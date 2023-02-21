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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и вышли к поселку Ягодное севернее Артемовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и вышли к поселку Ягодное севернее Артемовска

Силы ЧВК «Вагнер» смогли прорвать оборону украинских формирований в населенном пункте Берховка, что с северной стороны от Артемовска. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».


Стало известно, что российские бойцы смогли занять северную часть Берховки, и это позволило выйти в тыл к украинским формированиям и отрезать возможности отступления из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск.

Кроме того, силы ЧВК «Вагнер» атакуют в районе поселка Ягодное. После того, как ранее была освобождена Парасковиевка, российским подразделениям удалось занять стратегически важные высоты. Теперь они могут простреливать позиции украинских формирований.


В то же время, Telegram-канал WarGonzo пишет, что в районе Ягодного украинские формирования все же смогли контратаковать «вагнеровцев» и немного их потеснить. Однако ситуация на данном участке фронта отличается высокой динамичностью, постоянно меняется.


К северу от Соледара подразделения ЧВК «Вагнер» атаковали в районах Васюковки и Раздоловки, предпринимали попытки прорыва к Веселому со стороны Белогоровки.

Кроме того, российская артиллерия регулярно наносит удары по позициям ВСУ в самом Артемовске. Украинские формирования также пытаются отвечать артиллерийским огнем.
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Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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16 комментариев
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  1. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 08:22
    +4
    Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

    Ссылаться на агрегатор - признак дурного тона. Актуальная информация по Бахмутскому направлению от тг канала Пригожина, Ярема и Брюса.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:27
      +6
      В то же время, Telegram-канал WarGonzo пишет, что в районе Ягодного украинские формирования все же смогли контратаковать «вагнеровцев» и немного их потеснить.

      Поэтому ждем официального подтверждения .
      Е. Пригожин неоднократно повторял, что они объявляют об освобождении нас. пунктов только после отбития нескольких контратак ВСУ.
      Ждем и молимся за жизнь наших бойцов.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 08:23
    +8
    Медленно, НО ВЕРНО продвигаются бойцы. Перемалывать, и перемалывать нацистов предстоит ещё долго. " Музыканты" профессионально делают своё дело. Воинской удачи нашим подразделениям!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:29
      +4
      Цитата: Илия
      Медленно, НО ВЕРНО продвигаются бойцы. Перемалывать, и перемалывать нацистов предстоит ещё долго. " Музыканты" профессионально делают своё дело. Воинской удачи нашим подразделениям!

      Бодаются нацики не хило. Полагаю, что отвлекающий маневр делают. Доходит инфа, что они стягивают силы к российскому арсеналу в Приднестровье. А, там боеприпасов на несколько лет войны.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:11
        +2
        Цитата: Теренин
        Бодаются нацики не хило. Полагаю, что отвлекающий маневр делают. Доходит инфа, что они стягивают силы к российскому арсеналу в Приднестровье.

        Есть инфа по Угледар, хотя кроме этой подтверждения не нашел:
        В течение последних пяти дней украинская армия предприняла контратаки и отбила южную окраину города Угледар, дачи и часть Никольских дач, куда отступили силы российской армии. Промышленная зона к северу от Павловки - нечейная зона. Ситуация вернулась к позициям до начала российского наступления. (Диванный Генштаб)
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:30
    +3
    Вагнер прорвали оборону ВСУ и вышли к поселку Ягодное

    взятие Ягодного это оперативное окружение бахмутской группировки, а ВСУшников там ох как много..
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:31
    +8
    ЧВК "Вагнер" уже пора давать звание Гвардия, работают геройски.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 08:38
      +5
      Я так думаю, там много ребят - гвардейцев. Звание гвардеец, это пожизненно, это не значок - сегодня дали, завтра отобрали.
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:09
      +2
      Большое уважение бойцам ЧВК "Вагнер", а тех кто специально саботирует снабжение ЧВК боеприпасами под суд, или бойцом к музыкантам на перевоспитание (но таких сволочей туда не берут). имхо
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:37
    +1
    Молодцы ребята, дай им Бог поддержки а нашим командующим немного разумного отношения к ним, они не за звезды и должности там воюют и головы кладут, подкиньте БК.
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 08:43
    +4
    Похоже с БК больше проблем нет (хотя может и не было - говорят это так Пригожин укров троллил)
    А возможно было сказано следующее:
    "Не будет снарядов, не будет и господина Пригожина"

    И проблема снарядов как то сразу исчезла.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: мерцание
      Похоже с БК больше проблем нет (хотя может и не было - говорят это так Пригожин укров троллил)

      Аксенов из Крыма заявил, что в 1941-45 даже высших военных чинов за такой саботаж с поставками боеприпасов поставили бы к стенке. Собственно он просит наказать виновных, разобраться. Дикая, выносящая мозг ситуация с боеприпасами озвученная Пригожиным - пролог к политическим решениям.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:09
      +3
      Пригожин человек прямой и открыто говорит народу о всех проблемах в своих отношениях с МО. Скорее всего на верху решили на перегибать палку и дать ему снарядов. Народ бы такую подножку никак не понял бы.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:23
        0
        Если бы так! Но мне интуиция подсказывает, что так не бывает. Больше похоже на то, что кто-то очень хотел помешать, и тут подвернулась возможность сослаться на разногласия с МО.
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 10:44
        -1
        Скорее всего на верху решили на перегибать палку и дать ему снарядов.
        Скорее всего проблем со снарядами не было, но их надо было придумать, чтобы лишний раз ударить по МО России.
        «У России есть только два союзника — её армия и флот»


        Во время военных действий бить по АРМИИ может только очень не умный человек или ВРАГ.
  7. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:16
    0
    Цитата: Glock-17
    Скорее всего на верху решили на перегибать палку

    Поздно, саботаж (диверсию, вредительство) во время боевых действий - нужно расследовать и принять меры: вплоть до "поставить к стенке" этих диверсантов, работающих на врага.