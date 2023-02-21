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Пресса Италии: Правительство Мелони рассматривает вариант поставки Украине дальнобойных ракет

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Пресса Италии: Правительство Мелони рассматривает вариант поставки Украине дальнобойных ракет

Италия внимательно изучает потребности Украины в определенных вооружениях и формирует военную помощь с учетом этого. Рим не поставляет Украине оружие наступательного действия, но не исключает, что в новый пакет могут войти дальнобойные ракеты. Об этом пишет газета Corriere della Sera.


До данным издания, итальянское правительство раздумывает над поставкой Киеву дальнобойных ракет, которые так настойчиво просит Зеленский. Вопрос находится на рассмотрении, какое решение по нему будет принято, еще неизвестно, но в правительстве Джорджи Мелони имеются и те, кто выступает за немедленную поставку ракет Украине.

Сейчас в Риме работают над седьмым пакетом военной помощи для Киева, в него, кроме ракет, могут также войти беспилотники. Эти две позиции обсуждаются. Остальное все засекречено, итальянцы предпочитают не раскрывать, что отправляют Зеленскому. Однако, по данным газеты, Италия уже предупредила Украину, чтобы та не рассчитывала на большие поставки, поскольку арсеналы итальянской армии практически пусты, осталось только необходимое для собственной защиты. В то же время имеется "немножко" оружия для удовлетворения потребностей ВСУ.

Накануне в Италии сообщили, что также могут поставить Украине истребители, но при условии, что не будут первой страной, которая сделает это. В общем, итальянцы готовы присоединится к чьей-нибудь инициативе и поддержать ее собственными поставками, но не более пяти самолетов, на которые еще необходимо получить разрешение от Евросоюза.

Между тем, зенитные системы SAMP-T, обещанные Зеленскому Италией и Францией, до сих пор на Украину не поставлены, в итальянском правительстве обещают их передать "весной", не раскрывая конкретные сроки.
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8 комментариев
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  1. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 06:59
    +3
    Мелони, 'и тебя вылечим...' (с)
    1. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 07:21
      +3
      Ага). Мы им РХБЗ с вирусом бороться, а они нам дальнобойные ракеты своим ходом. Тогда ещё было сказано, не будет от итальяшек благодарности.
      Так что сами пусть лечатся.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:24
        +1
        Помнить добро , не эвропейских ценностях.
      2. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:27
        0
        А никто от них благодарности и не ждал, просто необходимо было срочно получить штамм вируса, так сказать в исходном состоянии, а не мутировавшую версию, что завезли туристы.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:02
    0
    Ну, что же, это только одна из почти 50 стран на "той стороне". Одной больше, одной меньше. Отбиваться нам в одиночку. А, что, в первый раз что ли?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    в Риме работают над седьмым пакетом военной помощи для Киева
    Если бы только в одном Риме. Вся Европа в наркотическом угаре (иначе не назовешь) готова, зачастую во вред своим ВС, бороться с Россией руками украинцев. Судя по всему по дальнобойным ракетам в кулуарах уже договорились, на очереди самолеты. Но вдруг выясняется, что ни кто из заявителей не хочет стать первым кто это поставит.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:27
    0
    Приехал в мать городов русских Киев Бидон, смачно плюнул там прямо в лицо нашему старику Путину и попёрло - все бросились топтать РФ ногами, кто чем может.
    Даже итальяшки осмелелели.
    Ну посмотрим, что завтра будет опять мямлить наш Верховный.
    Стареет наш гарант, хватку совсем потерял.
    Может и ему пора завтра сказать: "я устал, я ухожу"?
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:38
    0
    Цитата: DefenderofTruth
    Приехал в мать городов русских Киев Бидон, смачно плюнул там прямо в лицо нашему старику Путину и попёрло - все бросились топтать РФ ногами, кто чем может.
    Даже итальяшки осмелелели.
    Ну посмотрим, что завтра будет опять мямлить наш Верховный.
    Стареет наш гарант, хватку совсем потерял.
    Может и ему пора завтра сказать: "я устал, я ухожу"?

    Бидон согласовал с Кремлём свой приезд , всё что он сказал там мог сказать и в любом другом месте
    Итальяшки всю СВО говорили одно , а делали другое
    Дело дошло до дорогого не советского оружия , а оно дорогое
    Так что грызня му собой союзников террористов будет только наростать