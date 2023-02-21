Военное обозрение
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Трамп: Считаю, что я остановил бы украинский конфликт за 24 часа

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Трамп: Считаю, что я остановил бы украинский конфликт за 24 часа

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил наличие у него новых президентских амбиций. Выступая перед сторонниками в штате Флорида, предшественник Джо Байдена в Белом доме заявил о своём осуждении военной помощи, предоставляемой Украине Соединёнными Штатами.


Трамп:

Такая помощь только затягивает войну. Я считаю, что смог бы остановить конфликт за 24 часа. Каждый день предоставления военной помощи продлевает вооружённый конфликт.

Дональд Трамп отметил, что каждый день боевых действий уносит всё новые и новые жизни. 45-й президент США на митинге заявил о том, что вооружённый конфликт на Украине должен быть остановлен немедленно.

Трамп:

Если бы я был президентом США, то Россия не начала бы то, что начала.

По заявлению бывшего хозяина Белого дома, он наблюдал, как российские войска концентрируются у украинских границ в прошлом году. И все говорили, что он (президент России) хочет только переговоров. Но вмешался Байден.

Трамп:

Он вмешался, будучи уверенным в том, что если Россия заберёт себе часть Украины, то, вероятно, всё будет в порядке. Он (Байден) сделал то, чего бы я не допустил никогда.

Экс-президент США также добавил, что если его вновь изберут главой американского государства, то первое, что он сделает, позвонит в Москву и Киев, чтобы прекратить боевые действия.
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20 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:10
    +2
    Такая помощь только затягивает войну. Я считаю, что смог бы остановить конфликт за 24 часа
    То, что Трамп против военной помощи Украине похвально. Но даже при его амбициях остановить войну да еще в 24 час. просто невозможно. Понятно, что такие заявления исключительно для своего будущего избирателя и ничего существенного в действительности не несут. Поэтому поаплодируем Трампу за его
    Он (Байден) сделал то, чего бы я не допустил никогда
    И оставим это на его совести.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 06:18
      +6
      остановить войну да еще в 24 час. просто невозможно.
      Звонок из Белого дома в бункер зели,одна фраза -"денег не дам"- и все. Ну может, 48 часов максимум.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:21
        +7
        Трамп сейчас так говорит.Был бы президентом-еще бы хлеще поддерживал бы киевских утырков.Не президент США решает этот вопрос,а те которые ими управляют
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 06:45
          +1
          В США своих проблем хватает, и часть американских налогоплательщиков недовольна, что такие огромные суммы выделяются Украине вместо того, чтобы быть потраченными на американский ВПК. Тем более, что многие американцы даже не смогут отыскать Украину на карте. Трампа нельзя назвать голубем Мира, но при нем не было начато ни одной войны. Трамп - бизнесмен. Для него важны прежде всего США. Сделаем Америку снова Великой. Трамп - не глобалист, а изоляционист. Бегство европейских компаний в США и открытие там производств - очень укладывается в его политику. Остановит ли он войну? Возможно. Если США это будет выгодно. Тем не менее, его сугубо проамериканские "миротворческие" заявления вступают в серьезный диссонанс с заявлениями истеричных русофобов-политиков. Как и заявления другого бизнесмена Илона Маска. Оба они вовсе не друзья России, а лишь патриоты США, отличающиеся от остальных прагматизмом.
          За Данилу Трампова и Илюху Маскова. drinks drinks drinks
    2. стар
      стар Сегодня, 07:24
      0
      "Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла". Из интервью Трампа телеканалу CBS, 2018 год.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:10
    +1
    Трамп: Считаю, что я остановил бы украинский конфликт за 24 часа
    . Говорить можно разное и много!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:24
      0
      Цитата: rocket757
      Трамп: Считаю, что я остановил бы украинский конфликт за 24 часа
      . Говорить можно разное и много!!!

      Заголовок заметки броский, но как цитаты этих слов не приведено.
    2. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 06:29
      +1
      Ну так же как и наш. Разговору много, а дел мало...
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:10
    0
    позвонит в Москву и Киев, чтобы прекратить боевые действия.
    Интересно, кто послушается ? feel
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:17
    +3
    Трамп лжец. При нем Украина снабжалась оружием , боеприпасами и инструкторами ничуть не меньше чем при бидоне. И химлаборатории и разведцентры тоже при Трампе. Так что все его заявления наглая ложь и популизм. Предвыборная речь проще говоря... Окажись он в кресле президента будет делать все тоже самое что и бидон. Т.е. то что ему скажут ... А те кто говорят они от выборов не зависят , там должности по наследству переходят по праву рождения
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:18
    +3
    позвонит в Москву и Киев, чтобы прекратить боевые действия.

    Это нашему позвонить можно, а в Киев теперь являются лично, под звук сирен и по предварительной записи. Отстал от жизни!
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:20
    +2
    Экс-президент США также добавил, что если его вновь изберут главой американского государства
    И чего только не скажешь,желая стать вновь президентом
  7. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 06:20
    +2
    Один уже обещал, на колени вставал... Сейчас только нос отряхивает
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:29
    +1
    Во-первых, подразумевается, что Россию он отодвинет обратно ЗА Донбасс. И на переговорах ДО СВО тем паче бы это сделал мол "одним звоночком". Во-вторых, Трамп также завывал, что остановит войну в Афганистане - но так и не остановил.
    Иначе говоря, не стоит даже думать, что смена одной куклы другой повлияет на настоящее правительство США.
    ПиСи: другое дело, что вчерашний визит навевает на ассоциации... В Афган тоже прилетал президент, причем совсем незадолго до вертолета в американском посольстве... И сейчас на Украине уже неплохо и без Трампа. В конце-концов, когда президент "гейгемона" вынужден просить у России разрешения прилететь - уже трактуется однозначно
    1. AAC
      AAC Сегодня, 06:50
      +2
      Я думаю просили не разрешения, а просто не разбомбить случайно старого дурака.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 06:34
    -1
    Трамп:
    Если бы я был президентом США, то Россия не начала бы то, что начала.
    Думаю, что он тут прав
  10. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 06:40
    0
    Ему по должности положено критиковать Байдена-зомби. Минск-3 нам не нужен. Хватит, не верим!
  11. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 07:14
    +1
    all the Presidents in the US always work in the interests of the military industrial complex , no exception including Trump , he himself authorize the sending of leather weapons to Ukraine he will cave in under enormous pressure from the media ( controlled by the deep state) !
  12. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:18
    +1
    Трамп интенсивно пытался возродить реальную экономику США. Для этого вступил в конфликт с мегаэкспортёром Китаем. Результаты были скромные.

    Из-за Украины американские корпорации сказочно обогатились. Очень дорогой сланцевый проект стал очень рентабельным. Газпром подвинули на рынке Европы. Практически все НАТО анонсировали модернизацию армии.

    Балабол Трамп о таких результатах и не мечтал. Кто ж поверит экс-президенту США, что вся проблема только в том, что конфликт "уносит жизни".
    п.с. Команда Байдена тоже показала, что легко, одним звонком в Россию, может решить проблемы с экскурсией в Киев.
  13. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 07:24
    +1
    24 часа? Это трепло какбэ было президентом 4 года и не сделало в этом отношении абсолютно ничего.