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Китайский дипломат в ООН назвал двойными стандартами заявления США о «ядерной проблеме Северной Кореи»

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Китайский дипломат в ООН назвал двойными стандартами заявления США о «ядерной проблеме Северной Кореи»

В постоянном представительстве КНР в Совбезе ООН прокомментировали заявления американских коллег по так называемой «ядерной проблеме Северной Кореи». Речь идёт о том, что, по словам представителей США в ООН, эта «ядерная проблема» нуждается в незамедлительном обсуждении на самом высоком уровне.


Американская сторона:

Северокорейский режим наращивает ядерные возможности. Это недопустимо. Он должен выполнить основополагающий принцип – принцип контроля и нераспространения.

Зампостпреда КНР в ООН Дай Бин, комментируя американские претензии, в ходе заседания выразил недоумение. По его словам, США в очередной раз эксплуатируют политику двойных стандартов, говоря о необходимости Пхеньяна выполнять свои обязательства в ядерной сфере. Дай Бин подчеркнул, что при этом сам Вашингтон не выполняет обязательств, повышая уровень «ядерного сотрудничества» в Восточной Азии и не позволяя международным экспертам осуществлять контроль ядерных объектов.

Китайский дипломат подчеркнул, что США нарушают принцип нераспространения, выполнения которого постоянно требуют от других. Дай Бин подчеркнул, что такой однобокий подход, замешанный на политике двойных стандартов, способен привести к масштабному вооружённому конфликту, а не к денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в постоянном представительстве Китая в ООН раскритиковали новые санкции США против КНДР, указав на то, что эти санкции только усугубляют ситуацию.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +3
    США в очередной раз эксплуатируют политику двойных стандартов
    Так этим и живут. Двойные стандарты давно норма для Сша при проведении международной политики. К тому же американские стандарты до того циничны, что ломают всю реальную картину каких-либо понятий. Ну, а тезис «что позволено Юпитеру, то не позволено быку» закрепляет эти стандарты и по мнению американских политиков дает им полное право ими пользоваться.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:43
      +2
      Вседозволенность - идёт от безнаказанности! Не кому дать хорошего пинка.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:32
    0
    Ядерная проблема КНДР есть, а ядерная проблема Израиля отсутствует?
    Проблемы размещения ЯБП в странах Европы нет вообще?
    Гегемон охренел от безнаказанности. Россия и Китай должны пересмотреть свои отношения с КНДР и помочь ей выйти из устроенной американцами изоляции.