется танк


    Это что за бред? Поддержка пехоты - это и означает, что впереди идёт пехота. Ну а то, что эту тактику заново придумали, совершенно забыв опыт ВОВ, я совершенно не удивлён. Ведь это так трудно, открыть боевые уставы тех лет и просто почитать, лучше изобретать велосипеды, проливая кровь. Вангую, через несколько месяцев дойдёт, для чего нужны танки, как проламывать бреши в обороне и вводить в них мех соединения. Минусуйте, я всё сказал.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:19
    +1
    Из толкового, кажется, только мысль про приданый танку коптер. Коптер дешёвый, оператору совсем необязательно сидеть в танке!!! не надо туда впихивать четвертого!!!
    Про уродец шрапнельный у Абрама- это оттого, что у них нормального ОФС просто нет. 8 разновидностей разнообразного дерьма, у одного фугасное действие - ноль, у другого осколки слишком легкие, и их вообще, как у гранаты(это про кумулятивный с осколочной псевдорубашкой). Кроме того, ввод даже одного лишнего типа снарядов равен отказу от автомата заряжания, слишком сложным выйдет. Но там главное, что просто не нужен такой снаряд - ОФС с ушами справляется и с укрытой и с открытой живой силой. в отличие от шрапнели
  9. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:26
    0
    Я не так умен в этой теме,но почему то хочется сказать в этой теме. Первоначально танк имел не только мощную наступательную машину,но и психологическую.Чтобы мы не боялись танков,нас сажали в траншеи,и обкатывали сверху этими машинами.Сейчас танк стал уязвим против новых видов противотанкового оружия,беспилотников.Чтобы эмоционально действовать на противника,уже не годятся одиночные рейды.Здесь нужна внушительное количество техники.
  10. bionik
    bionik Сегодня, 06:27
    +1
    А у израильтян есть. У каждой «Меркавы» предусмотрен 60-мм миномет
    Не че особо нового, у немцев на "Тигре" стояла противопехотная мортира типа «S» принцип действия - мина выстреливалась на высоту 5-7 метров и разрывалась, поражая осколками пехоту противника пытающуюся в ближнем бою уничтожить танк.
  11. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 07:27
    0
    К чему эта демагогия, если известно заранее что мо не сделает ничего? А как решить проблему защищенности танка известно, в том числе автору и Мураховскому, уже давно. Тяжелая бмп, с соответсвующей номенклатурой вооружения. Если же говорить именно а противопехотном танке, то это танк со скорострельной 70-100 мм пушкой и иной компановкой. Вообще новая машина. У кого на это есть деньги кроме китая и сша? У нас точно нет, как их нет на адекватные бмп (курганец) и бтр (бумеранг). Статья ниочем.