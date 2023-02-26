Танк против пехоты: с этим надо что-то делать



Фото: Минобороны РФ

Вопрос Виктора Мураховского



Российский танк не заметил норы с националистами (обведены черным). Через несколько секунд боевик ударит из гранатомета в корму танка. К счастью, безрезультатно. Источник: telegram

"Современный танк плохо умеет убивать вражескую пехоту. По двум причинам. Первая причина в том, что средства разведки и наблюдения танка мало приспособлены к обнаружению пехоты. Пехотинец прекрасно умеет использовать для укрытия микрорельеф местности, растительность, инфраструктуру и любой объект на поле боя, вплоть до подбитой техники и трупов. Обнаружить пехотинца из танка, пользуясь только приборами наблюдения и прицеливания, очень трудно, особенно в движении".

"Кроме того, в целом стрелковое оружие и малокалиберные пушки не уничтожают, а лишь подавляют пехоту. В современных войнах 80% пехоты убивается осколками снарядов и мин, и только 20% — всем прочим, включая стрелковые боеприпасы"



УДП Т05БВ-1 – скорее исключение, чем правило на российских танках. Источник: vk.com

«Благодаря тому, что время реакции и артиллерии, и авиации не мгновенное, а точность стрельбы и бомбометания сравнительно невысоки, пехота успешно выживает на поле боя».

Пути решения проблемы



Компоновка и размещение экипажа БМПТ «Терминатор». Источник: ursa-tm.ru



Израильский танковый миномет. Источник: oleggranovsky.livejournal.com



Эффективное противопехотное средство – осколочно-пучковый танковый «Тельник». Есть ли он у наших танкистов в спецоперации?