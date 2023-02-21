Военное обозрение
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Зеленский рассказал об обещании Байдена передать Украине вооружения, которые ранее не поставлялись

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Зеленский рассказал об обещании Байдена передать Украине вооружения, которые ранее не поставлялись

Украинская армия в скором времени получит новые вооружения, которые ранее не входили в пакеты военной помощи от США и их союзников. Об этом заявил Зеленский по итогам визита Байдена.


Украинский президент, проводив своего "лучшего друга Байдена" в Польшу, сразу же сел записывать очередное видеообращение к украинскому народу, спеша рассказать про перемены, которые ожидают Украину уже в ближайшее время. Как оказалось, американский президент, кроме официального заявления об очередном военном пакете для Украины, пообещал Зеленскому поставить еще "кое-какие вооружения", до этого не поставлявшиеся. Сделал все это он во время конфиденциального разговора, так сказать, "по секрету и на ушко".

Обрадованный Зеленский объявил, что Украина и США работают над поставками дальнобойных ракет и иного оружия, горячо поблагодарив за это Джо Байдена, приложившего все силы, чтобы "молодая демократия" не пала под ударами "агрессивной России".

Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки

- заявил он.

Между тем очередное заседание контактной группы по Украине, названное "Рамштайн", запланированное на март этого года, пройдет в формате онлайн-встречи. Как заявляется, министры обороны стран НАТО не видят смысла собираться каждый месяц и обсуждать одно и тоже. Да и вопросов, требующих немедленной реакции, вроде нет. На февральском заседании решили, что все силы альянса будут брошены на подготовку ВСУ к весеннему контрнаступлению, теперь Европа пытается собрать обещанные Киеву танки. А надежды на поставку истребителей были разбиты заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о том, что сейчас они не нужны. Так что все пообщаются онлайн, сидя в собственных кабинетах.
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8 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:20
    +3
    Кто бы сомневался. Дедушка байден за такой миньет от зелебобы вообще должен сразу авианосец подогнать, ибо украинцевка сейчас любимая жена
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:24
      +1
      Скорее новое красивое приведение не растворяющееся в пространстве при приближении. wassat
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:27
      +1
      Думаю после такого нам лучше сваливать с окраины и тихо сидеть и хныкать. Это было сверх унижение . Дали бидону спокойно ходить по киеву, а он поставки нового оружия. А если бы мы ударили , то что? Нас раскатали бы получается? Бесит уже
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 07:42
        0
        Интересно, Дед прилетел или на поезде тащился?
        Отсутствие прилетов по "центрам принятия решений" в этот день, могло создать у Бидона иллюзию, что Зелёный и ВСУки способны противостоять России.
        Конечно понятно, что был договорняк, перед этим 101 пленный из застенков украины не из-за этого были освобождены?
  2. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 07:26
    0
    Раз авиацию не поставят, то и с тяжёлой бронетехникой не будут торопиться. Сливают, похоже, по тихой грусти "молодую демократию".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    0
    Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки
    Так Киев с 2014 только и делает, что работает над поставками новых вооружений параллейно не забывая обстреливать мирных жителей и уничтожать инфраструктуру Донбасса. Уже несколько сменок лохмотьев и котомок для более эффективного выпрашивания поменял. И про перемены, которые ожидают Украину слышим после каждого нового пакета военной помощи.
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:36
    0
    "Исхитрись-ка мне добыть
    То-Чаво-Не-Может-Быть!
    Запиши себе названье,
    Чтобы в спешке не забыть!"
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:37
    +1
    Без сомнения и ядерное оружие тоже поставят и скажут что его Украина сама сделала.
    Наши безъяйцевые руководители доведут РФ до позора и поражения в этой войне.
    Захотели маленькой и победоносной войнушки, а получили крупную и растерялись: вооружать народ не хотят (проводить нормальную мобилизацию) ибо кремлёвские боятся собственного народа больше чем всех врагов, НАТО вместе взятых.