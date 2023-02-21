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Глава МИД КНР: Пекин готов поделиться китайской мудростью для прекращения конфликта на Украине

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Глава МИД КНР: Пекин готов поделиться китайской мудростью для прекращения конфликта на Украине

Перед поездкой в Россию Ван И, ныне занимающего должность фактического руководителя всей китайской внешнеполитической работой, заявление по поводу украинского конфликта сделал Цинь Ган, ранее сменивший Ван И на посту главы МИД КНР. По словам Цинь Гана, Пекин призывает страны, которые так или иначе участвуют в вооружённом конфликте на Украине, «перестать этот конфликт раздувать».


Глава МИД КНР:

Китай продолжает выступать за мир, содействует переговорному процессу.

По заявлению Цинь Гана, Пекин готов поделиться китайской мудростью для прекращения конфликта на Украине:

Мы призываем международное сообщество не идти по пути конфронтации, а работать над продвижением диалога во имя мира.

Китайский дипломат указал на то, что риторика Запада в формате «если сегодня Украина, то завтра Тайвань» не является конструктивной и ведёт только к новой эскалации уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Цинь Ган:

Важно выстраивание системы общей, глобальной безопасности. А тем, кто занимается подливанием масла в огонь украинского конфликта, мы хотим сказать, что это может привести к крайне серьёзным последствиям.

Ранее в прессе США появились заметки, в которых говорится об опасении Вашингтона тем, что Пекин может потребовать от стран Запада прекратить оказание военной помощи Украине.
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4 комментария
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  1. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 07:30
    -1
    24.02.2023 КНР выдвинет свой мирный план, больше походящий на ультиматум. Понятны последствия для сторон, в случае отказа запада, то поставки вооружения нам, в случае нашего отказа тоже ничего хорошего.
  2. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:35
    0
    Да знаем мы вашу мудрость..Сидеть на дереве и смотреть. Сидеть на берегу реки..Лучше бы помогли боеприпасами
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:40
      +1
      Да,что то Пригожин жалуется на нехватку снарядов.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Да знаем мы вашу мудрость..Сидеть на дереве и смотреть. Сидеть на берегу реки..Лучше бы помогли боеприпасами

      У меня супруга там работала. Китайцы совершенно уверены, что они центр Мира и светоч цивилизации. Но очень культурны в общении с иноземцами. Этого не отнять.