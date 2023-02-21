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В МИД Германии призвали немецких граждан воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время

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В МИД Германии призвали немецких граждан воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время

В МИД Германии распространили обращение к гражданам, которые собираются в ближайшее время посетить Россию. В германском внешнеполитическом ведомстве рекомендуют лицам с паспортом гражданина ФРГ воздержаться от посещения РФ в ближайшие дни.

Обращение МИД ФРГ звучит так:

Доводим до сведения граждан Германии информацию о том, что поездки в Российскую Федерацию в ближайшее время не рекомендуются.

Далее идёт перечисление городов, в которые гражданам Германии не рекомендуется ездить немецким гражданам. Это административные центры территорий, которые граничат с Украиной или же граничили с этим государством до вхождения в состав РФ новых субъектов: Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар.

Напомним, что ранее МИД Германии публиковал обращение, где рекомендовал своим гражданам в ближайшее время покинуть территорию России. Газеты растиражировали и якобы подобное заявление от МИД Бразилии. Бразильские власти эти публикации опровергли, заявив, что никаких призывов к гражданам по поводу необходимости отъезда из РФ они не публиковали.

В МИД Германии связали своё обращение со «сложной обстановкой, связанной с вооружённым конфликтом на Украине».

В России эти рекомендации властей Германии официально пока не прокомментировали.
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9 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:02
    -1
    Никак теракты немцы готовят. Заигрались фрицы
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 07:02
    +2
    Что,блин,дальнобойные ракеты поставлять собрались? По другому это не объяснить.
  3. Любитель Акул
    Любитель Акул Сегодня, 07:03
    -4
    За спиной третьего флага не видно,цвета радуги. А чье это фото? Надеюсь это женщина?

    По поводу непоездок немцев в РФ. Владивосток включите в список. Тут операторы бегают,хотят фильмы спецфические снимать,ждут.
  4. Равик
    Равик Сегодня, 07:06
    -1
    Это вы правильно решили.
    А то Путин "повернется на 360 градусов" что тогда делать бедным немцам?
    Германия это не Сталинград - универмагов побольше чем в варварской России. Есть где спрятаться.
  5. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:20
    0
    "– Чтобы вызвать бурю, нужно с левой ноги стащить чулок, плюнуть на него три раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси ("на 360 градусов")"... /"Принц и нищий"/
  6. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:23
    0
    Надо отозвать отпрысков высокопоставленных наших граждан из Великобритании, Германии, Польши, Франции...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    Что-то немцы запоздали с таким предупреждением (правда что-то ранее провякали), т.к. американцы предупредили своих граждан еще на прошлой недели. Уже тогда было ясно, что европейские шестерочки начнут делать то же. Понятно, что это попытка психологического давления и направлена в первую очередь на граждан России. Этакий намек на то, что к вам скоро начнет прилетать то, чего вы не ждали.
  8. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:32
    0
    Ай яй яй.А у меня родичи собрались приехать .Зубы подлечить.Надо поторопить.Стукнет моча колбасе-шольцу в башку и вообще перекроет...
  9. двп
    двп Сегодня, 07:38
    +1
    Видимо дело идёт к какому то большому шухеру. Байден приехал на Украину,встреча в Рамштайне натовцев. Как бы ультиматум нам не поставили. ВВП и его подельники сольются.