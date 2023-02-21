Созданный в единственном экземпляре опытный образец украинского БТР-60ХМ «Хорунжий» замечен в районе линии боевого соприкосновения

Украинская армия испытывает нехватку бронетехники, попытки Запада решить эту проблему поставкой бронеавтомобилей и MRAP провалились, замена оказалась неравноценной. К тому же российская армия быстро уничтожает переданную технику. Вот и гонят украинцы на передовую все, что имеют, в том числе и опытные образцы, созданные в единственном экземпляре.На интернет-ресурсах появилось видео с украинским БТР-60ХМ "Хорунжий", снятым где-то в районе линии соприкосновения. В коротком ролике бронетранспортер проезжает мимо военнослужащих ВСУ, идущих по дороге. На каком участке фронта и когда снято это видео не сообщается.Известно, что БТР-60ХМ "Хорунжий" создан в единственном экземпляре и по сути является опытным образцом. Презентовали этот бронетранспортер в 2021 году вместе с глубоко модернизированной боевой машиной пехоты БМП-1М. Разработчиком является киевское НПО "Практика"."Хорунжий" является "глубокой модернизацией" советского БТР-60. На машине оставлена "родная" подвеска, но заменен двигатель. Вместо двух двигателей установлен один дизель Deutz с автоматической коробкой Allison, причем в передней части машины. Десантный отсек увеличен, также заявляется об увеличении броневой и противоминной защиты. Изначально планировалась установка боевого отделения от БМП-1, или турецкого боевого модуля SARP KPVT с пулеметом калибра 14,5 мм. В итоге БТР получил пулеметную турель, установленную на крыше. На видео плохо видно, какое именно вооружение несет данная машина.Ранее разработчики "Хорунжего" заявляли, что данный БТР способен развивать скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода -750 км. Экипаж - з человека + десант шесть. Также утверждалось, что броневая защита повышена, применялась броня финской марки Millux Oy.