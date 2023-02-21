Зеленский рассказал об обещании Байдена передать Украине вооружения, которые ранее не поставлялись

Украинская армия в скором времени получит новые вооружения, которые ранее не входили в пакеты военной помощи от США и их союзников. Об этом заявил Зеленский по итогам визита Байдена.
Украинский президент, проводив своего "лучшего друга Байдена" в Польшу, сразу же сел записывать очередное видеообращение к украинскому народу, спеша рассказать про перемены, которые ожидают Украину уже в ближайшее время. Как оказалось, американский президент, кроме официального заявления об очередном военном пакете для Украины, пообещал Зеленскому поставить еще "кое-какие вооружения", до этого не поставлявшиеся. Сделал все это он во время конфиденциального разговора, так сказать, "по секрету и на ушко".
Обрадованный Зеленский объявил, что Украина и США работают над поставками дальнобойных ракет и иного оружия, горячо поблагодарив за это Джо Байдена, приложившего все силы, чтобы "молодая демократия" не пала под ударами "агрессивной России".
Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки
- заявил он.
Между тем очередное заседание контактной группы по Украине, названное "Рамштайн", запланированное на март этого года, пройдет в формате онлайн-встречи. Как заявляется, министры обороны стран НАТО не видят смысла собираться каждый месяц и обсуждать одно и тоже. Да и вопросов, требующих немедленной реакции, вроде нет. На февральском заседании решили, что все силы альянса будут брошены на подготовку ВСУ к весеннему контрнаступлению, теперь Европа пытается собрать обещанные Киеву танки. А надежды на поставку истребителей были разбиты заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о том, что сейчас они не нужны. Так что все пообщаются онлайн, сидя в собственных кабинетах.