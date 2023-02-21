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Новое техногенное происшествие зафиксировано в штате Огайо (США): взрыв и пожар на металлургическом комбинате

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Новое техногенное происшествие зафиксировано в штате Огайо (США): взрыв и пожар на металлургическом комбинате

Очередное происшествие техногенного характера зафиксировано в штате Огайо (США). Несколько дней назад там произошла катастрофа с поездом, перевозившим сотни тонн опаснейших химикатов, в итоге оказавшихся в почве и атмосфере. Это случай в населённом пункте Восточная Палестина, откуда пришлось эвакуироваться подавляющему большинству местных жителей, а также жителям окрестных населённых пунктов в радиусе не менее 30 км.


Теперь стало известно о крупном пожаре на металлургическом комбинате Оквуд-Вилладж в том же штате. Это так называемый Шуманновский (по фамилии основателя) металлургический комбинат, который производит медные сплавы различного назначения.

Местные жители и полиция штата сообщают о том, что пожар начался после того, как на предприятии прогремел взрыв. Несколько сотрудников предприятия получили ранения и ожоги и были отправлены в ближайшую клинику.



Огнём и взрывом один из цехов предприятия уничтожен полностью. Разлёт обломков стройматериалов, металлической арматуры свидетельствует о внушительной силе взрыва. Бетонные обломки, фрагменты металлических конструкций полностью засыпали автомобильную парковку у завода. Серьёзно повреждены другие цеха и помещения завода.

Причина взрыва устанавливается. Работает следственная группа. По некоторым данным, подключено ФБР.
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21 комментарий
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  1. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 06:43
    +9
    Петров и Боширов.... Российские туристы. Летопись путешествия по штату Огайо.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:05
      +6
      Опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks
      Я - не злорадный. Я - справедливый. Провидение покарало Турцию. Кара настигнет и США.
      За Огайо. Не чокаясь. drinks drinks drinks
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:18
        +2
        есть Бог то...а я не верил...только он что то по частям Омерегу рушит,нет чтоб оптом.
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 07:25
        0
        Провидение покарало Турцию.
        Турцию снова трясло. На границе с Сирией.
    2. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:24
      +1
      Самое первое что на ум пришло.Добавлю-работайте братья
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:48
    +2
    Нет,тут точно провидение свыше.Кара какая то..
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 07:00
      +1
      Как вариант за применение HAARP по Турции и Сирии...
      hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +1
    Интересно где и с чем в очередной раз сойдет с рельс поезд или грохнет (загорится) с крупными последствиями предприятие? В местах хранения стратегического запаса нефти Сша все нормально? А вообще ситуация с этими происшествиями (катастрофами) интересная и дает повод конспирологам развернуться во всю.
  4. AAC
    AAC Сегодня, 06:52
    -1
    Когда уже Петров и Боширов научаться топить пароходы? Пора!
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 07:02
      +1
      Зачем? В СШП полно АЭС и хим. предприятий. Эффект побольше.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:31
        0
        Новости читайте почаще, кажный день горят! drinks
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 06:52
    +4
    Никто не погиб? Чего тогда сыр бор? Металлургические предприятия часто взрываются,особенно,если перерабатывают лом. Достаточно,чтобы в расплав попала ёмкость с водой и всё....печурки нет.а вместе с ней и пол цеха,а может и всего,как повезёт.
    1. Любитель Акул
      Любитель Акул Сегодня, 06:57
      0
      Главное,чтоб на емкости с водой(бутылкой,банкой) этикетки не сохранилось)
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 07:08
        0
        Поздно -бутылка с этикеткой "Cola Colthik" уже приобщена к делу и будет сотрясаться на Совбезе)))
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 07:14
      0
      Согласен, всё дело в ёмкости с водой. Купить воду в и подсунуть в лом, это-то для них легко. Для кого? Народ догадался. Не согласен, что этикетка должна отсутствовать, наоборот на этикетке должно быть написано Нафтуся
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:38
        0
        . Не согласен, что этикетка должна отсутствовать, наоборот на этикетке должно быть написано Нафтуся

        wassat Или - "напиток сильногазированный Байкал"
  6. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 07:10
    +2
    Ладно с поездами понятно, степень износа ж/д инфраструктуры в США какая то запредельная..
    Но что бы на пром. предприятиях так часто происходили ЧП 2022-2023 это уже не может быть случайностью
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:16
    +2
    Несколько сотрудников предприятия получили ранения и ожоги и были отправлены в ближайшую клинику.

    Надеюсь без жертв не обойдётся, и побольше...
    И йеллоустоуну пора-бы проснуться....
  8. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:30
    0
    Красиво горят, аж из космоса видать. Ответочка она такая, за десятки сожжённых торговых центров и складов на территории России.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:32
    0
    В штате Огайо произошла катастрофа. Зато теперь мы знаем как выглядят их железные дороги. Это совсем не то что в кино нам показыват. Разве только в фильмах ужасов или комедии. Честно скажу, у нас трамвайные пути были в ужаснейшем состоянии. Я думал хуже не бывает. С ними с СССР ещё ничего не делалось. Но нет, оказывается бывает хуже. Правда наши пути уже заменили целиком лет семь назад.
  10. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:42
    0
    Побольше бы в США таких происшествий, да почаще бы.