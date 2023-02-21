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В Пентагоне раскрыли объём военной помощи, направленной Киеву при президенте Джо Байдене

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В Пентагоне раскрыли объём военной помощи, направленной Киеву при президенте Джо Байдене

Посетивший накануне с визитом Киев американский президент Джо Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи стоимостью примерно 500 млн. долларов. Сделал он это буквально сразу же после появления в Киеве. Позднее в Пентагоне раскрыли, что стоит за обещанием хозяина Белого дома.


Согласно распространенному сообщению Министерства обороны США, в новый пакет военной помощи для Украины войдут: высокоточные управляемые ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, минометные мины калибра 120 мм, четыре РЛС обнаружения воздушных целей, противотанковые ракетные комплексы Javelin, 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов, четыре бронированные машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения Bradley Fire Support Team, две ремонтные эвакуационные машины, противопехотные мины Claymore, подрывное имущество, приборы ночного видения, защищенные средства тактической радиосвязи, медицинское имущество и различные запасные части и другое полевое имущество.

Все это обойдется США в 460 млн. долларов. Суммарно же Вашингтон передал Киеву военной помощи, с начала президентства Байдена, на сумму более 30 млрд. долларов. При этом 29,8 млрд. из этой суммы было направлено на Украину уже после начала российской специальной операции.

Всего Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить более $30,4 млрд помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена

- говорится в сообщении Пентагона.

Но больше всего в понедельник Зеленского обрадовало другое заявление Байдена, в котором он пообещал Украине поставить 700 танков, тысячи бронемашин и артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и свыше 50 передовых РСЗО. Правда не рассказал, когда это все будет поставлено или где это все США и союзники будут брать.
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11 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:31
    +3
    и свыше 50 передовых РСЗО.
    Сбываются "мрии" Арестовича. Интересно в какой срок будут осуществлены эти поставки и очень надеюсь, что к этому времени у нас найдется способ их уничтожать, потому, что это ОЧЕНЬ много и такое количество может ВСУ помочь не только сдержать ВС РФ, но и перейти им в "контронаступ"
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:52
      +1
      Не вызывает сомнения, что визит Байдена в Киев был согласован с Кремлём, и США были даны гарантии, что по Байдену не будут нанесены ракетные удары. Дальше каждый может сам додумать. Я уже как-то устал от этих договорняков: мы им - ресурсы, нефть, газ, зерно, уран, палладий, платину, бриллианты и другое, они в нас - ракеты, снаряды, мины, гранаты, пули и т.д. А нельзя ли наоборот?
  2. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 06:39
    +2
    Будет поставляться, но как, я не понимаю, такое количество техники безнаказанно появляется на Украине?! Наши вообще ничего не отслеживают что ли?! И где удары по мостам и железным дорогам, транспортным артериям?!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:44
      +3
      Год уже этот вопрос каждый день задают форумчане, в ответ тишина.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:53
      +1
      Цитата: Klaus8691
      Будет поставляться, но как, я не понимаю, такое количество техники безнаказанно появляется на Украине?! Наши вообще ничего не отслеживают что ли?! И где удары по мостам и железным дорогам, транспортным артериям?!

      По железной дороге нельзя наносить удары, а то в Байдена попадешь. Красная линия однако.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:41
    +1
    Главное на сколько хватит наших запасов вооружений, и мощностей оборонного комплекса.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    0
    Зеленского обрадовало другое заявление Байдена, в котором он пообещал Украине поставить 700 танков, тысячи бронемашин и артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и свыше 50 передовых РСЗО.
    А эти "700 танков и тысячи бронемашин" поставят непосредственно Сша или Байден часть поставок все таки возложил на Европу? Байден только недавно пообещал 31 танк "Абрамс" и то не скоро. Тогда о каких 700 идет речь? По БМП поставка уже началась и тоже пока 60 шт., что явно не "тысячи". Но обещания конечно для Зеленского обнадеживающие, а нас заставляющие задуматься.
  5. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 06:51
    0
    Эти поставки Байден обещал после того, как Украина победит Россию в конфликте, вернет Крым и Донбасс..., старикашка знает, что такого быть не может) Языком шевелить - не мешки ворочать...
  6. стар
    стар Сегодня, 07:18
    -1
    Подпись к фотографии: Президент Украины встретился в Киеве с каким-то бородатым мужичонкой в зеленой куртке
  7. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:23
    -1
    Зеленский - Байдену:
    - Усыновите меня, дядя Джо!
    - Да нет проблем, сынок - одним наркоманом больше-одним меньше!
  8. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 07:37
    0
    Всего Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить более $30,4 млрд помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена

    Значит украина получила помощь на сумму вдвое меньше годового военного бюджета России

    Мы ежегодно тратили на оборону 60-70 млрд. на протяжении последних 10 лет