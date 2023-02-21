Военное обозрение
Войти Регистрация

Поездка госсекретаря США в Турцию не внесла ясности в вопрос поставки F-16

5
Поездка госсекретаря США в Турцию не внесла ясности в вопрос поставки F-16

Как известно, в эти дни в Турции находился с визитом глава Госдепа США Энтони Блинкен. Официальной целью поездки было выражение поддержки Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Однако обсуждались и другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями.


Один из вопросов, который, по крайней мере, подняли журналисты, касался долгожданных для Анкары поставок Вашингтоном модернизированных истребителей F-16. Но этот вопрос так и не удалось прояснить.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, он не знает, когда эти истребители будут проданы Турции, так как до сих пор нет одобрения сделки со стороны конгресса. При этом Блинкен отметил, что на этот счёт с конгрессом ведётся активная работа и что администрация президента якобы полностью поддерживает продажу F-16. Этот вопрос глава Госдепа прокомментировал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Хотя Блинкен и ссылается на конгресс, без разрешения которого действительно нельзя продать истребители F-16, очевидно, что власти США и не собираются этого делать. Ранее они уже отказали Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35, мотивируя это тем, что Турция закупила у России системы ПВО С-400.

Турецкие военные эксперты заявили, что такие обтекаемые формулировки от Блинкера подталкивают Турцию к военно-техническому сотрудничеству с другими странами.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Dmitry A. Mottl
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:45
    0
    Поездка госсекретаря США в Турцию не внесла ясности в вопрос поставки F-16
    Блинкин всем хамит, его уже не переделать....
    Султан, в отличии от других, мог и ответить, в том же духе! Ситуатина у него скверная, помощи от полосатиков, за просто так он не получит, значит.... а вот что это значит, что будет, может и расскажут, а может нет, увидим.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:47
    0
    Поездка госсекретаря США в Турцию не внесла ясности в вопрос поставки F-16

    самое время покупать российское
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    0
    очевидно, что власти США и не собираются этого делать.
    А обещания и рассказы о том, что якобы вопрос решают пытаются использовать, как морковку для того, чтобы Эрдоган полностью не сбился с "линии партии" (НАТО). Но Эрдоган тертый калач в политике поэтому его такая "морковка" не устраивает.
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:19
    0
    Не скажу за Турцию и прошу прощения за то что не в тему данной новости, так как не знаю опубликуют ли здесь это, но на мэйл появилась новость "Сербия откажется от покупки российских МиГ-29 ради самолетов из Франции" Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale, так как из-за международных санкций обслуживание российских МиГ-29 стало затруднительным, заявил президент республики Александр Вучич, пишет Bloomberg.". А тут про турок, извините пожалуйста hi
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:40
    0
    Турция в очереди на поставку Ф-16 после Украины!
    Мир хочет зрелищ и тут Зелёный к месту пришёлся, это не сложнее чем членом на рояле играть