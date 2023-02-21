В МИД Германии призвали немецких граждан воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время

Доводим до сведения граждан Германии информацию о том, что поездки в Российскую Федерацию в ближайшее время не рекомендуются.

В МИД Германии распространили обращение к гражданам, которые собираются в ближайшее время посетить Россию. В германском внешнеполитическом ведомстве рекомендуют лицам с паспортом гражданина ФРГ воздержаться от посещения РФ в ближайшие дни.Обращение МИД ФРГ звучит так:Далее идёт перечисление городов, в которые гражданам Германии не рекомендуется ездить немецким гражданам. Это административные центры территорий, которые граничат с Украиной или же граничили с этим государством до вхождения в состав РФ новых субъектов: Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар.Напомним, что ранее МИД Германии публиковал обращение, где рекомендовал своим гражданам в ближайшее время покинуть территорию России. Газеты растиражировали и якобы подобное заявление от МИД Бразилии. Бразильские власти эти публикации опровергли, заявив, что никаких призывов к гражданам по поводу необходимости отъезда из РФ они не публиковали.В МИД Германии связали своё обращение со «сложной обстановкой, связанной с вооружённым конфликтом на Украине».В России эти рекомендации властей Германии официально пока не прокомментировали.