Непростые итоги Мюнхена для Нагорного Карабаха

На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, помимо откровенно русофобских выступлений, происходили и иные события, зачастую довольно значимые.
Карабахский узел
Одним из них стала встреча глав Азербайджана и Армении под председательством главы Госдепартамента США Э. Блинкена. Американцы – мастера пиара и, сложив вместе заявления сторон, стилистику и манеру подачи, обозреватели стали дружно делать выводы о том, что Соединенные Штаты смогли обеспечить прорыв в затянувшемся противостоянии на своих условиях.
Рядовыми, с учетом длящегося уже четвертый месяц нового противостояния в Карабахе, эти переговоры назвать нельзя. А вот относительно прорывов необходимо разобраться, тем более что анализ ситуации выведет нас на позиции другого важного игрока – Турции.
Сегодня многие строят предположения, как долго по времени Анкара, в силу недавних трагических обстоятельств, окажется выключена из геополитической игры, и эти переговоры позволяют сделать некоторые уточнения в прогнозы. Турцию трясет до сих пор, локальные сильные толчки достигают отметки в 5,8 балла, развивается антикоррупционная кампания в строительной отрасли, а отменять выборы Р. Эрдоган не собирается.
В турецком политикуме на этот счет развернулись нешуточные дебаты, но, по информации близкого к правящей партии издания Hürriyet, на заседании штаба, предлагавшего перенос на 18 июня, Р. Эрдоган в очередной раз подтвердил прежнюю дату 14 мая. «Непреклонно», как описывают его реакцию. Все туры кампании должны пройти в лучшем случае до празднования в этом году Курбан-Байрама (27–28 июня) и однозначно до паломничества в Мекку (17–22 июля). Это крайне важный маркер в рамках рассматриваемой проблемы Карабаха, впрочем, и других вопросов тоже.
В материалах «Военного обозрения» уже рассматривался тот феномен, что в маленьком Нагорном Карабахе сегодня не просто столкнулись и завязались в узел интересы как минимум шести стран, вернее, межстрановых групп интересов, но и работа в этом узле ведется на принципах игровых математических стратегий. Отдельно здесь ведет работу Евросоюз, демонстрирующий остатки международной субъектности, отдельно США, отдельно, как обычно, Великобритания, а также Иран и Турция. Армении и Азербайджану приходится лавировать и выбирать между этими стратегиями. И где-то за спинами каждого игрока то возникает, то уходит в тень лучший друг Ирана – Израиль.
В чем сходятся позиции трех, назовем их «западными», групп? В максимальном ослаблении России и Ирана. А в чем расходятся? А расходятся они в степени антииранской позиции.
Евросоюз («комиссия Ш. Мишеля») уже третий раз направляет мониторинговые миссии в Армению и на границу региона – отслеживать обстановку и помогать с процессом делимитации границы. Это максимально «проармянская» группа, основная цель которой любыми путями выдавить миссию ОДКБ из региона. Но у нее нет принципиальных антииранских акцентов.
США намерены больше учитывать интересы Азербайджана в плане открытия и функционирования т. н. Зангезурского коридора, но Вашингтон намерен политически и экономически выдавить Тегеран из Армении, а на ее базе создать плацдарм для давления на Тегеран. При этом для Госдепартамента принципиален момент внешнеполитического лидерства, что постоянно подчеркивается. Последняя встреча не исключение.
Британский спрут
Наиболее ястребиная позиция у Великобритании, которая, по сути дела, играет в регионе свою отдельную игру. Британцы обещают Анкаре все возможные блага и максимальный лоббизм интересов, инвестиции Сити, а еще военные технологии. Зачем стоять в дверях у американцев и просить истребители, если компания «Ролс-Ройс» готова к совместному производству двигателей для истребителя 5-го поколения, как и к другим проектам подобного рода. Но цена вопроса довольно велика и грозит столкновением с Ираном. Это силовой вариант захвата Зангезура.
У Тегерана должна быть юридическая причина помешать этому сценарию, который может развернуться в соседней стране, а если официальный Ереван не обратится за помощью к Тегерану, то на каком основании персы будут помогать независимому государству? Иран выступил с категорических позиций по самой южной армянской области и силовому заходу туда турок и азербайджанцев. Посол Ирана в Армении вообще вызвал в Баку шквал эмоций, заявив: «Иран и Армения не допустят подобного коридора», предложив открыть генеральное консульство Ирана в г. Сюник. Но вопрос не так прост, как кажется, ведь коридор согласован еще в 2020 году, а для военной помощи должны быть основания – запрос Еревана. А если его не будет?
Британия уже несколько лет в лице ее теневого кардинала, главы MI6 Ричарда Мура, играет в стратегии на грани фола, и ни в коем случае нельзя недооценивать степень их проработки. Вспомним, что именно британцы буквально за шиворот вернули Зеленского в Киев год назад, сорвали договоренности с Москвой и доказали, что война на истощение реальна. А ведь в это не верили в том же Вашингтоне.
Поверить в стратегический британский гений для Анкары весьма заманчиво, ведь это означает фактический контроль над всем Закавказьем – историческая задача еще Османской империи. Но в Анкаре понимают и другое: Турция для команды Р. Мура – это не соратник или союзник, а инструмент проникновения в Среднюю Азию, на Кавказ, а еще тот нож, который может и должен воткнуться в сам Евросоюз, который Лондону как единая структура не нужен. Это Вашингтон искусственно замедляет развитие ЕС и его влияние, но одновременно и цементирует его в один организм. И британцы осознают, что потерпи их мегастратегия неудачу, и их ждет возврат в тот самый ЕС. Об этом уже идут вбросы из кабинета Р. Сунака.
Поэтому идет игра на другом историческом для Турции поле – в Греции. Заключая правой рукой соглашение с Анкарой на разработку истребителей, Лондон левой рукой подписывает с Афинами договоры об укреплении оборонного сотрудничества. Последнее соглашение Б. Уоллес подписал 8 февраля. Год назад подписали договор об обороне и инвестициях, чтобы Греция приобретала не только «Еврофайтеры» из наличия, но и французские «Рафали».
Что проку Британии в продаже грекам французских самолетов? А в том, чтобы после того как Турция выйдет на пик своего влияния в Азии и на Кавказе, Анкара увязла в бесперспективном конфликте с Афинами, который не поддержит ни ЕС, ни половина населения самой Турции. А кому отойдет вся сфера влияния и вся широкая туранская сеть? И кто знает, может быть, и удастся вернуться на нефтяные залежи Ирана как в старые добрые времена. И ведь британцы знают струны, на которых играют перед Анкарой – без дележа Эгейского моря туркам не протянуть ресурсы из Африки, за которые они воевали несколько лет назад.
Сегодня нет более изощренного игрока на мировой арене, чем британский спрут. Если русские меняют ландшафты, американцы устраивают революции и майданы, выращивая элиты в инкубаторах, то британцы создают условия непреодолимой силы, а выращенные элиты коррумпируют в своих интересах. В новой версии Большого Казино Лондон явно рассчитывает получить свой отдельный павильон.
И Р. Эрдоган и И. Алиев имеют за плечами немалый опыт международной политики, но и при всем их опыте попытаться пройти в русле британской стратегии, при этом вовремя свернув в нужную только им сторону, является и рискованным, и весьма привлекательным вариантом. Глава Азербайджана прекрасно понимает, что заключение с Арменией мирового соглашения зафиксирует ситуацию на долгие годы вперед. Не выйти сейчас на максимум возможного, значит отказаться от этого максимума в будущем. Для Турции – это все Закавказье, а для Баку – Сюникская область и соединение с Нахичеванью.
Мы уже рассматривали, как умело Баку давит на тему экологии и с помощью «экоактивистов» создает довольно сложные условия для миротворцев, которые то ли имеют мандат, то ли не имеют уже мандата, и насколько въедливо там подходят к любой мелочи в плане проектов соглашений. И это можно понять.
Поэтому когда в Турции, у мощного союзника Баку, без поддержки которого силовые решения невозможны, произошло землетрясение, Ереван направил туда и делегации, и спасателей. Очень многие, в том числе и известные эксперты по региону, заговорили о том, что Анкара не сможет долгое время проводить активную внешнюю политику, и значит – пришло время для договора по Карабаху. Возможно, что это цинично, но это «реал-политик». В Сирию, например, Н. Пашинян никого не послал, хотя сирийские армяне и курды помогали Карабаху в 2020 году, да и до этого миссия Еревана в Сирии работала во время активной фазы борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ).
Примерно так это внешне и выглядело в Мюнхене.
А на самом деле?
А на самом деле мюнхенские переговоры Азербайджана и Еревана предметного результата не дали, и пиар США тут пока остается только пиаром.
Во-первых, Баку отверг необходимость в дополнительных наблюдательных миссиях Евросоюза, да еще и на длительной основе. Это еще раз было подтверждено на встрече.
Во-вторых, И. Алиев прямо назвал итоги «недостаточными» для договора, при этом не сняв с повестки ни один острый вопрос, ни в плане создания своих КПП по границам будущего коридора, ни по формату контроля трафика, ни по экологии, ни по делимитации, было прямо сказано, что активисты делают свое дело и никуда не уйдут. Более того, Алиев потребовал, чтобы лоббист-олигарх Р. Варданян в короткий срок покинул регион. Т. е. как бы ни пытались в офисе Э. Блинкена подать встречу в Мюнхене как прорыв, ничего подобного достигнуто не было.
Если бы в Баку не чувствовали, что Анкара потенциально готова справиться с последствиями природного вызова в максимально короткие сроки и продолжить жесткую линию, то результатом Мюнхена был бы, конечно, не мирный договор, пусть и в виде неких рамок, а другая риторика, направленная на сглаживание самых острых углов. Но максимум, что было достигнуто, подтверждение Баку контролируемого трафика грузового транспорта по Лачинскому коридору – то, что было и так сделано самим Баку до этого.
Одновременно уже очередной раз из штаба партии Р. Эрдогана идут сигналы, что турецкий президент жестко нацелен на быстрые сроки устранения последствий землетрясения, показательные процессы в строительной отрасли и ужесточения законодательства, а также категорически против переноса выборов. А выборы для Р. Эрдогана будут самые сложные, пожалуй, за всю его долгую карьеру.
Видя такую уверенность, в Баку вполне адекватно рассчитывают на то, что время для получения максимального результата имеется. Тем более что, судя по риторике спикера Госдумы В. Володина, терпение в плане работы Еревана и ОДКБ на исходе. Крен правящей партии Армении в сторону формата, предлагаемого по линии ЕС, настолько силен, что начальник Объединенного штаба ОДКБ уже прямо заявил, что Вашингтон и Брюссель «стремятся нивелировать» все усилия организации в регионе.
В этом плане недовольство Баку европейскими наблюдателями не надо переоценивать. Если российские миротворцы покинут регион, то наблюдатели от ЕС, которым Баку не давал никакого мандата и полномочий, ничего противопоставить жесткому сценарию не смогут. Да и не будут. США же всегда смогут сослаться на то, что «мы не Европа».
Учитывая все изложенное, автор скептически относится к многочисленным утверждениям о том, что Турция «надолго выпала из геополитики» – ни в Баку, ни в Анкаре так не считают. То, что Анкара снизит активность в целом – это очевидно, слишком уж широк размах интересов и масштаб разрушений, но уменьшение градуса напряжения не означает перехода вообще в пассивную позицию.
Просто Анкаре теперь придется тщательно выбирать точку приложения своих сил, и такой точкой из многих возможных пока видится именно Карабах.