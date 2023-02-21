В немецком концерне Rheinmetall назвали сроки поставки на Украину первой партии боеприпасов к зенитным установкам Gepard

Немецкий концерн Rheinmetall ведет производство первой партии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине. По словам главы концерна Армина Паппергера, Германия полностью решит проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ.
Первая партия снарядов к зенитным установкам отправится на Украину уже в конце июня, по крайней мере, такие планы имеются у концерна Rheinmetall. А поможет немцам в этом испанский производитель боеприпасов Expal Systems SA, купленный концерном. На мощностях этого производителя Rheinmetall намерен нарастить производство дефицитных снарядов для ЗСУ.
Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для ЗСУ Gepard будет доставлена на Украину к июлю
- заявил Паппергер.
На сегодняшний день на вооружении украинской армии стоят 32 зенитные установки немецкого производства, еще пять готовятся к передаче. Используются они, в основном, на южном направлении, прикрывая Одессу и другие порты Украины от налетов российских дронов-камикадзе. Установка имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.
Комплексы Gepard вооружены 35-мм автоматическими пушкамиOerlikon GDF производства Швейцарии, боеприпасы калибра 35Х228 мм для которых также выпускает Швейцария. Из-за своего нейтралитета швейцарцы отказали немцам в реэкспорте снарядов к зенитным установкам на Украину, фактически оставив ВСУ с минимальными запасами.
Но данную ситуацию немцы решат к следующему году, обещая поставить на Украину не менее 300 тысяч снарядов к комплексам Gepard.