Китайский дипломат в ООН назвал двойными стандартами заявления США о «ядерной проблеме Северной Кореи»

Северокорейский режим наращивает ядерные возможности. Это недопустимо. Он должен выполнить основополагающий принцип – принцип контроля и нераспространения.

В постоянном представительстве КНР в Совбезе ООН прокомментировали заявления американских коллег по так называемой «ядерной проблеме Северной Кореи». Речь идёт о том, что, по словам представителей США в ООН, эта «ядерная проблема» нуждается в незамедлительном обсуждении на самом высоком уровне.Американская сторона:Зампостпреда КНР в ООН Дай Бин, комментируя американские претензии, в ходе заседания выразил недоумение. По его словам, США в очередной раз эксплуатируют политику двойных стандартов, говоря о необходимости Пхеньяна выполнять свои обязательства в ядерной сфере. Дай Бин подчеркнул, что при этом сам Вашингтон не выполняет обязательств, повышая уровень «ядерного сотрудничества» в Восточной Азии и не позволяя международным экспертам осуществлять контроль ядерных объектов.Китайский дипломат подчеркнул, что США нарушают принцип нераспространения, выполнения которого постоянно требуют от других. Дай Бин подчеркнул, что такой однобокий подход, замешанный на политике двойных стандартов, способен привести к масштабному вооружённому конфликту, а не к денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее в постоянном представительстве Китая в ООН раскритиковали новые санкции США против КНДР, указав на то, что эти санкции только усугубляют ситуацию.