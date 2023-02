Гражданские радиостанции (рации) в зоне СВО

Армейских навороченных радиостанций на всех не хватает. Фото: vitalykuzmin.net

Отличительные особенности, преимущества и недостатки

Аналоговые и цифровые радиостанции

Защита от помех, в том числе и от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Мощность передатчика



Построение многоуровневой защищённой системы армейской связи – где-то в лучшем из миров

Частотный диапазон

Ёмкость аккумулятора

Защищённость от внешних воздействий

Профессиональные или радиолюбительские радиостанции

Аналоговые радиостанции



Вот она родимая – радиостанция Baofeng UV-5R



QUANSHENG UV-R50



QUANSHENG, модель TG-UV2 PLUS

Цифровые радиостанции



Преимуществом Baofeng DM-1801 является чёрно-белый дисплей, отлично читаемый днём без подсветки – в погоне за модой, вопреки здравому смыслу, производители радиостанций везде суют цветные дисплеи, отличающиеся повышенным энергопотреблением, невозможностью работы без подсветки и нечитаемостью на ярком солнце



Радиостанции Retevis RT-3S, TYT DM-UV380, TYT DM-UV390



Цифровая радиостанция Retevis RT-3 DMR с супергетеродинным радиоприёмным трактом (конечно, если производитель не внёс изменений в конструкцию без изменения наименования модели)



Радиостанции RETEVIS Ailunce HD1 DMR и Zastone UV008 с шифрованием 256 бит



Радиостанция Anytone AT-D878UV II plus

Российские производители гражданских раций

Выводы

Проблема обеспечения связи является одной из основных в Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ). О связи для каждого бойца на уровне отделение-взвод-рота-батальон в первую чеченскую войну приходилось только мечтать, да и во вторую тоже. Во время войны 08.08.08 многие помнят, когда командирам Российских подразделений высокого ранга приходилось использовать сотовую связь.Несмотря на меры, предпринятые для оснащения ВС РФ современными средствами связи, их по-прежнему не хватает в войсках, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме ВС РФ, в зоне СВО находятся также отряды ополчения Донбасской и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые изначально использовали гражданские средства связи, и с началом СВО у всех у них стала ощущаться нехватка средств связи.Как следствие, гражданские переносные (портативные) радиостанции (рации) в массовом порядке отправляются добровольцами на передовую, поскольку хоть какая-то связь лучше, чем её полное отсутствие. Рации закупаются добровольцами, как физическими лицами, так и организациями. При этом иногда можно заметить ситуацию, когда закупаемые вроде бы уважаемыми сообществами рации стоят в два раза дороже, чем они продаются в сетевых магазинах. Да и по характеристикам поставляемые на передовую радиостанции могут значительно различаться.Попробуем разобраться, какие гражданские рации попадают в зону СВО, в чём их преимущества и недостатки при использовании на поле боя.Сразу оговоримся – гражданский рынок радиосвязи в России – это бенефис китайских радиостанций в максимально широком ценовом диапазоне. До начала СВО в профессиональном сегменте продавалась также американская и японская продукция, но сейчас их доля на рынке будет неуклонно падать.Гражданские радиостанции бывают разные – они отличаются ценой, качеством исполнения, ёмкостью аккумулятора, защищённостью от внешних воздействий, мощностью передатчика, чувствительностью, рабочим диапазоном длин волн на приём и передачу, а также многими другими параметрами.Рассматривая гражданские радиостанции, можно выделить несколько основных критериев отбора.Здесь всё понятно, аналоговые гражданские радиостанции можно прослушать любой аналогичной радиостанцией или радиоприёмником, принимающим в используемом диапазоне длин волн.Закрыть информацию в гражданских аналоговых радиостанциях от прослушивания практически невозможно. Теоретически в аналоговых рациях могут использоваться так называемые «скремблеры» – маскираторы речи, но на практике для обеспечения связи один и тот же тип скремблера должен быть установлен на всех используемых радиостанциях, что физически невозможно в зоне СВО, да и качество «закрытия» речи у аналоговых скремблеров невелико – по сути, они лишь искажают голоса абонентов.Прослушать цифровую радиостанцию обычным радиоприёмником не удастся, однако при наличии у противника рации, поддерживающей аналогичный протокол передачи данных, зачастую это вполне реально. Используемые базовые ключи шифрования длиной 8/16 бит – это считай, что никакого шифрования и нет, расширенные ключи шифрования длиной 40 бит также достаточно сильно уязвимы к взлому. Для надёжной защиты необходимо 128–256-битное шифрование, которое имеется далеко не во всех цифровых радиостанциях.Устойчивость радиостанций к воздействию помех определяется реализованными в них схемотехническими решениями. Можно выделить два основных варианта реализации – радиоприёмники прямого преобразования и супергетеродинные радиоприёмники (супергетеродины) одинарного или двойного преобразования частоты. Супергетеродинные радиоприёмники обладают значительно лучшей помехозащищённостью.Также считается, что высокую помехозащищённость обеспечивает псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ), когда радиостанции в процессе радиообмена меняют свою частоту (порядка 100–20 000 раз в секунду), но на гражданских моделях автору сталкиваться с ППРЧ не приходилось.Для большинства гражданских моделей она находится в районе 5 Вт, чего зачастую вполне достаточно, у некоторых моделей портативных радиостанций мощность передатчика достигает 10 Вт, что позволяет ещё немного увеличить дальность связи – стоит учитывать, что дальность связи не увеличивается пропорционально росту мощности радиопередатчика. К слову сказать – в большинстве китайских радиостанций заявленная мощность в 5 Вт чаще всего близка к реальной, а вот когда китайцы заявляют 8–10–15 Вт, то здесь уже надо смотреть, в наиболее дешёвых моделях повышенная мощность не обеспечивается.Также мощность передатчика неодинакова для разных диапазонов длин волн, на которых может излучать конкретная радиостанция – в зависимости от выбранной частоты она может падать до двух раз от максимальной (чем шире диапазон частот используемой радиостанции на передачу, тем выше вероятность, что на некоторых участках мощность работы радиостанции будет значительно ниже заявленной).В основном радиостанции, представленные на гражданском рынке, работают в диапазонах VHF 136–174 МГц (двухметровый диапазон) и/или UHF 400–470 МГц (75-сантиметровый диапазон). Есть ещё гражданские радиостанции CB диапазона (27 МГц), но в портативном виде они используются редко – в основном в качестве автомобильных радиостанций, поскольку при длине волны в 11 метров сделать компактную и эффективную антенну затруднительно.Несмотря на то, что однодиапозонные VHF или UHF радиостанции чаще всего эффективнее двухдиапазонных, выбор двухдиапазонных VHF + UHF, по мнению автора, будет более оправдан, поскольку падение характеристик относительно однодиапозонных раций у них незначительно, при этом неизвестно, на каких частотах будет построена связь в каждом конкретном случае – лучше иметь к ним несколько антенн для разных условий и диапазонов.С другой стороны, не стоит увлекаться поиском трёхдиапазонных радиостанций или радиостанций с каким-либо расширенным диапазоном (например, UHF 400–512 МГц) – не стоит надеяться, что, организовав связь в диапазоне длин волн, недоступном большинству радиостанций, удастся скрыться от прослушки противника – широкополосные SDR-приёмники вскроют вашу частоту за доли секунды.Здесь вполне можно нарваться на явные преувеличения производителя, впрочем, почти всегда точность заявленных характеристик зачастую прямо пропорциональна ценовой категории радиостанции. Для популярных моделей существуют аккумуляторы увеличенной ёмкости, переходники для работы от автомобильного аккумулятора, батарейные боксы для работы от батареек формата АА/ААА.У цифровых радиостанций расход электроэнергии зачастую значительно выше, чем у аналоговых, что необходимо учитывать при выборе цифровых радиостанций с небольшой ёмкостью аккумулятора.Если говорить о решениях низшего и среднего ценового диапазона, то лучше использовать чехол, поскольку защита от внешних воздействий в них может быть весьма условной, даже если она заявлена – легко может снизиться громкость динамика, вроде бы защищённой по стандарту IP-67 радиостанции, после её попадания даже под небольшой дождь. Конечно, в профессиональных гражданских моделях таких проблем нет, но высокая стоимость вряд ли сделает отправку их на фронт массовой.Здесь речь идёт не о стоимости, а о возможности полного управления радиостанцией с клавиатуры, в том числе прямого ввода частоты. Считается, что в профессиональных радиостанциях частоты программируются заранее, а далее пользователь может только выбирать один из запрограммированных каналов валкодером.Возможно, что когда речь идёт о какой-нибудь стройке, каком-то промышленном объекте, то такое решение является оптимальным, но применительно к зоне боевых действий использование радиостанций без возможности прямого ввода частоты с клавиатуры, равно как и ввода иных настроек, вряд ли целесообразно.Рассмотрим поподробнее некоторые модели гражданских радиостанций, которые попадают или могут попасть в зону СВО.Опять же, сразу оговоримся, что будем рассматривать только радиостанции низшего и среднего ценового диапазона (низшего – до 10 000 рублей, среднего – до 30 000 рублей; понятно, что за 50–100 тысяч рублей можно приобрести хорошие радиостанции профессионального уровня Motorola или Hytera, но мало у кого есть возможности приобретения их как для себя, так и в качестве оказания помощи бойцам в зоне СВО. Кроме того, ходят слухи, что к радиостанциям Motorola у американцев есть «мастер-ключи», нивелирующие любое шифрование.Одними из самых распространённых раций на рынке являются радиостанции компании Baofeng и, возможно, наиболее известной и распространённой из них являются радиостанции Baofeng UV-5R. Эти радиостанции построены по принципу прямого преобразования, заявленная мощность 5 Вт чаще всего выдерживается, хотя иногда возникает ощущение, что эти рации делаются на нескольких разных производствах, в результате чего их качество и характеристики могут гулять.Странно, автору доводилось видеть посты в телеграм-каналах о сборе средств на СВО для закупки в том числе радиостанций Baofeng UV-5R по цене в 4 000 рублей за штуку, хотя даже в российских интернет-магазинах и маркетплейсах они продаются по цене порядка 2 000 рублей, а оптом из Китая их можно заказать примерно в два раза дешевле.Существует версия UV-8R с якобы увеличенной до 8 Вт мощностью, но, по результатам измерений многих пользователей в российском сегменте сети Интернет, там стоит всё тот же передатчик на 5 Вт. Также существует тенденция ухудшения качества радиостанций семейства UV-5R, например, металлическое шасси постепенно сменилось на пластиковое – следствие оптимизации производства.Если рассматривать низший ценовой диапазон, то, по мнению автора, имеет смысл обратить внимание на модель QUANSHENG UV-R50. Эта радиостанция выполнена на базе решений Baofeng UV-5R, однако в ней немного переработана схемотехника, установлены полосовые фильтры на входе сигнала, что позволяет немного улучшить помехозащищённость, шасси осталось (на текущий момент) металлическим. Да и качество радиостанций QUANSHENG, по личному опыту и по отзывам российских пользователей, одно из лучших для своего ценового сегмента. При этом их стоимость всего на несколько сот рублей выше, чем у Baofeng UV-5R.В чём преимущество радиостанций семейства Baofeng UV-5R – так это в огромном количество прошивок и аксессуаров, выпускаемых для них. Кстати, не все из них будут совместимы с QUANSHENG UV-R50, а уж прошивки 100-процентно не совместимы, впрочем, в зоне СВО прошивать аналоговые радиостанции, скорее всего, особого смысла нет.Более предпочтительным выбором являются радиостанции с супергетеродинным радиоприёмником. В низком ценовом сегменте таких радиостанций крайне мало, один из лучших вариантов – это, опять же, радиостанция компании QUANSHENG, модель TG-UV2 PLUS мощностью 10 Вт. Её стоимость примерно в три раза выше, чем у ранее рассмотренных радиостанций Baofeng UV-5R / QUANSHENG UV-R50, но улучшенные характеристики по дальности связи и помехозащищённости это вполне оправдывают.Автор никак не связан с компанией QUANSHENG или с её представителями, и не получал от них никакого вознаграждения в какой-либо форме.Приобретать/отправлять аналоговые радиостанции более высокого класса и стоимости в зону СВО, по мнению автора, наверное, уже нет смысла – радикального прироста характеристик они не обеспечат, если позволяют средства, можно рассмотреть цифровые радиостанции.С цифровыми радиостанциями есть две проблемы.Первая – это то, что почти все недорогие цифровые радиостанции построены с использованием прямого преобразования, то есть никаких супергетеродинов, а значит – их помехоустойчивость минимальна: вроде как в моделях подороже китайцы ставят фильтры, немного улучшающие помехозащищённость.Вторая проблема – это то, что шифрование цифровых радиостанций одних производителей не всегда совместимо с шифрованием радиостанций других производителей, даже несмотря на то, что формально они работают в рамках одного цифрового протокола связи. Более того, даже у одного производителя радиостанции разных линеек могут не обеспечивать зашифрованную связь друг с другом.Одним из самых простых и недорогих решений, можно сказать, входным билетом в мир цифровой радиосвязи, является цифровая радиостанция Baofeng DM-1801 с мощностью передатчика 5 Вт и возможностью прямого ввода частоты с клавиатуры. Под вопросом находится не только помехозащищённость данной радиостанции, но и её возможности по шифрованию каналов связи.Чуть выше уровнем стоят радиостанции типа Retevis RT-3S, она же TYT DM-UV380 / DM-UV390 (последняя имеет влагозащищённый корпус). Эти радиостанции могут быть оснащены приёмником сигналов GPS.Особняком стоит радиостанция Retevis RT-3 DMR. Эта модель выпускается в диапазонах VHF или UHF и имеет супергетеродин на входе, по крайней мере, так было раньше – китайцы иногда могут менять содержимое без смены обозначения изделия. Если супергетеродин в составе данной радиостанции сохранён, то она должна быть одной из наиболее устойчивых к помехам цифровых радиостанций среднего ценового диапазона.Максимальную защиту от прослушивания противником обеспечивают цифровые радиостанции с шифрование AES 256 бит. К ним относятся, например, RETEVIS Ailunce HD1 DMR и Zastone UV008. Обе этих радиостанции выполнены на базе RDA чипа с прямым преобразованием частоты, максимальная мощность передатчика – 10 Вт. Обе радиостанции имеют полную защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.По отзывам, радиостанция RETEVIS Ailunce HD1 DMR имеет чуть худшую чувствительность в аналоговом и цифровом режимах по сравнению с радиостанцией Retevis RT-3S, но достаточно стабильную развивающуюся прошивку и хорошую поддержку производителя. Радиостанция Zastone UV008 пока является новой и достаточно «сырой», с рядом программных, а возможно, что и аппаратных недоработок.Необходимо напомнить, что шифрование AES 265 бит, скорее всего, не будет работать при связи с использованием радиостанций разных производителей.Вершиной относительно недорогих цифровых радиостанций с шифрованием AES 256 бит являются радиостанции Anytone AT-D878UV plus / Anytone AT-D878UV II plus, чьи параметры сопоставимы с радиостанциями Motorola, обладающими в несколько раз большей стоимостью. Мощность передатчика 7 Вт, GPS, прямое преобразование частоты, но вроде есть какие-то фильтры на входе приёмника.Они существуют. Вроде бы КБ «Беркут» выпускает свои радиостанции полностью в России. Но их портативные радиостанции работают в диапазоне CB (27 МГц) – споры о том, можно ли получить приемлемую дальность связи в этом диапазоне с компактной антенной, судя по всему, будут идти ещё долго, тем не менее широкого распространения портативные рации КБ «Беркут» не получили. Являются они аналоговыми, шифрование в них отсутствует.Свой протокол сетевой радиосвязи под названием «Волновая сеть» продвигает ООО «Радиотехника». В нём радиостанции пользователей обеспечивают ретрансляцию до восьми сигналов других абонентов, выстраивая самоподдерживающуюся распределённую сеть – трафик может дробиться по пути до получателя между случайными узлами, используется шифрование 56 бит.Диапазон рабочих частот системы «Волновая сеть» составляет 868,7–869,2 МГц. Благодаря чрезвычайно низкой мощности передатчика – порядка 25 мВт, ячейки «волновой сети» сложно запеленговать, но у низкой мощности есть и обратная сторона – при отсутствии ретрансляторов дальность связи будет небольшой. В некоторых российских интернет-блогах рассказывается об успешном применении «Волновой сети» в ЛНР.Большая часть других российских производителей раций выпускает свои изделия на китайских заводах у OEM-производителей. Зачастую отличия от китайских аналогов практически отсутствуют, только цена выше. Иногда русифицировано меню.Возможно, что кто-то идёт и дальше, разрабатывая свои схемотехнические решения (которые потом скопируют китайцы), но информации о российских радиостанциях, особенно цифровых, куда меньше, чем о китайских, японских и американских.Связь исключительно важна в зоне боевых действий. Нет связи – и война может быть проиграна, несмотря на наличие любых других современных вооружений. Есть связь – но она легко пеленгуется и прослушивается противником, и это может быть хуже, чем полное отсутствие связи.Рассмотренные в данном материале гражданские радиостанции никак не заменят современные армейские радиостанции, но могут дополнить их там, где армейских радиостанций физически нет.Аналоговые радиостанции могут использоваться в тылу, на удалении порядка 20 километров от противника – там тоже есть потребность в радиосвязи. При использовании кодовых таблиц и грамотном применении короткими передачами они осторожно могут использоваться на передовой – но в целом это плохое решение. Аналоговые радиостанции также могут использоваться как средство последнего шанса в определённых критических ситуациях.Цифровые радиостанции, особенно с серьёзным шифрованием на борту, могут использоваться и на передовой. Конечно, отсутствие режима ППРЧ упрощает их пеленгацию противником, но и здесь возможны варианты – короткие сеансы радиообмена, смена позиций, выведенные на несколько десятком метров в сторону антенны.Потенциально можно даже провоцировать противника на нанесение удара по месту, где по факту будет только китайская антенна за 500 рублей, для вскрытия его артиллерийских позиций и последующего удара «Ланцетом» или организации бесполезной траты противником дорогостоящих «Хаймарсов» – в конце концов, такие радиоигры велись воюющими сторонами уже на заре появления радиосвязи.Как минимум хорошо то, что на гражданском рынке присутствуют вполне современные и эффективные решения, позволяющие относительно быстро обеспечить связью добровольческие батальоны, ЧВК, а при необходимости и ВС РФ.