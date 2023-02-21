Пресса Италии: Правительство Мелони рассматривает вариант поставки Украине дальнобойных ракет

Италия внимательно изучает потребности Украины в определенных вооружениях и формирует военную помощь с учетом этого. Рим не поставляет Украине оружие наступательного действия, но не исключает, что в новый пакет могут войти дальнобойные ракеты. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
До данным издания, итальянское правительство раздумывает над поставкой Киеву дальнобойных ракет, которые так настойчиво просит Зеленский. Вопрос находится на рассмотрении, какое решение по нему будет принято, еще неизвестно, но в правительстве Джорджи Мелони имеются и те, кто выступает за немедленную поставку ракет Украине.
Сейчас в Риме работают над седьмым пакетом военной помощи для Киева, в него, кроме ракет, могут также войти беспилотники. Эти две позиции обсуждаются. Остальное все засекречено, итальянцы предпочитают не раскрывать, что отправляют Зеленскому. Однако, по данным газеты, Италия уже предупредила Украину, чтобы та не рассчитывала на большие поставки, поскольку арсеналы итальянской армии практически пусты, осталось только необходимое для собственной защиты. В то же время имеется "немножко" оружия для удовлетворения потребностей ВСУ.
Накануне в Италии сообщили, что также могут поставить Украине истребители, но при условии, что не будут первой страной, которая сделает это. В общем, итальянцы готовы присоединится к чьей-нибудь инициативе и поддержать ее собственными поставками, но не более пяти самолетов, на которые еще необходимо получить разрешение от Евросоюза.
Между тем, зенитные системы SAMP-T, обещанные Зеленскому Италией и Францией, до сих пор на Украину не поставлены, в итальянском правительстве обещают их передать "весной", не раскрывая конкретные сроки.