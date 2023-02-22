Операция «Звезда». Как советские армии освобождали Харьков

Танк Т-34 «Московский колхозник», подбитый между Белгородом и Харьковом
«Звезда»
В январе – начале февраля 1943 года вермахт потерпел ряд тяжелых поражений. Были разбиты основные силы группы армий «Б»: уничтожена и пленена 6-я армия Паулюса, наголову разгромлены и пленены румынские, итальянские и венгерские соединения, потерпела поражение немецкая 2-я армия (Разгром 2-й немецкой армии). Группа армий «Дон» обескровлена. Действовавшая на Северном Кавказе группа армий «А» вынуждена была отступить к Ростову и на Таманский полуостров. Её 17-я армия (17 дивизий) была изолирована от основных сил, держа оборону на Кубанской линии.
Оборона врага была прорвана на широком фронте. Германское командование не имело стратегических резервов, чтобы закрыть все бреши. Немцам приходилось маневрировать имеющимися подвижными соединениями, но их силы были не бесконечны. Образовалось много направлений и участков, которые были прикрыты лишь небольшими заслонами.
Красная Армия вернула Сталинград – важнейший железнодорожный узел, отбросила врага от Волги – стратегических коммуникаций страны, изгнала врага из важных в экономическом отношении районов СССР, освободила миллионы советских граждан.
Ситуация была благоприятной для развития наступления на Харьков. 21 января 1943 года представитель Ставки ВГК маршал Василевский и командующий войсками Воронежского фронта (ВФ) генерал-полковник Голиков представили на рассмотрение Ставке Верховного Главнокомандующего план операции по освобождению районов Белгорода и Харькова.
3-я танковая армия должны была нанести удар в направлении на Ольховатку, Чугуев, обходя Харьков с юго-запада. Правое крыло ВФ – 69-я, 40-я, 38-я и 60-я армии, должны были выйти на северо-восточную окраину Харькова, после освобождения Белгорода. Также войска 38-й армии должны были освободить Обоянь. В дальнейшем намечалось продолжить наступление на Полтаву.
23 января Сталин утвердил план операции «Звезда».
Через три дня ВФ получил дополнительную задачу: армиями правого крыла овладеть районом Курска. Таким образом, войска ВФ распылялись на два направления – харьковское и курское. Ставка, Генштаб и командование ВФ считали, что враг разбит, его оборона слаба и плохо оборудована. Немецких войск мало, резервов нет. Поэтому можно успешно решить две задачи.
Не учитывалось, что соединения ВФ уже два с половиной месяца вели наступательные бои в зимних условиях, понесли большие потери. Тылы растянулись и не поспевают за вырвавшимися вперёд войсками, что вело к серьёзным проблемам в снабжении боеприпасами и топливом. За армиями, которые вырвались на запад, не успевала перебазироваться авиация.
Так, 40-й армии передавали 4-й танковый корпус, но он ещё решал задачи по уничтожению блокированной в ходе Воронежско-Касторненской операции группировки противника. Поэтому армия Москаленко в начале операции смогла выделить в состав ударной группировки лишь одну танковую бригаду и 3 танковых полка.
18-й отдельный стрелковый корпус Казакова, который развернули в 69-ю армию (5 дивизий и одна танковая бригада), имел всего несколько дней, чтобы перегруппировать войска, сформировать ударную группу. В новой армии ещё не было своих тыловых органов. 60-ю и 38-ю армии поменяли местами, смысла в этом оказалось мало, но добавило работы штабам и войскам. Нужно было в сжатые сроки перегруппировать войска и тылы, перебазировать армии на новые станции снабжения и т. д.
3-я танковая армия Рыбалко, усиленная 6-м гвардейским кавалерийским корпусом, была сильно обескровлена: в 12-м и 15-м танковых корпусах осталось по 20 танков, в 179-й и 201-й отдельных танковых бригадах – 10 и 35 танков. Формально в армии было около 400 танков, также прибыло подкрепление около 100 «тридцатьчетверок». А на исходном рубеже для атаки оказалось 165 машин. Остальные из-за неисправностей, плохих дорог, отсутствия топлива были разбросаны вдоль 270-километрового пути следования армии до Бутурлиновки, которая была основной базой снабжения.
Тыловые коммуникации армии растянулись на 270 км. В частях и на складах имелось от 0,2 до 3 боекомплектов снарядов, от 1,4 до 5 заправок дизельного топлива, от 0,7 до 2,5 заправки автобензина. Но и их подвоз был затруднен из-за малого количества автомашин.
Немецкая армия
Перед советскими армиями в начале операции было 11 сильно избитых дивизий 2-й немецкой армии из состава 55-го, 13-го армейских и 24-го танкового корпусов. Также остатки 9 немецких и венгерских дивизий (7-й армейский и 3-й венгерский корпуса) были в мешке в районе Горшечное – Старый Оскол, прорываясь на Обоянь. Часть немецких войск прорвалась, но понеся большие потери в живой силе и бросив тяжелое вооружение и технику.
Перед центром и левым крылом ВФ немецкие войска, непосредственно прикрывавшие харьковское направление, были объединены в армейскую группу «Ланц» (командир генерал Хуберт Ланц). Первоначально в неё входили полицейские и охранные подразделения, остатки германских и венгерских частей. Боевым ядром была моторизованная дивизия «Великая Германия» (61 боевой танк), переброшенная из состава группы армий «Центр», а также остатки 298-й и 168-й пехотных дивизий.
Южнее Купянска в полосе 6-й армии Юго-Западного фронта отходила 320-я пехотная дивизия. В глубине, в районе Волчанска, собирались остатки разбитого 24-го танкового корпуса. Разгромленный Итальянский альпийский корпус (Гибель Итальянского альпийского корпуса) осуществлял отход в направлении Белгорода отдельными группами.
Солдаты 1-й дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» рядом с противотанковой САУ Marder III. Февраль 1943 г.
Немецкое командование начало переброску на угрожаемое направление 26-й пехотной дивизии из-под Орла и 4-й танковой дивизии из района Мценска. Также в район Харькова из Франции начали прибывать первые эшелоны танкового корпуса СС под командованием генерала Хауссера, в который входили элитные дивизии «Рейх», «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова». Не ожидая полного сосредоточения дивизий, их части сразу же направлялись на позиции.
Единой обороны у немецкой армии не было, только отдельные промежуточные рубежи и узлы обороны. В оперативных документах 3-й танковой армии отмечалось:
«противник отдельными гарнизонами занимал населенные пункты и высоты по западному берегу р. Оскол, приспособив здания и сооружения для обороны. Кратковременность не дала возможности… полностью произвести инженерные работы, и к началу операции он имел в основном снежные окопы неполного профиля, незначительное количество минированных участков, противотанковых и противопехотных препятствий».
Командующий танковым корпусом СС Пауль Хауссер
Начало сражения
Первыми 2 февраля 1943 года пошли в наступление войска 3-й танковой и 69-й армий. Они наносили удар на Харьков. Утром 3 февраля к операции подключились войска 38-й, 40-й, 60-й и 13-й армий.
Сначала операция развивалась, как и планировалось, весьма успешно. Сбивая слабые заслоны противника, советские войска быстро шли вперёд. 60-я армия Черняховского за два дня прошла 30 километров, освободив города Щигры и Тим. 8 февраля Красная Армия освободила Курск. Главные силы 13-й армии вышли к железной дороге Орёл – Курск, 7 февраля освободили Фатеж.
Быстро наступала 40-я армия Москаленко. 5 февраля был освобожден Старый Оскол. 6 февраля правый фланг армии форсировал Северский Донец, овладел крупной станцией Гостищево в 20 километрах севернее Белгорода, левый фланг достиг города Короча, ведя бой с арьергардами отступающей 168-й дивизии. 9 февраля наши войска освободили Шебекино и Белгород.
Наступление 69-й армии Казакова также проходило без осложнений. 9 февраля она освободила Волчанск и развила наступление на Харьков. 5 февраля вышла на восточный берег Донца 5-я танковая армия. В её первом эшелоне шли стрелковые дивизии, генерал Рыбалко решил до выхода на западный берег приберечь танковые соединения, чтобы ввести их в бой у самого Харькова. Правда, танковые корпуса теряли машины из-за поломок просто в дороге, без боев.
Залп советских гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» на белгородско-харьковском направлении
Подбитая немецкая САУ StuG III Ausf. F 202-го батальона штурмовых орудий на улице Ленина в освобожденном Курске. На машину установлены широкие зимние гусеницы Winterketten
В бой вступает танковый корпус СС
После освобождения Белгорода дивизии генерала Москаленко оказались в 55 км от Харькова. Сформированная командармом ударная группировка в составе 4 стрелковых дивизий и 4-го танкового корпуса (он был преобразован в 5-й гвардейский) повернула на юг, прямо на Харьков. Правый фланг армии шёл в обход, на Грайворон и Богодухов. 38-я армия несколько отстала, не выдерживая такого темпа.
По мере продвижения наших войск к Харькову сопротивление противника заметно возросло: немцы вводили в бой прибывающие части, разрушали коммуникации, чтобы сбить темпы продвижения русских, упорно сражались за каждый населенный пункт. На поле боя появился танковый корпус СС. В его составе были самые элитные соединения СС и всего рейха. Отлично вооруженные, укомплектованные отборными, хорошо обученными и мотивированными «арийцами»: 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия СС «Рейх», 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова». В атаке подвижные дивизии СС были стремительны, в обороне стояли насмерть. Эсэсовцы не покидали позиций без приказа и в плен не сдавались, собственно, в плен их и не брали.
В 1941 году моторизованные дивизии СС показали высокие боевые качества в наступлении. Недостатки были, но в целом это была действительно боевая элита Третьего рейха. В 1942 году эти дивизии вывели в Европу и переформировали в панцергренадерские, в сущности, танковые. В них входили два мотопехотных полка (в каждом мотополку один батальон был полностью «бронированным» – на БТР) и один танковый полк (около 150 машин, включая тяжелую танковую роту – 9 «тигров»), дивизион штурмовых орудий (31 машина), моторизованный артиллерийский полк, самоходный противотанковый дивизион (30 САУ «Мардер»), дивизион зенитной артиллерии, дивизион 150-мм реактивных миномётов и другие части и подразделения.
Войска СС одними из первых получили на вооружение новый пулемет MG 42, который считается одним из лучших пулеметов Второй мировой войны. За высокую скорострельность среди советских фронтовиков и союзников он получил прозвища «Косторез», «Циркулярная пила Гитлера» и «Крестовик». Также дивизии СС отличались своей механизацией: наличие большого парка автомобилей и тягачей делало весьма эффективной работу тыловых и ремонтных служб. Эсэсовцы были добротно оснащены для действий в зимних условиях.
Свежий танковый корпус СС были серьёзной силой. Гитлер был уверен, что, если понадобится, то его «арийцы» пройдут от Харькова до Сталинграда. Первыми в конце января 1943 года в район Харькова стали прибывать части дивизии «Рейх». Прямо с эшелонов их направили на передовую. Следом в Чугуеве стал высаживаться «Лейбштандарт» Йозефа Дитриха. По мере прибытия эсэсовские части стали занимать позиции на западном берегу Донца от Волчанска до Лимана. Передовые отряды вступили в бой со 2 февраля. Всего в двух прибывших дивизиях СС было около 220 готовых к бою танков.
Группа командирских танков Pz. Kpfw. III Ausf. M дивизии «Великая Германия». Февраль-март 1943 г.
Гренадеры войск СС под Харьковом
Сражение за Чугуев
5 февраля 1943 года танковая армия Рыбалко на подступах к Чугуеву столкнулась с обороной дивизии СС «Рейх». Немцы взорвали мосты, заминировали ледовые переправы, на господствующих высотах поставили долговременные огневые точки. Город превратили в сильный опорный пункт, насыщенный зенитками и другими противотанковыми средствами.
Четыре дня наши войска безуспешно стремились форсировать реку. Немцы даже пытались контратаковать, нанесли удар на стыке 69-й и 3-й танковой армий, но наши войска отразили атаку. Да и сил на серьёзный удар у гитлеровцев не хватало. Командарму Рыбалко пришлось бросить в бой танковые корпуса. 12-й корпус Зиньковича при поддержке 62-й стрелковой дивизии начал штурм Чугуева. 15-й корпус Копцова во взаимодействии со 160-й стрелковой дивизией вёл бой за Печенеги.
Прорыв армии Москаленко со стороны Белгорода создал угрозу окружения немецкой харьковской группировки. 9 февраля дивизия «Рейх» прекратила контратаки и отступила. 69-я армия Казакова освободила Волчанск. На следующий день германское командование начало отвод сил с Северского Донца к Харькову. Армия Рыбалко освободила Чугуев и Печенеги. 6-й гвардейский кавалерийский корпус Соколова с 201-й танковой бригадой, обходя Харьков с юга, выдвигается в район Мерефы.
Солдаты войск СС на бронетранспортере Sd. Kfz. 251 во время наступления на Харьков
Штурм Харькова
10 февраля 1943 года генерал Рыбалко разослал войскам план штурма Харькова. Первоначальный замысел предусматривал передачу Соколову 12-го танкового корпуса для удара с запада. Но к вечеру командарм передумал. Танковый корпус нацелили непосредственно на город.
Немцы оборонялись активно и контратаковали. 12 февраля ударная группа противника ударом от Мерефы, где был штаб танкового корпуса СС, перерезала коммуникации нашего кавкорпуса. Корпус Соколова отступил к Мелиховке, где снабжение осуществлялось с помощью самолетов. 13 февраля боевая группа Пайпера пробила коридор от Змиева к Лиману, обеспечив выход из окружения остатков 320-й пехотной дивизии.
На протяжении четырёх дней части 40-й, 69-й и 3-й танковой армий с переменным успехом вели бой на подступах к Харькову. Это было ошибкой командования армий и фронта. Сильная ударная группировка (три армии) вместо глубоких и охватывающих ударов на Богодухов (40-я армия) и Мерефу – Люботин (3-я танковая армия) стремилась взять Харьков. Восемь дней – с 6 по 14 февраля – главные силы армии Рыбалко были связаны в малоэффективной и нелёгкой борьбе.
Как показали дальнейшие события, в случае глубокого охвата Харькова, его и штурмовать не пришлось бы. Но из 8 дивизий Москаленко на Богодухов пошла только одна, а из всей танковой армии на обход с юга – кавалерийской корпус. Остальные 17 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса и 3 танковых бригады были втянуты в тяжелые фронтальные бои.
14 февраля советские армии приступили к штурму города. Харьков обороняла 55-тысячная немецкая группировка: три полноценные дивизии – «Рейх», «Великая Германия» (северный и восточный сектор), «Лейбштандарт» (южный сектор), остатки трёх пехотных дивизий – 168-й, 198-й и 320-й.
Солдаты панцергренадерской дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в деревне во время боев за Харьков
Советские танки Т-34 с десантом на броне на площади Дзержинского, во время первого освобождения Харькова. На заднем плане здание Госпрома. Февраль 1943 г.
В пригородах шли ожесточенные бои. Гитлеровцы яростно отбивались. Потери с обеих сторон были высокими. Однако вскоре город был практически окружен. Свободным остался лишь коридор южнее Харькова. В сложившейся ситуации командир танкового корпуса СС Хауссер, несмотря на приказ фюрера держать город любой ценой, принял самостоятельное решение оставить Харьков и спасти соединение. В ночь на 15 февраля немцы начали прорыв на юго-запад, к Краснограду. Что интересно, Гитлер простил видного члена «чёрного ордена» СС, с формулировкой: «Потому что он был прав». А командира армейской группы генерала Ланца сняли и заменили на генерала Кемпфера.
16 февраля 1943 года русские войска освободил Харьков. При этом город не был сильно разрушен, некоторые заводы, которые немцы использовали для ремонта техники, даже действовали.
18 февраля 38-я армия освободила Обоянь, в начале марта – Суджу. 19 февраля воины 40-й армии были в Богодухове, 23 февраля освобождены Лебедин и Ахтырка, 26 февраля – Гадяч. Танки 3-й армии 18 февраля освободили Мерефу, 22 февраля – Люботин.
Таким образом армии ВФ продвинулись на 100–260 км. Был освобождён четвёртый по величине город СССР – Харьков, а также Курск и Белгород, сотни других населенных пунктов. Возникла надежда, что теперь врага буду гнать до Днепра.
Однако закрепить достигнутый в ходе наступательной операции успех не удалось. Вскоре немцы перешли в контрнаступление.
Генерал-лейтенант танковых войск П. С. Рыбалко в центре Харькова. Февраль 1943 г.