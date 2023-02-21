В немецком концерне Rheinmetall назвали сроки поставки на Украину первой партии боеприпасов к зенитным установкам Gepard

Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для ЗСУ Gepard будет доставлена на Украину к июлю

Немецкий концерн Rheinmetall ведет производство первой партии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине. По словам главы концерна Армина Паппергера, Германия полностью решит проблему с нехваткой боеприпасов у ВСУ.Первая партия снарядов к зенитным установкам отправится на Украину уже в конце июня, по крайней мере, такие планы имеются у концерна Rheinmetall. А поможет немцам в этом испанский производитель боеприпасов Expal Systems SA, купленный концерном. На мощностях этого производителя Rheinmetall намерен нарастить производство дефицитных снарядов для ЗСУ.- заявил Паппергер.На сегодняшний день на вооружении украинской армии стоят 32 зенитные установки немецкого производства, еще пять готовятся к передаче. Используются они, в основном, на южном направлении, прикрывая Одессу и другие порты Украины от налетов российских дронов-камикадзе. Установка имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.Комплексы Gepard вооружены 35-мм автоматическими пушкамиOerlikon GDF производства Швейцарии, боеприпасы калибра 35Х228 мм для которых также выпускает Швейцария. Из-за своего нейтралитета швейцарцы отказали немцам в реэкспорте снарядов к зенитным установкам на Украину, фактически оставив ВСУ с минимальными запасами.Но данную ситуацию немцы решат к следующему году, обещая поставить на Украину не менее 300 тысяч снарядов к комплексам Gepard.