Новое техногенное происшествие зафиксировано в штате Огайо (США): взрыв и пожар на металлургическом комбинате

Очередное происшествие техногенного характера зафиксировано в штате Огайо (США). Несколько дней назад там произошла катастрофа с поездом, перевозившим сотни тонн опаснейших химикатов, в итоге оказавшихся в почве и атмосфере. Это случай в населённом пункте Восточная Палестина, откуда пришлось эвакуироваться подавляющему большинству местных жителей, а также жителям окрестных населённых пунктов в радиусе не менее 30 км.Теперь стало известно о крупном пожаре на металлургическом комбинате Оквуд-Вилладж в том же штате. Это так называемый Шуманновский (по фамилии основателя) металлургический комбинат, который производит медные сплавы различного назначения.Местные жители и полиция штата сообщают о том, что пожар начался после того, как на предприятии прогремел взрыв. Несколько сотрудников предприятия получили ранения и ожоги и были отправлены в ближайшую клинику.Огнём и взрывом один из цехов предприятия уничтожен полностью. Разлёт обломков стройматериалов, металлической арматуры свидетельствует о внушительной силе взрыва. Бетонные обломки, фрагменты металлических конструкций полностью засыпали автомобильную парковку у завода. Серьёзно повреждены другие цеха и помещения завода.Причина взрыва устанавливается. Работает следственная группа. По некоторым данным, подключено ФБР.