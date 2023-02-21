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Созданный в единственном экземпляре опытный образец украинского БТР-60ХМ «Хорунжий» замечен в районе линии боевого соприкосновения

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Созданный в единственном экземпляре опытный образец украинского БТР-60ХМ «Хорунжий» замечен в районе линии боевого соприкосновения

Украинская армия испытывает нехватку бронетехники, попытки Запада решить эту проблему поставкой бронеавтомобилей и MRAP провалились, замена оказалась неравноценной. К тому же российская армия быстро уничтожает переданную технику. Вот и гонят украинцы на передовую все, что имеют, в том числе и опытные образцы, созданные в единственном экземпляре.


На интернет-ресурсах появилось видео с украинским БТР-60ХМ "Хорунжий", снятым где-то в районе линии соприкосновения. В коротком ролике бронетранспортер проезжает мимо военнослужащих ВСУ, идущих по дороге. На каком участке фронта и когда снято это видео не сообщается.

Известно, что БТР-60ХМ "Хорунжий" создан в единственном экземпляре и по сути является опытным образцом. Презентовали этот бронетранспортер в 2021 году вместе с глубоко модернизированной боевой машиной пехоты БМП-1М. Разработчиком является киевское НПО "Практика".

"Хорунжий" является "глубокой модернизацией" советского БТР-60. На машине оставлена "родная" подвеска, но заменен двигатель. Вместо двух двигателей установлен один дизель Deutz с автоматической коробкой Allison, причем в передней части машины. Десантный отсек увеличен, также заявляется об увеличении броневой и противоминной защиты. Изначально планировалась установка боевого отделения от БМП-1, или турецкого боевого модуля SARP KPVT с пулеметом калибра 14,5 мм. В итоге БТР получил пулеметную турель, установленную на крыше. На видео плохо видно, какое именно вооружение несет данная машина.

Ранее разработчики "Хорунжего" заявляли, что данный БТР способен развивать скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода -750 км. Экипаж - з человека + десант шесть. Также утверждалось, что броневая защита повышена, применялась броня финской марки Millux Oy.

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11 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:29
    +4
    Известно, что БТР-60ХМ "Хорунжий" создан в единственном экземпляре и по сути является опытным образцом.
    Ни какой погоды)) эта железяка не сделает. Видимо укронацисты выгребают всё что двигается. РПГ ему, или мины какой противотанковой. (согласна и на "Ланцет")
    1. sub307
      sub307 Сегодня, 08:48
      0
      То, что "выгребают" не просто "видимо" - это очевидно. О какой "погоде" может идти речь....В единственном экземпляре!
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:35
    +3
    Пошли в ход опытные и музейные образцы .Значит скоро пойдут немецкий MP 38/40
    1. Severomor
      Severomor Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: APASUS
      скоро пойдут немецкий MP 38/40

      засучат рукава и как у Владимира Семеновича: "....идут по Украине, солдаты группы Центр"
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:35
    0
    Созданный в единственном экземпляре опытный образец украинского БТР-60ХМ «Хорунжий»

    похоже на жест отчаяния, следующий шаг - пустить в ход оружие из раскопок древних курганов
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    0
    БТР-60ХМ "Хорунжий"
    А назвали в честь казачьего звания или все таки подсластить поляков их "лейтенантом"? Использовать в ВСУ единичные и даже музейные экземпляры техники и оружия давно не новость. На фронт приехал, а вот уехать вряд ли удастся.
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 08:51
    0
    Цитата: rotmistr60
    подсластить поляков

    А...,украинцы, что ...закусывать поляками собрались. Пусть уж лучше "подсолят поляков". winked
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:15
    +1
    У 404х в мирное время неплохо работали конструкторы. В РФ, к примеру, кто то задумался о "бюджетном" БТР с передним МТО и защитой от 14,5мм? Напомню, что 404е и БТР 3 выпускали ...а мы остались с БТР82 ( без доп бронирования системно) Про более серьезные модификации с передним МТО далее выставок не пошли. Можно и сербскому пути пойти и делать МРАП 8х8 (не плавающий , но с защитой)
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:17
    0
    Интересно, а почему в Киеве какие-то НПО работают? Как бы не порядок надо уничтожать
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 10:28
    0
    БТР-60ХМ "Хорунжий" создан в единственном экземпляре
    А буквы ХМ интересно что означают? Ханты-Мансийский? тогда почему без АО? Или Чубатый Модернизированный? laughing
  9. Пётр Кавказ
    Пётр Кавказ Сегодня, 10:55
    0
    очные хозлозавры думают переломить ход событий, говноеды