Китай продолжает выступать за мир, содействует переговорному процессу.

Мы призываем международное сообщество не идти по пути конфронтации, а работать над продвижением диалога во имя мира.

Важно выстраивание системы общей, глобальной безопасности. А тем, кто занимается подливанием масла в огонь украинского конфликта, мы хотим сказать, что это может привести к крайне серьёзным последствиям.

Перед поездкой в Россию Ван И, ныне занимающего должность фактического руководителя всей китайской внешнеполитической работой, заявление по поводу украинского конфликта сделал Цинь Ган, ранее сменивший Ван И на посту главы МИД КНР. По словам Цинь Гана, Пекин призывает страны, которые так или иначе участвуют в вооружённом конфликте на Украине, «перестать этот конфликт раздувать».Глава МИД КНР:По заявлению Цинь Гана, Пекин готов поделиться китайской мудростью для прекращения конфликта на Украине:Китайский дипломат указал на то, что риторика Запада в формате «если сегодня Украина, то завтра Тайвань» не является конструктивной и ведёт только к новой эскалации уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Цинь Ган:Ранее в прессе США появились заметки, в которых говорится об опасении Вашингтона тем, что Пекин может потребовать от стран Запада прекратить оказание военной помощи Украине.