Поездка госсекретаря США в Турцию не внесла ясности в вопрос поставки F-16

Как известно, в эти дни в Турции находился с визитом глава Госдепа США Энтони Блинкен. Официальной целью поездки было выражение поддержки Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Однако обсуждались и другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями.Один из вопросов, который, по крайней мере, подняли журналисты, касался долгожданных для Анкары поставок Вашингтоном модернизированных истребителей F-16. Но этот вопрос так и не удалось прояснить.По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, он не знает, когда эти истребители будут проданы Турции, так как до сих пор нет одобрения сделки со стороны конгресса. При этом Блинкен отметил, что на этот счёт с конгрессом ведётся активная работа и что администрация президента якобы полностью поддерживает продажу F-16. Этот вопрос глава Госдепа прокомментировал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.Хотя Блинкен и ссылается на конгресс, без разрешения которого действительно нельзя продать истребители F-16, очевидно, что власти США и не собираются этого делать. Ранее они уже отказали Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35, мотивируя это тем, что Турция закупила у России системы ПВО С-400.Турецкие военные эксперты заявили, что такие обтекаемые формулировки от Блинкера подталкивают Турцию к военно-техническому сотрудничеству с другими странами.