Такая помощь только затягивает войну. Я считаю, что смог бы остановить конфликт за 24 часа. Каждый день предоставления военной помощи продлевает вооружённый конфликт.

Если бы я был президентом США, то Россия не начала бы то, что начала.

Он вмешался, будучи уверенным в том, что если Россия заберёт себе часть Украины, то, вероятно, всё будет в порядке. Он (Байден) сделал то, чего бы я не допустил никогда.

45-й президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил наличие у него новых президентских амбиций. Выступая перед сторонниками в штате Флорида, предшественник Джо Байдена в Белом доме заявил о своём осуждении военной помощи, предоставляемой Украине Соединёнными Штатами.Трамп:Дональд Трамп отметил, что каждый день боевых действий уносит всё новые и новые жизни. 45-й президент США на митинге заявил о том, что вооружённый конфликт на Украине должен быть остановлен немедленно.Трамп:По заявлению бывшего хозяина Белого дома, он наблюдал, как российские войска концентрируются у украинских границ в прошлом году. И все говорили, что он (президент России) хочет только переговоров. Но вмешался Байден.Трамп:Экс-президент США также добавил, что если его вновь изберут главой американского государства, то первое, что он сделает, позвонит в Москву и Киев, чтобы прекратить боевые действия.