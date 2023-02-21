Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и вышли к поселку Ягодное севернее Артемовска

Силы ЧВК «Вагнер» смогли прорвать оборону украинских формирований в населенном пункте Берховка, что с северной стороны от Артемовска. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».Стало известно, что российские бойцы смогли занять северную часть Берховки, и это позволило выйти в тыл к украинским формированиям и отрезать возможности отступления из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск.Кроме того, силы ЧВК «Вагнер» атакуют в районе поселка Ягодное. После того, как ранее была освобождена Парасковиевка, российским подразделениям удалось занять стратегически важные высоты. Теперь они могут простреливать позиции украинских формирований.В то же время, Telegram-канал WarGonzo пишет, что в районе Ягодного украинские формирования все же смогли контратаковать «вагнеровцев» и немного их потеснить. Однако ситуация на данном участке фронта отличается высокой динамичностью, постоянно меняется.К северу от Соледара подразделения ЧВК «Вагнер» атаковали в районах Васюковки и Раздоловки, предпринимали попытки прорыва к Веселому со стороны Белогоровки.Кроме того, российская артиллерия регулярно наносит удары по позициям ВСУ в самом Артемовске. Украинские формирования также пытаются отвечать артиллерийским огнем.