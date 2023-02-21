В Пентагоне раскрыли объём военной помощи, направленной Киеву при президенте Джо Байдене

Посетивший накануне с визитом Киев американский президент Джо Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи стоимостью примерно 500 млн. долларов. Сделал он это буквально сразу же после появления в Киеве. Позднее в Пентагоне раскрыли, что стоит за обещанием хозяина Белого дома.
Согласно распространенному сообщению Министерства обороны США, в новый пакет военной помощи для Украины войдут: высокоточные управляемые ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, минометные мины калибра 120 мм, четыре РЛС обнаружения воздушных целей, противотанковые ракетные комплексы Javelin, 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов, четыре бронированные машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения Bradley Fire Support Team, две ремонтные эвакуационные машины, противопехотные мины Claymore, подрывное имущество, приборы ночного видения, защищенные средства тактической радиосвязи, медицинское имущество и различные запасные части и другое полевое имущество.
Все это обойдется США в 460 млн. долларов. Суммарно же Вашингтон передал Киеву военной помощи, с начала президентства Байдена, на сумму более 30 млрд. долларов. При этом 29,8 млрд. из этой суммы было направлено на Украину уже после начала российской специальной операции.
Всего Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить более $30,4 млрд помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена
- говорится в сообщении Пентагона.
Но больше всего в понедельник Зеленского обрадовало другое заявление Байдена, в котором он пообещал Украине поставить 700 танков, тысячи бронемашин и артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и свыше 50 передовых РСЗО. Правда не рассказал, когда это все будет поставлено или где это все США и союзники будут брать.