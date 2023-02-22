Операция «Звезда». Как советские армии освобождали Харьков



Танк Т-34 «Московский колхозник», подбитый между Белгородом и Харьковом

«Звезда»

Немецкая армия



Солдаты 1-й дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» рядом с противотанковой САУ Marder III. Февраль 1943 г.

«противник отдельными гарнизонами занимал населенные пункты и высоты по западному берегу р. Оскол, приспособив здания и сооружения для обороны. Кратковременность не дала возможности… полностью произвести инженерные работы, и к началу операции он имел в основном снежные окопы неполного профиля, незначительное количество минированных участков, противотанковых и противопехотных препятствий».



Командующий танковым корпусом СС Пауль Хауссер

Начало сражения



Залп советских гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» на белгородско-харьковском направлении



Подбитая немецкая САУ StuG III Ausf. F 202-го батальона штурмовых орудий на улице Ленина в освобожденном Курске. На машину установлены широкие зимние гусеницы Winterketten

В бой вступает танковый корпус СС



Группа командирских танков Pz. Kpfw. III Ausf. M дивизии «Великая Германия». Февраль-март 1943 г.



Гренадеры войск СС под Харьковом

Сражение за Чугуев



Солдаты войск СС на бронетранспортере Sd. Kfz. 251 во время наступления на Харьков

Штурм Харькова



Солдаты панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в деревне во время боев за Харьков



Советские танки Т-34 с десантом на броне на площади Дзержинского, во время первого освобождения Харькова. На заднем плане здание Госпрома. Февраль 1943 г.



Генерал-лейтенант танковых войск П. С. Рыбалко в центре Харькова. Февраль 1943 г.